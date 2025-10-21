FacebookTwitterYoutubeInstagram
Brain Foods: सुस्त पड़े दिमाग का पावरहाउस हैं ये 5 सुपरफूड्स, तुरंत एक्टिवेट होगा ब्रेन

दिमाग से शुरू होता है पूरा शरीर कंट्रोल होता है और ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए जूरूरी है कि आप कुछ ऐसे सुपरफूड्स लें जो सुस्त बड़े दिमाग को रिएक्टिवेट कर दें.

ऋतु सिंह | Oct 21, 2025, 08:13 AM IST

1.कौन से खाद्य पदार्थ दिमाग को दुरुस्त रखते हैं

कौन से खाद्य पदार्थ दिमाग को दुरुस्त रखते हैं
1

हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह अन्य सभी अंगों को नियंत्रित करता है. लेकिन बढ़ती उम्र, तनाव, गलत जीवनशैली और अनुचित खानपान दिमाग की कार्यक्षमता को कम कर सकते हैं. नतीजतन, एकाग्रता में कमी, भूलने की बीमारी और सोचने की शक्ति में कमी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. इसलिए, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आहार में सही खाद्य पदार्थों को शामिल करना ज़रूरी है. कुछ खाद्य पदार्थ दिमाग को तेज रखने और याददाश्त बढ़ाने में बेहद उपयोगी होते हैं. आइए जानते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ दिमाग को दुरुस्त रखते हैं.
 

2.अखरोट

अखरोट
2

अखरोट को "ब्रेन फ़ूड" कहा जाता है. ये ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होते हैं. ये पोषक तत्व मस्तिष्क की कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं, सूजन कम करते हैं और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं. रोज़ सुबह 2-3 अखरोट खाने से याददाश्त बेहतर होती है और दिमाग ज़्यादा सक्रिय रहता है.
 

3.डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट
3

अगर आपको चॉकलेट पसंद है, तो आपके लिए खुशखबरी है! 70% या उससे ज़्यादा कोको वाली डार्क चॉकलेट फ्लेवोनोइड्स, कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. ये तत्व मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं और याददाश्त व सीखने की प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं. थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने से मूड बेहतर हो सकता है और दिमाग़ सतर्क रह सकता है. सही आहार, पर्याप्त नींद और तनाव-मुक्त जीवनशैली का संतुलन मस्तिष्क को लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद कर सकता है.
 

4.ब्लूबेरी

ब्लूबेरी
4

ब्लूबेरी को "ब्रेन बेरी" भी कहा जाता है. इनमें एंथोसायनिन नामक यौगिक होते हैं जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं. ब्लूबेरी के नियमित सेवन से याददाश्त, एकाग्रता और सीखने की क्षमता में सुधार होता है.

5.हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां
5

पालक, ब्रोकली और केल जैसी पत्तेदार सब्ज़ियाँ विटामिन K, ल्यूटिन, फोलेट और बीटा-कैरोटीन से भरपूर होती हैं. विटामिन K विशेष रूप से मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. अपने दैनिक आहार में पत्तेदार सब्ज़ियों को शामिल करने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है.

6.हल्दी  

हल्दी  
6

हल्दी में करक्यूमिन नामक एक यौगिक होता है, जो एक शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है. यह मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की रक्षा करता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करता है. हल्दी का नियमित सेवन तनाव से होने वाले नुकसान से मस्तिष्क की रक्षा करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

