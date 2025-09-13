हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

1 . हाई प्यूरीन से शरीर में बढ़ता है यूरिक एसिड

1

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए कुछ दाल 'हार्टबर्न'का काम करती हैं क्योंकि ये हाई प्यूरीन से भरी होती हैं. यूरिक एसिड को तेजी से शरीर में बढ़ा देती हैं जिससे जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे समस्याएं होती हैं. अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, तो इन दालों को खाने से बचें.वरना इन्हें खाने से आपकी यूरिक एसिड की समस्या और बढ़ सकती है. चलिए जानें कौन सी हैं ये 'दालें'.

