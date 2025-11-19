ये 5 आदतें हड्डियों को कर रही कमजोर, सुधार कर लें वरना छड़ी लेकर चलने पर हो जाओगे मजबूर

2 . लंबे समय तक बैठे और लेटे रहना

2

एक जगह पर लंबे समय तक बैठे रहना हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हड्डियों को मूवमेंट नहीं मिलता. जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. जोड़ों में दर्द हो सकता है. इसलिए थोड़ी-थोडी देर में हल्का-फुल्का चलते रहना चाहिए.