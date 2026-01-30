मर्दों की ये 5 बातें महिलाओं को पिघला देती हैं और तुरंत खोल देती हैं अपने दिल के दरवाजे

2 . अगर आप चाहें तो मैं...

2

किसी महिला को अगर आप इंप्रेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद पर काम करना होगा. अपनी पर्सनालिटी से लेकर सोच तक को इंप्रूव करें. एक महिला को हमेशा वैसे मर्द पसंद आते हैं जो सींसियर हों और जिनके अंदर दिखावा न हो. अगर आप किसी महिला के दिल में उतरना चाहते हैं तो उसके साथ सादगी से पेश आएं और बातों ही बातों में दिखा दें कि वह डाउन टू अर्थ हैं. महिलाओं के साथ बात करते हुए उन्हें तवज्जों दें और कहें कि आप अगर चाहें तो मैं ये काम कर दूं.. या आप अगर चाहें तो मैं ऐसा न करूं. ऐसी बतातें महिलाओं को पसंद आती हैं.