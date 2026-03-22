ये 5 संकेत बताते हैं आंख बंद कर किया भरोसा तो मिलेगा धोखा, दोस्त या पार्टनर नहीं है वफादार

2 . तो हम क्या गलती करते हैं?

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सब कहते हैं कि आजकल वफ़ादार लोग बहुत कम मिलते हैं. लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, तो हम मान लेते हैं कि फलां-फलां लोग वफ़ादार हैं, और फिर उन्हीं के धोखे का शिकार हो जाते हैं! क्या आप सच जानते हैं? वफ़ादार लोग दुर्लभ नहीं हैं. हम पहले से यह पहचान नहीं सकते कि कौन वफ़ादार है और कौन नहीं. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति अचानक एक दिन बेवफ़ा नहीं हो जाता. यह गुण उनमें पहले से ही मौजूद होता है. हम बस इस पर ध्यान नहीं देते. तो हम क्या गलती करते हैं? यद्यपि हम उनमें दिखाई देने वाले गुणों और लक्षणों को देखते हैं, फिर भी हम उन पर ध्यान नहीं देते और उन्हें 'सुंदर' समझकर खुद को धोखा देते हैं. तो, वे कौन हैं जो वफादार नहीं हैं? उनके क्या गुण हैं? आइए देखें कि चाणक्य क्या कहते हैं. Photo Credit: AI