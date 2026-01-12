Blood Sugar Risk: कहीं आपकी ये 5 आदतें तो नहीं बढ़ा रहीं ब्लड शुगर? डायबिटीज बिगड़ने की असली वजह यही होती है 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 12, 2026, 12:52 PM IST
1.दवा के बाद भी किन गलतियों या आदत से बढ़ती है शुगर
अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग समय पर दवा या इंसुलिन लेते हैं लेकिन फिर भी उनका ब्लड शुगर कम नहीं होता है. ऐसा अक्सर सुबह या रात के समय़ होता है और टाइप -2 डायबिटीज वालों के साथ ये समस्या अक्सर होती है. लेकिन शायद उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी जाने-अनजाने में की गई गलतियां ही उनका शुगर हाई करती हैं. चलिए जानें किन आदतों या गलतियों से शुगर लेवल दवा के बाद भी कम हो नहीं पाता है.
2. सबसे पहली गलती
अगर सुबह के समय आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है तो ये रात की कुछ गलतियों के कारण होता है. अगर आप रात में आप खाना देर से खाते हैं या खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो ये आपके शुगर लेवल को हाई करने के लिए काफी है. इतना ही नहीं खाने और सोने के बीच अगर समय कम है तो इससे आपके शुगर पर असर होना तय है. याद रखे रात में खाना 7 बजे के बाद न खाएं. खाने और सोने के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर जरूर हो.
3. दूसरी गलती
वैसे तो आपको रोज कम से कम 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है. चाहे वो वॉक हो या कोई दूसरी एक्सरसाइज. लेकिन इसके अलावा भ आपको खाने के बाद चहलकदमी जरूर करनी चाहिए. अगर आप खाने के बाद सीधे बैठ जाते हैं या टीवी देखकर समय बीता रहे होते हैं कि खाया हुआ पच जाए तो ये भी गलती है. शुगर के मरीज को खाने के कम से कम 10 मिनट बाद 20 मिनट की हल्की वॉक जरूरी है ताकिन ब्लड में मौजूद शुगर एनर्जी के रूप में खर्च हो जाए और शुगर लेवल मेंटेन रहे.
4.तीसरी गलती
अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं तो नेचुरली शुगर लेवल हाई रहेगा. स्ट्रेस के दौरान, शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन रिलीज़ करता है, जो तेजी से ग्लूकोज को खून में भेजता. डायबिटीज़ वाले लोगों में इंसुलिन इस बढ़ोतरी को प्रभावी ढंग से मैनेज नहीं कर पाती है और इससे भी शुगर लेवल हाई रहता है. इसलिए तनाव हो तो रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस के लिए मेडिटेशन करें या वॉकिंग करें.
5.चौथी गलती
अगर आप सुबह उठने बाद बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो आप आपनी शुगर को बढ़ाने का डोज दे रहे होते हैं. जागने के 30-60 मिनट के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए. इसमें देरी करने से कोर्टिसोल और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे दिन में बाद में शुगर लेवल बढ़ जाता है. समय पर और संतुलित नाश्ता मेटाबॉलिज्म को स्थिर रखता है, ज़्यादा खाने से बचाता है और सुबह भर ग्लूकोज लेवल को स्थिर रखता है.
6.पांचवी गलती
अगर आपके खाने में रफेज और प्रोटीन की कमी है तो खाते ही आपका शुगर लेवल हाई होना तय है भले ही आप दवा क्यों न लें. रफेज वाली चीजें आपको द्वारा खाया गया कार्ब्स को पेट में रोके रखती हैं और तुरंत उसे फ्रूक्टोज में नहीं बदलती हैं जिससे शुगर धीरे-धीरे ब्लड में रिलीज होता है और तब तक दवा और इंसुलिन एक्टिव हो जाते हैं जिससे शुगर नहीं बढ़ता. वहीं प्रोटी लंबे समय तक आपके पेट को भरा रखता है इससे तेजी से भूख लगने की बार-बार की इच्छा भी कम हो जाती है.
7.ये बात समझ लें
खाना छोड़ना, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अनियमित नींद, और दवाएं नज़रअंदाज़ करना आम गलतियां हैं जो शुगर को बढ़ाने का काम करती हैं. वहीं साबुत फल की जगह जूस पीना या देर रात जगाना और रात स्नैकिंग करने से ग्लूकोज कंट्रोल और खराब होता है. ये आदतें इंसुलिन रिस्पॉन्स को खराब करती हैं और ब्लड शुगर को ज़्यादा समय तक बढ़ा हुआ रखती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
