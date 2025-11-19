FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में PM मोदी समेत ये दिग्गज होंगे शामिल

नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में PM मोदी समेत ये दिग्गज होंगे शामिल

अब असली और फर्जी कॉल की होगी पहचान, डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर TRAI ने लिया बड़ा फैसला

अब असली और फर्जी कॉल की होगी पहचान, डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर TRAI ने लिया बड़ा फैसला

Rashifal 20 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

ये 5 आदतें हड्डियों को कर रही कमजोर, सुधार कर लें वरना छड़ी लेकर चलने पर हो जाओगे मजबूर

ये 5 आदतें हड्डियों को कर रही कमजोर, सुधार कर लें वरना छड़ी लेकर चलने पर हो जाओगे मजबूर

क्या सर्दियों में AC को रूम हीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है?

क्या सर्दियों में AC को रूम हीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है?

जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा

जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा

ये 5 आदतें हड्डियों को कर रही कमजोर, सुधार कर लें वरना छड़ी लेकर चलने पर हो जाओगे मजबूर

उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होना आम बात है, लेकिन तेजी से बदल रही इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अब यह समस्या युवाओं में भी आने लगी है. हाल ही में एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अब युवाओं की भी हड्डियां कमजोरी और बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं.

रईश खान | Nov 19, 2025, 11:47 PM IST

1.हड्डियां कमजोर होने की वजह

हड्डियां कमजोर होने की वजह
1

एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह युवाओं का बदलता लाइफस्टाइल और खानपान है. आज हम आपको कुछ ऐसी 5 आदतों के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से यह समस्या ज्यादा बढ़ रही है.

2.लंबे समय तक बैठे और लेटे रहना

लंबे समय तक बैठे और लेटे रहना
2

एक जगह पर लंबे समय तक बैठे रहना हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हड्डियों को मूवमेंट नहीं मिलता. जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. जोड़ों में दर्द हो सकता है. इसलिए थोड़ी-थोडी देर में हल्का-फुल्का चलते रहना चाहिए.

3.धूम्रपान और शराब का सेवन करना

धूम्रपान और शराब का सेवन करना
3

शराब हार्ट को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हड्डियों को भी कमजोर कर सकती है. इसी तरह धूम्रपान में पाए जाने वाला निकोटीन और अन्य हानिकारक पदार्थ हड्डियों की घनत्व को कम करते हैं.

4.सोडा और कॉफी ज्यादा पीना

सोडा और कॉफी ज्यादा पीना
4

सोडा-कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन और फॉस्फोरिक एसिड हड्डियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि यौगिक कैल्शियम के अब्सॉर्पशन को रोकते हैं. जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं.

5.फिजिकल एक्टिविटी की जरुरी

फिजिकल एक्टिविटी की जरुरी
5

नियमित व्यायाम न करने से भी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो हड्डियों को समर्थन देती हैं. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग एक्सरसाइज बिल्कुल भी समय नहीं निकालते, जो उनके लिए बड़ा खतरा है.

6.अनहेल्दी खान-पान

अनहेल्दी खान-पान
6

हड्डियों को मजबूत रखने के लिए पौष्टिक आहार लेना सबसे आवश्यक है. कैल्शियम के साथ प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन भी बोन्स के लिए बहुत जरूरी हैं. फास्ट फूड और जंक फूड हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे में ऐसी चीजें खाने से बचें.

