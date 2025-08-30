Uric Acid Remedy: ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स

Chutney For Kidney: किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर
Aug 30, 2025
1.यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होगा?
अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो गाउट हो सकता है. जिसमें पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है. इसके साथ ही यूरिक एसिड शरीर के जोड़ों में क्रिस्टल बनाने लगता है. जिससे घुटनों, उंगलियों, कोहनियों में सूजन बढ़ने लगती है. इतना ही नहीं प्यूरीन हड्डियों के गैप में जमा हो जाता है जिससे हड्डियां घिसने लगती हैं और किडनी की फिल्टरेशन क्षमता भी घट जाती है. क्योंकि किडनी प्यूरीन को निकालते-निकालते थकने लगता है. लेकिन आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे 6 खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाने से हाई यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है.
2.जौ का पानी या दलिया
पानी पीने से शरीर प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है. आप अपने आहार में जौ का दलिया भी शामिल कर सकते हैं. आप जौ के आटे की रोटी भी खा सकते हैं.
3.नींबू पानी
नींबू पानी प्यूरीन को शरीर से बाहर निकालकर यूरिक एसिड कंट्रोल करने में मदद करता है. नींबू में विटामिन सी शरीर होता है और ये शरीर का पीएच लेवल बैलेंस करता है. साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण को बढ़ावा देता है, जो यूरिक एसिड को तोड़ने और बाहर निकालने में मदद करता है.
4.खीरा
खीरे में प्यूरीन कम और पानी ज़्यादा होता है. इसे खाने से शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं.
5.आंवला जूस
विटामिन सी से भरपूर आंवला खाने से शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है. यूरिक एसिड की समस्या वाले लोगों को आंवले के साथ नींबू और संतरे जैसे फल भी खाने चाहिए.
6.लौकी का रस
लौकी का रस या इसकी सब्जी और सूप पीने से शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड जल्दी निकल जाता है और किडनी को भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ता. ये किडनी को भी डिटॉक्स करता है.
7.अल्कलाइन वाटर या सादा पानी
विशेषज्ञों के अनुसार, शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए 3 लीटर पानी पीना चाहिए. पर्याप्त पानी पीने से यूरिक एसिड पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है. वहीं अगर आप तेजी से यूरिक एसिड कम करना चाहते हैं तो अल्कलाइन वाटर पीएं. अल्कलाइन पानी यूरिक एसिड कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि यह शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है और यूरिक एसिड को घुलनशील बनाकर किडनी के माध्यम से बाहर निकालने में सहायता करता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
