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गर्मी से चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही? ये सस्ते से 6 सुपरफूड शरीर को अंदर रखेंगे कूल

दोपहर की तेज धूप, चिपचिपी गर्मी और अचानक होने वाली थकान, क्या आप भी इन दिनों ऐसा महसूस कर रहे हैं? पानी पीकर भी शरीर भारी और सुस्त लग रहा?. वजह सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि शरीर का अंदर से “ओवरहीट” होना है. लेकिन गर्मी के इन सुपरफूड्स को लेना शुरू कर दें तो बॉडी को अंदर से कूल-कूल रहेगी.

ऋतु सिंह | May 02, 2026, 02:22 PM IST

1.समर सुपरफूड्स के कई हैं फायदे

समर सुपरफूड्स के कई हैं फायदे
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गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखना आवश्यक है. इसके लिए कुछ विशेष सुपरफूड्स मददगार साबित होते हैं. ये सुपरफूड्स शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं और साथ ही गर्मी से भी बचाते हैं. इन सुपरफूड्स में पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए न केवल ये पेट की गर्मी को खत्म करते हैं, बल्कि ये शरीर में पानी की कमी को न्यूट्रीएंट्स के साथ पूरा करते हैं.  (फोटो एआई)
 

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2.सिर्फ पानी नहीं, ‘वॉटर-रिच फूड’ क्यों जरूरी हैं

सिर्फ पानी नहीं, ‘वॉटर-रिच फूड’ क्यों जरूरी हैं
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गर्मी में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता. शरीर को ऐसे फूड्स भी चाहिए जिनमें पानी के साथ मिनरल्स और विटामिन हों. यही फूड्स पसीने से खोए इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं और आपको लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखते हैं. यानी सही चीजें खाने से आप कम थकेंगे, ज्यादा एक्टिव रहेंगे.  (फोटो एआई)
 

3. संतरा और अनानास: स्वाद के साथ हेल्थ का बैलेंस

 संतरा और अनानास: स्वाद के साथ हेल्थ का बैलेंस
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संतरा शरीर को ठंडक देने के साथ इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है. वहीं अनानास पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है. इन दोनों फलों का कॉम्बिनेशन गर्मियों में स्वाद और सेहत दोनों का बैलेंस बना सकता है.  (फोटो एआई)
 

4. खट्टे फल: हाइड्रेशन के साथ इम्युनिटी बूस्ट

 खट्टे फल: हाइड्रेशन के साथ इम्युनिटी बूस्ट
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नींबू, मौसंबी जैसे खट्टे फल शरीर में पानी की कमी को तेजी से पूरा करते हैं. इनमें मौजूद विटामिन सी न सिर्फ आपको तरोताजा रखता है, बल्कि गर्मी में होने वाली थकान से भी बचाता है. इनका जूस दिनभर की एनर्जी बनाए रखने में मदद कर सकता है.  (फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.खीरा: पेट ठंडा, पाचन दुरुस्त

खीरा: पेट ठंडा, पाचन दुरुस्त
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खीरा सिर्फ सलाद का हिस्सा नहीं, बल्कि गर्मी का ‘कूलिंग एजेंट’ है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है. जिन लोगों को गर्मी में एसिडिटी या पेट में जलन होती है, उनके लिए यह एक आसान घरेलू उपाय है.  (फोटो एआई)

6. तरबूज: ठंडक और एनर्जी का सबसे आसान सोर्स

 तरबूज: ठंडक और एनर्जी का सबसे आसान सोर्स
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तरबूज गर्मियों का सबसे भरोसेमंद फल माना जाता है. इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर का तापमान कम करने में मदद करती है. साथ ही इसमें मौजूद नेचुरल शुगर तुरंत ऊर्जा देता है, जिससे आपको चक्कर या कमजोरी कम महसूस होती है. ऑफिस या बाहर निकलने से पहले इसका सेवन करना फायदेमंद हो सकता है.  (फोटो एआई)
 

7.क्यों ये फूड्स आपको बीमार होने से भी बचाते हैं

क्यों ये फूड्स आपको बीमार होने से भी बचाते हैं
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गर्मी में डिहाइड्रेशन सिर्फ कमजोरी नहीं, बल्कि कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो सकती है. ये सुपरफूड्स शरीर का तापमान कंट्रोल में रखते हैं, जिससे हीट स्ट्रोक और थकान जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है. यानी ये सिर्फ ठंडक नहीं देते, बल्कि आपको अंदर से सुरक्षित भी रखते हैं.  (फोटो एआई)
 

8.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
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अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में इन फूड्स को शामिल कर लें, तो महंगे ड्रिंक्स या सप्लीमेंट्स की जरूरत कम हो सकती है. छोटे-छोटे बदलाव जैसे सलाद में खीरा, स्नैक में तरबूज या दिन में एक बार जूस-ये आपकी हेल्थ और जेब दोनों के लिए फायदेमंद हैं.  
गर्मी से लड़ने के लिए सिर्फ एसी या ठंडा पानी काफी नहीं है. आप जो खाते हैं, वही तय करता है कि आपका शरीर गर्मी को कैसे झेलेगा. सही सुपरफूड्स चुनकर आप इस मौसम को आराम से और हेल्दी तरीके से पार कर सकते हैं.  (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी और गर्मी को ध्यान में रखकर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

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