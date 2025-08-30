Uric Acid Remedy: ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स

1 . यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होगा?

अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो गाउट हो सकता है. जिसमें पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है. इसके साथ ही यूरिक एसिड शरीर के जोड़ों में क्रिस्टल बनाने लगता है. जिससे घुटनों, उंगलियों, कोहनियों में सूजन बढ़ने लगती है. इतना ही नहीं प्यूरीन हड्डियों के गैप में जमा हो जाता है जिससे हड्डियां घिसने लगती हैं और किडनी की फिल्टरेशन क्षमता भी घट जाती है. क्योंकि किडनी प्यूरीन को निकालते-निकालते थकने लगता है. लेकिन आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे 6 खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाने से हाई यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है.

