Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नही किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा
Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है
Chhath Puja 2025 Geet: केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल.. इन टॉप 5 गीत के बिना है अधूरा है छठ व्रत
Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस
छठ पूजा के पहले दिन शरीर को करें डिटॉक्स और हाइड्रेट! 36 घंटे के निर्जले व्रत में पिएं ये 4 ड्रिंक, मिलेगी एनर्जी
दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे
अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ
जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान में महिलाओं के लिए ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स'; मसूद अजहर की बहनें करेंगी नेतृत्व
नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
Rashifal 25 October 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 25, 2025, 08:43 AM IST
1.कौन सी आदतें आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं
आंखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं. इनकी अच्छी देखभाल करना ज़रूरी है. लेकिन बहुत से लोग आँखों की सेहत का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. वे चेतावनी देते हैं कि हमारी छोटी-छोटी गलतियाँ बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं. अगर हम अच्छी नज़र रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ आदतें ज़रूर छोड़नी चाहिए. आइए जानें कि वे क्या हैं वो आदतें और कैसे आँखों को नुकसान पहुँचा सकती हैं.
2.आंखों में परेशानी होने पर खुद से कोई भी दवा डालना
आंखें बहुत सेंसेटिव होती हैं और ऐस में आप अगर आंखों में परेशानी होने पर खुद से कोई भी दवा डालने लगते हैं तो तय है आप आपनी आखों से खिलवाड़ कर रहे हैं. मेडिसिन शॉप से दवा लेकर यूज करने की आदत बदल दें.
3.आंखों की जांच न करवाने की आदत
हममें से कई लोग नियमित रूप से आंखों की जांच नहीं करवाते. हम समस्या होने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं. लेकिन अपनी आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए, आपको हर छह महीने या साल में एक बार आँखों की जाँच ज़रूर करवानी चाहिए. इससे आपको किसी भी समस्या का जल्द पता लगाने और इलाज शुरू करने में मदद मिलेगी.
4.बिना धूप के चश्मे के बाहर जाना
सूरज की पराबैंगनी किरणें न केवल त्वचा को, बल्कि आँखों को भी नुकसान पहुँचाती हैं. इससे मोतियाबिंद और आँखों का कैंसर हो सकता है. कभी-कभी आँखों की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है. इसलिए, बाहर जाते समय धूप का चश्मा ज़रूर पहनें.
5.आँखों को अत्यधिक रगड़ना
लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखें सूखी और खुजलीदार हो सकती हैं. इससे हमारी जानकारी के बिना ही आँखें काली पड़ सकती हैं. ऐसा करना आँखों के लिए हानिकारक है. आँखों को ज़्यादा रगड़ने से रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँच सकता है और आँखों के आसपास काले घेरे पड़ सकते हैं. हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस भी आँखों को नुकसान पहुँचा सकते हैं.
6.कम नींद लेने की आदत
पर्याप्त नींद न लेने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ आपकी आँखों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है. नींद की कमी से धुंधली दृष्टि, सूखी आँखें और रोशनी देखने में कठिनाई जैसी समस्याएँ हो सकती हैं. इससे आँखों की गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं. इसलिए, आपको रोज़ाना 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए.
7.आंखों पर पानी से बहुत ज्यादा धोना
अगर आपको पानी से आंख धोने की बहुत ज्यादा आदत है तो ये आपकी आंखों का दुश्मन साबित होगा क्योंकि ज्यादा पानी से आंखों की नेचुरल नमी और आंसू खत्म होने लगते हैं . इससे आंखें ड्राई होती हैं और धीरे-धीरे रोशनी कम होने लगती है.
डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से