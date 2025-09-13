हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम
ऋतु सिंह | Sep 13, 2025, 07:32 AM IST
1.हाई प्यूरीन से शरीर में बढ़ता है यूरिक एसिड
हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए कुछ दाल 'हार्टबर्न'का काम करती हैं क्योंकि ये हाई प्यूरीन से भरी होती हैं. यूरिक एसिड को तेजी से शरीर में बढ़ा देती हैं जिससे जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे समस्याएं होती हैं. अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, तो इन दालों को खाने से बचें.वरना इन्हें खाने से आपकी यूरिक एसिड की समस्या और बढ़ सकती है. चलिए जानें कौन सी हैं ये 'दालें'.
2.काली दाल
काली दाल जैसे उरद की दाल में प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यूरिक एसिड बनता है. इससे जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ जाती है, इसलिए नियमित रूप से काली दाल खाने से बचें.
3.चने की दाल
चने में प्रोटीन और प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यूरिक एसिड बनने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए, उच्च यूरिक एसिड स्तर वाले रोगियों को चने खाने से बचना चाहिए.
4.अरहर की दाल
अरहर की दाल खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, गठिया और जोड़ों में दर्द हो सकता है. ये दालें यूरिक एसिड के स्तर में वृद्धि की समस्या को बढ़ा सकती हैं. इन सबसे बचना ही बेहतर है.
5.मसूर की दाल
मसूर की दालें प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत हैं. लेकिन ये यूरिक एसिड के रोगियों के लिए फायदेमंद नहीं हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकती हैं.
6.राजमा
हाई यूरिक एसिड वाले मरीजों को राजमा नहीं खाना चाहिए. राजमा आपके शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को तेज़ी से बढ़ा सकता है.