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ये 5 संकेत बताते हैं आंख बंद कर किया भरोसा तो मिलेगा धोखा, दोस्त या पार्टनर नहीं है वफादार

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ये 5 संकेत बताते हैं आंख बंद कर किया भरोसा तो मिलेगा धोखा, दोस्त या पार्टनर नहीं है वफादार

Chanakya Niti on loyalty in relationship: अगर आपका दोस्त या पार्टनर बार-बार 5 में से कोई एक संकेत भी आपको दे रहा तो समझ लें आप उसके जाल में जकड़े हुए हैं और कभी भी आप गहरा चोट या धोखा खा सकते हैं. चाणक्य नीति में इन 5 संकेतों का जिक्र है.

ऋतु सिंह | Mar 22, 2026, 10:06 AM IST

1. कई लोग भरोसा करते समय कुछ संकेतों को करते हैं इग्नोर

कई लोग भरोसा करते समय कुछ संकेतों को करते हैं इग्नोर
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रिश्तों में वफ़ादारी को लेकर अक्सर हमारी समझ भावनाओं पर आधारित होती है, तथ्यों पर नहीं. यही वजह है कि कई लोग भरोसा करते समय संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में भावनात्मक नुकसान झेलते हैं. चाणक्य की शिक्षाओं में ऐसे व्यवहारों को पहचानने पर जोर दिया गया है जो लंबे समय में रिश्तों को कमजोर करते हैं. रिलेशनशिप एस्पर्ट्स भी मानते हैं कि वफ़ादारी कोई अचानक बदलने वाला गुण नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों में लगातार दिखाई देता है. अगर इन पैटर्न्स को समय रहते समझ लिया जाए, तो कई भावनात्मक समस्याओं से बचा जा सकता है.  Photo Credit: AI

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2.तो हम क्या गलती करते हैं?

तो हम क्या गलती करते हैं?
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सब कहते हैं कि आजकल वफ़ादार लोग बहुत कम मिलते हैं. लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, तो हम मान लेते हैं कि फलां-फलां लोग वफ़ादार हैं, और फिर उन्हीं के धोखे का शिकार हो जाते हैं! क्या आप सच जानते हैं? वफ़ादार लोग दुर्लभ नहीं हैं. हम पहले से यह पहचान नहीं सकते कि कौन वफ़ादार है और कौन नहीं. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति अचानक एक दिन बेवफ़ा नहीं हो जाता. यह गुण उनमें पहले से ही मौजूद होता है. हम बस इस पर ध्यान नहीं देते. तो हम क्या गलती करते हैं? यद्यपि हम उनमें दिखाई देने वाले गुणों और लक्षणों को देखते हैं, फिर भी हम उन पर ध्यान नहीं देते और उन्हें 'सुंदर' समझकर खुद को धोखा देते हैं. तो, वे कौन हैं जो वफादार नहीं हैं? उनके क्या गुण हैं? आइए देखें कि चाणक्य क्या कहते हैं. Photo Credit: AI

3.एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रशंसा चाहता है

एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रशंसा चाहता है
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उनके लिए प्यार मायने नहीं रखता. उनके लिए ज़रूरी है कि कोई उनकी सराहना करे. तारीफ मिलने पर वे खुश होते हैं. जब तारीफ कम हो जाती है, तो वे शिकायत करने लगते हैं कि आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहले की तरह मेरी कद्र नहीं कर रहे हैं. आप उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं. आपके द्वारा दिया गया एहसास ही उनके लिए मायने रखता है. क्या पता एक दिन उन्हें आपसे ज़्यादा किसी और से वही एहसास मिल जाए? वे वहीं चले जाएंगे. वफ़ादार रहने के लिए मन का स्थिर होना ज़रूरी है. उनका मन कभी खाली नहीं रहता. इसीलिए वे हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हैं. Photo Credit: AI
 

4. वे लोग जो स्पष्टता के बिना जीते हैं

 वे लोग जो स्पष्टता के बिना जीते हैं
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उनके लिए सब कुछ उलझन भरा होता है. क्या हम रिश्ते में हैं? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता. वह कौन है? 'बस एक दोस्त'. अगर पूछा जाए, 'तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो', तो जवाब होता है, 'रिश्ते को नाम देने की क्या ज़रूरत है?' जब स्पष्टता आती है, तो उनके विकल्प कम हो जाते हैं. वफ़ादारी सरल होती है. स्पष्टता आने पर यह बढ़ती है. लेकिन वे अनिश्चितता में जीते हैं. वे बड़ी गलतियाँ नहीं करते. वे छोटे-छोटे तरीकों से रास्ता खुला रखते हैं. Photo Credit: AI

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5.वे लोग जो हमेशा बचते हैं

वे लोग जो हमेशा बचते हैं
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समस्या चाहे जो भी हो, उनके पास बहाना तैयार रहता है. “मुझे थोड़ी दूरी चाहिए,” “मैं दबाव सहन नहीं कर सकता,” “मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता.” ये बहाने तभी सामने आते हैं जब उन्हें ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है. एक वफ़ादार व्यक्ति समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है. एक बेवफ़ा व्यक्ति टालमटोल करना अपना गुण दिखाता है. वे अचानक नहीं जाते. वे धीरे-धीरे दूर हो जाते हैं. यह एक ऐसे रिश्ते की तरह है जिसमें जुड़ाव नहीं होता. जुड़ाव का सिर्फ़ भ्रम होता है. Photo Credit: AI
 

6.वे हमेशा अधिक विकल्प चाहते हैं

वे हमेशा अधिक विकल्प चाहते हैं
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उनके लिए एक व्यक्ति काफी नहीं है. वे हमेशा सोचते हैं कि कोई और अच्छा व्यक्ति हो सकता है, कोई और बेहतर हो सकता है. वे कहते हैं, "आपको जीवन का अनुभव करना चाहिए" और "जल्दबाजी में निर्णय मत लो." लेकिन वे जीवन का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं. इसके बजाय, वे लोगों की तुलना कर रहे हैं. तुलना करने से वफादारी नहीं टिकती. वफादारी का मतलब है, अन्य विकल्प होने के बावजूद किसी एक को चुनना. उनके लिए विकल्प महत्वपूर्ण हैं. आप उनमें से सिर्फ एक हैं. Photo Credit: AI

7.जो लोग आधा सच बोलते हैं

जो लोग आधा सच बोलते हैं
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वे झूठ नहीं बोलते. लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बताते. वे कहते हैं - "हाँ, मैं उनसे मिला था" "हम दोस्त हैं". वे ये नहीं कहते - "हम कई दिनों से संपर्क में हैं" "मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है". उनके शब्दों में कोई गलती नहीं है. लेकिन उनके भाव में कुछ गड़बड़ है. यह बहुत खतरनाक है. उनके सामने आप अपने अंतर्मन की भावनाओं पर संदेह करने लगते हैं. Photo Credit: AI
 

8.संकेत पहले से मौजूद होते हैं

संकेत पहले से मौजूद होते हैं
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इन सभी व्यवहारों की खास बात यह है कि ये अचानक नहीं आते, बल्कि धीरे-धीरे सामने आते हैं. अक्सर लोग इन्हें छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन समय के साथ यही पैटर्न रिश्ते में दूरी और अविश्वास पैदा करते हैं. रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन बिना समझे भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है. व्यवहार के छोटे संकेतों को पहचानना और समय रहते निर्णय लेना ही भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का बेहतर तरीका है. Photo Credit: AI

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