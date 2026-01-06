FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Diabetes Remedy: ये 6 फूल जो इंसुलीन रेग्युलेटर का डायबिटीज में करते हैं काम, इनका रस ब्लड शुगर तेजी से करता है कम

डायबिटीज में अगर ब्लड शुगर को कंट्रोल में न रखा जाए तो किडनी से लेकर आंख तक पर बुरा असर पड़ता है. अगर दवा का डोज शुगर कम करने के लिए बढ़ता जा रहा तो आप कुछ आयुर्वेदिक फूलों का रस जरूर पीएं. ये शुगर कम करने में दवा के साथ सफोर्टिव भूमिका निभाते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 06, 2026, 06:48 AM IST

1.टाइप-2 डायबिटीज होती क्यों है?

टाइप-2 डायबिटीज होती क्यों है?
1

टाइप 2 डायबिटीज शुगर खाने से नहीं होती ये बात सच है लेकिन खानपान के गलत तरीके, आरामतलबी और तनाव जैसी कई बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण जरूर होती है. और खास बात ये है कि जब आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारते हैं तो डायबिटीज भी नेचुरली कंट्रोल होने लगती है. साथ ही सही समय पर दवा लेना, हाई फाइबर-प्रोटीन डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी शुगर को मैनेज करने में बहुत कारगर होती हैं. तो चलिए आज आपको उन आयुर्वेदिक फूलों के बारे में बताएं जिनका सेवन कर आप शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं.
 

2.औषधीय फूल जो शुगर कंट्रोल करने में मददगार हैं

औषधीय फूल जो शुगर कंट्रोल करने में मददगार हैं
2

कुछ औषधीय फूल ऐसे हैं, जिन्हें आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में ब्लड शुगर नियंत्रण और मधुमेह (डायबिटीज़) की रोकथाम में सहायक माना जाता है. ये इलाज नहीं हैं, लेकिन सपोर्टिव भूमिका निभा सकते हैं. तो चलिए आज आपको उन आयुर्वेदिक फूलों के बारे में बताएं जिनका सेवन कर आप शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं.
 

3. गुड़हल (Hibiscus)

 गुड़हल (Hibiscus)
3

गुड़हल के फूलों में इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करने का गुण पाया जाता है और साथ ही ये  एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. इसकी फूल का रस या इसे उबाल कर चाय के रूप में पीने से न केवल ब्लड शुगर बल्की कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है.
 

4.अपराजिता (Clitoria ternatea)

अपराजिता (Clitoria ternatea)
4

अपराजिता के फूल कई बीमारियों की दवा कही जाते हैं. ये तेज दिमाग, स्फूर्ति के साथ ही तनाव को भी दूर करते हैं. इस फूल को  शंखपुष्पी भी कहा जाता है. ये ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को संतुलित करने में मदद करता है और पाचन शक्ति भी बढ़ाता है.
 

5.कमल (Lotus)

कमल (Lotus)
5

कमल के फूल और बीज दोनो ही आयुर्वेद में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट माने जाते हैं , ये मेटाबॉलिज़्म सुधारने में भी सहायक होता है और शरीर की सूजन कम करने में मदद करता है.

6.सहजन (Moringa) के फूल

सहजन (Moringa) के फूल
6

सहजन जिसे मोरिंगा भी कहते हैं इसका फूल ब्लड शुगर स्पाइक्स कम करने में सहायक. ये हाई कोलेस्ट्रॉल से लेकर यूरिक एसिड तक में फायदेमंद होता है. इसके पत्तियां से लेकर फूल और फली तक में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और इसे प्रीडायबिटीज़ में क्यों के लिए बेस्ट माना जाता है.

7.चमेली का फूल (Jasmine)

चमेली का फूल (Jasmine)
7

चमेली का फूल जितना सुगंधित होता है उतना ही ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है. क्योंकि तनाव को कम करने में इसकी अद्भुत क्षमता होती है इसलिए ये डायबिटीज होने से बचाता है. ये शुगर को कंट्रोल करने में इंसुलिन की तरह काम करता है , चमेली के फूलों की चाय तनाव कम करके हार्मोनल संतुलन में मदद करती है, साथ ही ये अप्रत्यक्ष रूप से ब्लड शुगर कंट्रोल में भी सहायक है.
 

8.केसर (Saffron – फूल का भाग)

केसर (Saffron – फूल का भाग)
8

केसर की सुगंध ही नहीं इसका मेडिसिनल बेनिफिट्स भी खू है. ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ ही सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाता है, ठंड में इसका उपयोग शरीर गर्म रखता है . 


 

9.महत्वपूर्ण सावधानियाँ

महत्वपूर्ण सावधानियाँ
9

 

ये फूल दवा का विकल्प नहीं हैं ये याद रखे, ये केवल दवा के साथ खाने से आपके शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने में सहायक होते हैं. कोई भी खानपान में बदलाव से पहले से डायबिटीज़ की दवा ले रहे हों तो डॉक्टर से सलाह ज़रूरी है.  साथ ही गर्भावस्था या अन्य बीमारी में प्रयोग न करें.औषधीय फूल मधुमेह को रोकने और नियंत्रित रखने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन सही आहार, नियमित व्यायाम और मेडिकल सलाह सबसे ज़रूरी है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

