White Hair Remedy: सफेद बाल को ये 3 नेचुरल फॉर्मूले देंगे डार्क ब्राउन टोन, नहीं पड़ेगी कभी कैमिकल हेयर डाई की जरूरत

4 . ये रहा बालों में डाई लगाने का तरीका

डाई पेस्ट को बालों में रूट से लेकर एंड तक अच्छे से लगाएं. फिर बालों को शावर कैप या पॉलिथीन से ढक लें. 30 से 40 मिनट बाद सादे पानी से धो लें (शैम्पू न करें). अगर आपके बाल ज्यादा सफेद हैं तो पहले आप हिना वाला पेस्ट लगा कर बाल को लाल रंग दें और फिर अगले दिन (24 घंटे बाद) इंडिगो पाउडर को पानी से मिलाकर नया पेस्ट बनाएं. इसे बालों में लगाएं, 1-2 घंटे रखें और फिर धो लें.

पहली बार में ही बालों में नेचुरल ब्राउन-डार्क शेड दिखेगा. 2–3 बार के बाद बाल जड़ों से काले और चमकदार हो जाते हैं. ये नुस्खा हेयर फॉल रोकने और ग्रोथ बढ़ाने में भी मदद करता है.