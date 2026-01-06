Diabetes Remedy: ये 6 फूल जो इंसुलीन रेग्युलेटर का डायबिटीज में करते हैं काम, इनका रस ब्लड शुगर तेजी से करता है कम

9 . महत्वपूर्ण सावधानियाँ

9

ये फूल दवा का विकल्प नहीं हैं ये याद रखे, ये केवल दवा के साथ खाने से आपके शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने में सहायक होते हैं. कोई भी खानपान में बदलाव से पहले से डायबिटीज़ की दवा ले रहे हों तो डॉक्टर से सलाह ज़रूरी है. साथ ही गर्भावस्था या अन्य बीमारी में प्रयोग न करें.औषधीय फूल मधुमेह को रोकने और नियंत्रित रखने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन सही आहार, नियमित व्यायाम और मेडिकल सलाह सबसे ज़रूरी है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से