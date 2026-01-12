Blood Sugar Risk: कहीं आपकी ये 5 आदतें तो नहीं बढ़ा रहीं ब्लड शुगर? डायबिटीज बिगड़ने की असली वजह यही होती है 

2 . सबसे पहली गलती

अगर सुबह के समय आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है तो ये रात की कुछ गलतियों के कारण होता है. अगर आप रात में आप खाना देर से खाते हैं या खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो ये आपके शुगर लेवल को हाई करने के लिए काफी है. इतना ही नहीं खाने और सोने के बीच अगर समय कम है तो इससे आपके शुगर पर असर होना तय है. याद रखे रात में खाना 7 बजे के बाद न खाएं. खाने और सोने के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर जरूर हो.