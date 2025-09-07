FacebookTwitterYoutubeInstagram
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन

Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

Diabetes Care: डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक 

Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

लाइफस्टाइल

Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

Uric Acid Best Ayurvedic Herbs: आज के समय में हाई यूरिक एसिड की समस्या आम हो गई है. जिन लोगों के जोड़ों में यूरिक एसिड की वजह से क्रिस्टल जम जाते हैं, उनके लिए ये 5 घरेलू नुस्खे वरदान हैं. ये नुस्खे यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में भी मदद करेंगे.

Sep 07, 2025

1.घरेलू हर्ब्स से यूरिक एसिड से पाएं छुटकारा

घरेलू हर्ब्स से यूरिक एसिड से पाएं छुटकारा
1

गलत खान-पान की वजह से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है यूरिक एसिड. जब शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, तो यह क्रिस्टल बनकर जोड़ों में जमा हो जाता है. जब क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं, तो जोड़ों में सूजन और दर्द होता है. इस स्थिति को गाउट कहते हैं. 

इस स्थिति से बचने के लिए यूरिक एसिड को नियंत्रित रखना ज़रूरी है. अगर आप हाई यूरिक एसिड को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो खान-पान पर विशेष ध्यान दें. आज हम आपको 5 घरेलू उपाय बताते हैं जिन्हें आजमाकर यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. ये 5 चीजें यूरिक एसिड की समस्या को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं. 
 

2.भीगे हुए अलसी के बीज

भीगे हुए अलसी के बीज
2

अगर शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, तो भीगी हुई अलसी का सेवन करें. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो जोड़ों के दर्द और सूजन में आराम दिलाता है. इसके सेवन से यूरिक एसिड को संतुलित किया जा सकता है. इसके लिए, 1 चम्मच अलसी को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें. सुबह पानी को छानकर पी लें. इस पानी को पीने से यूरिक एसिड नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. 

3.आंवला

आंवला
3

हाई यूरिक एसिड की समस्या को दूर करने के लिए आप आंवले का सेवन कर सकते हैं. आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. यह लिवर और किडनी से विषाक्त पदार्थों को कम करता है. यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए रोज़ाना खाली पेट आंवले का जूस पिएं. 

4.अजवाइन का पानी

अजवाइन का पानी
4

अजवाइन पाचन में सहायक है और यूरिक एसिड जैसे विषाक्त पदार्थों को साफ़ करती है। 1 छोटा चम्मच अजवाइन को 2 कप पानी में उबालें। इसे ठंडा होने दें और रोज़ाना सेवन करें।

5.धनिया पानी

धनिया पानी
5

धनिया में डिटॉक्स और सूजन-रोधी गुण होते हैं. ताज़े धनिये के पत्तों को दो गिलास पानी में उबालें. ठंडा होने पर छानकर पी लें. हरा धनिया न हो तो आप धनिया के बीज का पानी भी पी सकते हैं.

6.सेब का सिरका

सेब का सिरका
6

सेब के सिरके का इस्तेमाल हाई यूरिक एसिड के इलाज के लिए किया जा सकता है. इसमें प्राकृतिक रूप से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के गुण होते हैं. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो यूरिक एसिड के कारण होने वाली सूजन और दर्द को कम करते हैं. इसके लिए, एक गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पिएं. रोजाना इसका सेवन करने से हाई यूरिक एसिड की समस्या कम हो सकती है.
 

7.ये भी ध्यान दें

ये भी ध्यान दें
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

