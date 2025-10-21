Brain Foods: सुस्त पड़े दिमाग का पावरहाउस हैं ये 5 सुपरफूड्स, तुरंत एक्टिवेट होगा ब्रेन

1 . कौन से खाद्य पदार्थ दिमाग को दुरुस्त रखते हैं

हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह अन्य सभी अंगों को नियंत्रित करता है. लेकिन बढ़ती उम्र, तनाव, गलत जीवनशैली और अनुचित खानपान दिमाग की कार्यक्षमता को कम कर सकते हैं. नतीजतन, एकाग्रता में कमी, भूलने की बीमारी और सोचने की शक्ति में कमी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. इसलिए, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आहार में सही खाद्य पदार्थों को शामिल करना ज़रूरी है. कुछ खाद्य पदार्थ दिमाग को तेज रखने और याददाश्त बढ़ाने में बेहद उपयोगी होते हैं. आइए जानते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ दिमाग को दुरुस्त रखते हैं.

