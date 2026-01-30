FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

मर्दों की ये 5 बातें महिलाओं को पिघला देती हैं और तुरंत खोल देती हैं अपने दिल के दरवाजे

How to attract woman-अक्सर मर्दों को ये समझ नहीं आता कि किसी महिला को इंप्रेस कैसे करें और क्या ऐसा कहें कि वो उनके दिल को छू जाए. अगर आप भी ऐसे पशोपेश में हैं तो ये खबर आपके लिए ही है.

ऋतु सिंह | Jan 30, 2026, 01:12 PM IST

1.लड़कों की तरह लड़कियां तुरंत नहीं करती रिस्पॉन्स

लड़कों की तरह लड़कियां तुरंत नहीं करती रिस्पॉन्स
1

लड़के जितनी जल्दी एक लड़की की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उतनी जल्दी कोई लड़की नहीं होती. यही कारण है कि लड़कों को समझ नहीं आता की वो ऐसा क्या बोलें या करें कि कोई लड़की उनकी बातों से पिघल जाए और अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोल दे. यहां आपको वो कुछ खास तरीके बताने जा रहे हैं जिससे एक महिला आपसे इंप्रेस भी होगी और अपना दिल भी आपके नाम कर देगी.
 

2.अगर आप चाहें तो मैं...

अगर आप चाहें तो मैं...
2

किसी महिला को अगर आप इंप्रेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद पर काम करना होगा. अपनी पर्सनालिटी से लेकर सोच तक को इंप्रूव करें. एक महिला को हमेशा वैसे मर्द पसंद आते हैं जो सींसियर हों और जिनके अंदर दिखावा न हो. अगर आप किसी महिला के दिल में उतरना चाहते हैं तो उसके साथ सादगी से पेश आएं और बातों ही बातों में दिखा दें कि वह डाउन टू अर्थ हैं. महिलाओं के साथ बात करते हुए उन्हें तवज्जों दें और कहें कि आप अगर चाहें तो मैं ये काम कर दूं.. या आप अगर चाहें तो मैं ऐसा न करूं. ऐसी बतातें महिलाओं को पसंद आती हैं.

3.खूबसूरत तो यहां बहुत हैं लेकिन...

खूबसूरत तो यहां बहुत हैं लेकिन...
3

हर महिला चाहती है कि लोग उसे खूबसूरत समझें और कहें भी लेकिन अगर आफ सीधे कहेंकि तुम बहुत सुंदर हो तो ये बात सपाट सी लगेगी लेकिन इसे कहने का तरीका थोड़ा ट्विस्ट कर दें. आपक सुंदरता की तारीफ करते हुए कहें कि, सुंदर लड़कियां तो हर कदम पर मिल जाती हैं लेकिन सुंदरता के साथ जो सादगी और ओरिजनिलिटी है वो तुम में है. तुम्हारी खूबसूरती में कोई मिलावट जैसा नहीं दिखता.

4.खूबसूरत दिल की मल्लिका हो आप

खूबसूरत दिल की मल्लिका हो आप
4

महिलाओं को हर दूसरा लड़का खूबसूरत कहता है लेकिन अगर आप इससे अलग कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप खूबसूरत दिल की मल्लिका हो. स्किन की खूबसूरती कुछ सालों की होती है लेकिन दिल की खूबसूरती कभी खत्म नहींं होती. आप बोल सकते हैं कि दिल की खूबसूरती देखकर ही वह उनकी ओर खिचांव महसूस करते हैं.

5.ये क्वालिटी आपकी सबसे अलग है

ये क्वालिटी आपकी सबसे अलग है
5

महिला को इंप्रेस करने के लिए वैसे तो अगर आप उसकी ओरिजनल क्वालिटी का जिक्र करें तो वह ज्यादा खुश होती हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि वह एक जिम्मेदार महिला है तो आप उसकी इस क्वालिटी को औरों से अलग बताकर उसके दिल को छू सकते हैं.

6.आपसे बात कर एक सुकून मिलाता है

आपसे बात कर एक सुकून मिलाता है
6

जब आप किसी महिला से कहेंगे कि आपसे बात कर एक सुकून मिलाता है तो वह खुद को आपके साथ कंफर्ट फील करेंगी और ये बात भी उसके दिल को टच करेगी. उसे महसूस होगा कि सामने वाला उसके साथ और वाइब्स में बेहतर फील करता है.

7.आपको देखे या बात किए बिना कुछ अधूरा सा लगता है

आपको देखे या बात किए बिना कुछ अधूरा सा लगता है
7

'आपको देखे या बात किए बिना कुछ अधूरा सा लगता है' ये वो मैजिकल शब्द है तो किसी भी महिला को पिघला सकता है और वह तुरंत आपके लिए दिल के दरवाजे खोल देगी.

8.एक बात हमेशा ध्यान रखें

एक बात हमेशा ध्यान रखें
8

एक बात समझ लें कि अगर आप सच में दिल से किसी को पसंद करते हैं तो आपकी वाइब्स पॉजिटिव ही होगी लेकिन अगर आप केवल दिखावटी तरीके से ये सब फील करा रहे हैं तो एक बात समझ लें कि हर महिला का सिक्थ सेंस एक्टिव होता है और वो पहले ही भांप लेती हैं समाने वाला नकली है या असली.  

