Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नही किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

1 . कौन सी आदतें आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं

1

आंखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं. इनकी अच्छी देखभाल करना ज़रूरी है. लेकिन बहुत से लोग आँखों की सेहत का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. वे चेतावनी देते हैं कि हमारी छोटी-छोटी गलतियाँ बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं. अगर हम अच्छी नज़र रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ आदतें ज़रूर छोड़नी चाहिए. आइए जानें कि वे क्या हैं वो आदतें और कैसे आँखों को नुकसान पहुँचा सकती हैं.

