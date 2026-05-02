गर्मी से चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही? ये सस्ते से 6 सुपरफूड शरीर को अंदर रखेंगे कूल

8 . ये बात समझ लें

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अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में इन फूड्स को शामिल कर लें, तो महंगे ड्रिंक्स या सप्लीमेंट्स की जरूरत कम हो सकती है. छोटे-छोटे बदलाव जैसे सलाद में खीरा, स्नैक में तरबूज या दिन में एक बार जूस-ये आपकी हेल्थ और जेब दोनों के लिए फायदेमंद हैं.

गर्मी से लड़ने के लिए सिर्फ एसी या ठंडा पानी काफी नहीं है. आप जो खाते हैं, वही तय करता है कि आपका शरीर गर्मी को कैसे झेलेगा. सही सुपरफूड्स चुनकर आप इस मौसम को आराम से और हेल्दी तरीके से पार कर सकते हैं. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी और गर्मी को ध्यान में रखकर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

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