Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नही किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा

Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 

Chhath Puja 2025 Geet: केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल.. इन टॉप 5 गीत के बिना है अधूरा है छठ व्रत

Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

छठ पूजा के पहले दिन शरीर को करें डिटॉक्स और हाइड्रेट! 36 घंटे के निर्जले व्रत में पिएं ये 4 ड्रिंक, मिलेगी एनर्जी

दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ

जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान में महिलाओं के लिए ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स'; मसूद अजहर की बहनें करेंगी नेतृत्व

नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी

Rashifal 25 October 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा

Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा

Chhath Puja 2025 Geet: केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल.. इन टॉप 5 गीत के बिना है अधूरा है छठ व्रत

Chhath Puja 2025 Geet: केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल.. इन टॉप 5 गीत के बिना है अधूरा है छठ व्रत

छठ पूजा के पहले दिन शरीर को करें डिटॉक्स और हाइड्रेट! 36 घंटे के निर्जले व्रत में पिएं ये 4 ड्रिंक, मिलेगी एनर्जी

छठ पूजा के पहले दिन शरीर को करें डिटॉक्स और हाइड्रेट! 36 घंटे के निर्जले व्रत में पिएं ये 4 ड्रिंक, मिलेगी एनर्जी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 

इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है

Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नही किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

हम इस रंगीन दुनिया को अपनी आँखों की वजह से ही देखते हैं. अगर हमारी आँखें अच्छी हैं, तो ही हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं. हालाँकि, हमारी कुछ गलतियाँ हमारी आँखों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं. आइए देखें कि अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए.

ऋतु सिंह | Oct 25, 2025, 08:43 AM IST

1.कौन सी आदतें आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं

कौन सी आदतें आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं
1

आंखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं. इनकी अच्छी देखभाल करना ज़रूरी है. लेकिन बहुत से लोग आँखों की सेहत का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. वे चेतावनी देते हैं कि हमारी छोटी-छोटी गलतियाँ बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं. अगर हम अच्छी नज़र रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ आदतें ज़रूर छोड़नी चाहिए. आइए जानें कि वे क्या हैं वो आदतें और कैसे आँखों को नुकसान पहुँचा सकती हैं. 
 

Advertisement

2.आंखों में परेशानी होने पर खुद से कोई भी दवा डालना

आंखों में परेशानी होने पर खुद से कोई भी दवा डालना
2

आंखें बहुत सेंसेटिव होती हैं और ऐस में आप अगर आंखों में परेशानी होने पर खुद से कोई भी दवा डालने लगते हैं तो तय है आप आपनी आखों से खिलवाड़ कर रहे हैं. मेडिसिन शॉप से दवा लेकर यूज करने की आदत बदल दें.

3.आंखों की जांच न करवाने की आदत

आंखों की जांच न करवाने की आदत
3

हममें से कई लोग नियमित रूप से आंखों की जांच नहीं करवाते. हम समस्या होने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं. लेकिन अपनी आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए, आपको हर छह महीने या साल में एक बार आँखों की जाँच ज़रूर करवानी चाहिए. इससे आपको किसी भी समस्या का जल्द पता लगाने और इलाज शुरू करने में मदद मिलेगी.

4.बिना धूप के चश्मे के बाहर जाना

बिना धूप के चश्मे के बाहर जाना
4

सूरज की पराबैंगनी किरणें न केवल त्वचा को, बल्कि आँखों को भी नुकसान पहुँचाती हैं. इससे मोतियाबिंद और आँखों का कैंसर हो सकता है. कभी-कभी आँखों की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है. इसलिए, बाहर जाते समय धूप का चश्मा ज़रूर पहनें.
 

TRENDING NOW

5.आँखों को अत्यधिक रगड़ना

आँखों को अत्यधिक रगड़ना
5

लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखें सूखी और खुजलीदार हो सकती हैं. इससे हमारी जानकारी के बिना ही आँखें काली पड़ सकती हैं. ऐसा करना आँखों के लिए हानिकारक है. आँखों को ज़्यादा रगड़ने से रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँच सकता है और आँखों के आसपास काले घेरे पड़ सकते हैं. हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस भी आँखों को नुकसान पहुँचा सकते हैं.

6.कम नींद लेने की आदत

कम नींद लेने की आदत
6

पर्याप्त नींद न लेने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ आपकी आँखों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है. नींद की कमी से धुंधली दृष्टि, सूखी आँखें और रोशनी देखने में कठिनाई जैसी समस्याएँ हो सकती हैं. इससे आँखों की गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं. इसलिए, आपको रोज़ाना 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए. 

 
 

7.आंखों पर पानी से बहुत ज्यादा धोना

आंखों पर पानी से बहुत ज्यादा धोना
7

अगर आपको पानी से आंख धोने की बहुत ज्यादा आदत है तो ये आपकी आंखों का दुश्मन साबित होगा क्योंकि ज्यादा पानी से आंखों की नेचुरल नमी और आंसू खत्म होने लगते हैं . इससे आंखें ड्राई होती हैं और धीरे-धीरे रोशनी कम होने लगती है.

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 
इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है
Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस
आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस
दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे
दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे
अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ
अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ
नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE