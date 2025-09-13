FacebookTwitterYoutubeInstagram
Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

Health News: लगातार बढ़ रहा डेंगू-मलेरिया का खतरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया अलर्ट, हो जाए सावधान

वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी, तीर्थयात्री ये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जरूर जान लें

प्राचीन भारतीय ज्ञान अब एक क्लिक में; प्रधानमंत्री मोदी ने 'ज्ञान भारतम' पोर्टल लॉन्च किया

बांके बिहारी मंदिर में अब से वीआईपी पास लेकर आए तो बाहर कर दिए जाएंगे, आम भक्तों को मिला न्याय

क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

यूरिक एसिड बढ़ने का कारण हमारा खानपान ही होता है और अगर आप रोज ही बिना किसी मेहनत के हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपके शरीर में प्यूरीन का बढ़ना तय और प्यूरीन बढ़ा तो यूरिक एसिड हाई होना भी तय है. अगर आप यूरिक एसिड के मरीज हैं और वेजिटेरियन हैं तो ये 5 दालें आप खाना बंद कर दें.

ऋतु सिंह | Sep 13, 2025, 07:32 AM IST

1.हाई प्यूरीन से शरीर में बढ़ता है यूरिक एसिड

हाई प्यूरीन से शरीर में बढ़ता है यूरिक एसिड
1

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए कुछ दाल 'हार्टबर्न'का काम करती हैं क्योंकि ये हाई प्यूरीन से भरी होती हैं. यूरिक एसिड को तेजी से शरीर में बढ़ा देती हैं जिससे जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे समस्याएं होती हैं. अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, तो इन दालों को खाने से बचें.वरना इन्हें खाने से आपकी यूरिक एसिड की समस्या और बढ़ सकती है. चलिए जानें कौन सी हैं ये 'दालें'.  
 

2.काली दाल

काली दाल
2

काली दाल जैसे उरद की दाल में प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यूरिक एसिड बनता है. इससे जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ जाती है, इसलिए नियमित रूप से काली दाल खाने से बचें.
 

3.चने की दाल

चने की दाल
3

चने में प्रोटीन और प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यूरिक एसिड बनने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए, उच्च यूरिक एसिड स्तर वाले रोगियों को चने खाने से बचना चाहिए.

4.अरहर की दाल

अरहर की दाल
4

अरहर की दाल खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, गठिया और जोड़ों में दर्द हो सकता है. ये दालें यूरिक एसिड के स्तर में वृद्धि की समस्या को बढ़ा सकती हैं. इन सबसे बचना ही बेहतर है.

5.मसूर की दाल

मसूर की दाल
5

मसूर की दालें प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत हैं. लेकिन ये यूरिक एसिड के रोगियों के लिए फायदेमंद नहीं हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकती हैं.
 

6.राजमा

राजमा
6

हाई यूरिक एसिड वाले मरीजों को राजमा नहीं खाना चाहिए. राजमा आपके शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को तेज़ी से बढ़ा सकता है.
 

7.कौन सी दाल खा सकते हैं?

कौन सी दाल खा सकते हैं?
7

हाई यूरिक एसिड में केवल आप मूंग की दाल खा सकते हैं लेकिन इस दाल को भी रोज खाने से बचें. हफ्ते में 3 दिन ये दाल खा सकते हैं.

 

