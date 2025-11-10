महिलाओं को समय से पहले बूढ़ा दिखाती हैं ये 5 बुरी आदतें, जवानी में ही दिखती हैं चेहरे पर फाइन लाइन्स 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 10, 2025, 09:08 AM IST
1. 5 गलत आदतों की वजह से त्वचा की चमक छिन जाती है
रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ गलत आदतें होती हैं जिनकी वजह से वह उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगता है. इन 5 गलत आदतों की वजह से त्वचा की चमक छिन जाती है और जवानी में भी खूबसूरती कम हो जाती है. आज हम आपको ऐसी ही पांच आदतों के बारे में बताते हैं जो व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ा बना देती हैं. इन आदतों को छोड़कर बढ़ती उम्र में भी त्वचा की खूबसूरती बरकरार रखी जा सकती है.
2.कम पानी पीना
भागदौड़ और तनाव के कारण लोग पानी पीना भूल जाते हैं. ज़्यादातर लोग प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं. यह गलती सबसे बुरी है. कम पानी पीने की आदत शरीर में पानी की कमी का कारण बनती है. जब शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता, तो त्वचा रूखी हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं.
3.धूम्रपान और शराब
धूम्रपान और शराब के सेवन से शरीर पर बुरा असर पड़ता है और इसके साथ ही त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है. धूम्रपान और शराब जैसी लत के कारण उम्र से पहले ही शरीर पर बढ़ती उम्र का असर दिखने लगता है.
4.अनहेल्दी डाइट
आजकल लोग पौष्टिक घर का बना खाना जैसे फल, हरी सब्ज़ियाँ, दालें खाने से परहेज़ कर रहे हैं और अपनी डाइट में अस्वास्थ्यकर चीज़ें शामिल कर रहे हैं. कई लोग रोज़ाना तैलीय भोजन, जंक फ़ूड और अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हैं. ऐसी चीज़ें न सिर्फ़ सेहत पर बुरा असर डालती हैं, बल्कि त्वचा पर भी बुरा असर डालती हैं और उम्र से पहले ही त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं.
5.अपर्याप्त नींद
हर व्यक्ति को रोज़ाना सात से आठ घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए. अगर नींद कम ली जाए, तो इसका असर सबसे पहले त्वचा पर दिखता है. कम सोने वाले लोगों के डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं और झुर्रियाँ भी पड़ने लगती हैं. कम नींद लेने पर त्वचा पर ग्लो नज़र नहीं आता और त्वचा बेजान हो जाती है.
6.तनाव
निजी जीवन हो या पेशेवर जीवन, तनाव आज के समय में लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गया है. लेकिन तनाव के कारण शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिसका असर त्वचा पर भी पड़ता है. तनाव के कारण त्वचा की चमक कम हो जाती है और त्वचा पर बढ़ती उम्र के निशान दिखाई देने लगते हैं.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के महत्व पर बनी है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
