वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी

Diabetes Risk: मीठा-चीनी छोड़ने के बाद भी शुगर नहीं हो रहा कम, तो ये गलतियां डायबिटीज बढ़ा रही हैं

Dhanteras Diwali 2025: इस दिन है धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज का त्योहार, जानें लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे ज्यादा होता है दवाओं का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

किन लोगों के खून के प्यासे होते हैं मच्छर, आखिरकार चल गया पता कि इन्हें क्या चीज करती है आकर्षित 

बहुत ज्यादा चिकन खाने से बढ़ता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और रिसर्च का दावा

Bihar Election 2025: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने चुनाव में ठोकी ताल, भाकपा के टिकट पर पटना के दीघा से लड़ेंगी चुनाव

White Hair Remedy: सफेद बाल को ये 3 नेचुरल फॉर्मूले देंगे डार्क ब्राउन टोन, नहीं पड़ेगी कभी कैमिकल हेयर डाई की जरूरत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में जल्द होगी ठंड की एंट्री, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

Gold Rate Rising: सोना क्यों तेजी से बढ़ रहा है और 2050 में गोल्ड की कीमत क्या होगी?, जान लें कब करें इसमें निवेश

HomePhotos

लाइफस्टाइल

White Hair Remedy: सफेद बाल को ये 3 नेचुरल फॉर्मूले देंगे डार्क ब्राउन टोन, नहीं पड़ेगी कभी कैमिकल हेयर डाई की जरूरत

हमारे आस-पास कुछ ऐसी प्राकृतिक चीज़ें मौजूद हैं जो सफेद बालों को काला कर सकती हैं. आज हम आपको 3 कारगर तरीकों के बारे में बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों को जड़ से काला या डार्क ब्राउन शेड्स दे सकते हैं.

ऋतु सिंह | Oct 14, 2025, 08:59 AM IST

1.नेचुरली बालों को काला करने का तरीका जान लें

नेचुरली बालों को काला करने का तरीका जान लें
1

कम उम्र में बालों के सफेद होने का मुख्य कारण खराब खानपान, तनाव, नींद की कमी और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कुछ प्राकृतिक उपाय अपनाकर इस समस्या पर काबू पा सकते हैं. अगर आपके बाल सफेद होने लगे हैं, तो इन्हें प्राकृतिक रूप से काला करने के 3 मशहूर तरीके हैं. इन 3 प्राकृतिक और कारगर उपायों को अपनाकर आप अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं. 
 

2.नेचुरल हेयर कलर बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत होगी

नेचुरल हेयर कलर बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत होगी
2

मेहंदी पाउडर (Henna Powder) – 3 टेबल स्पून

इंडिगो पाउडर (Indigo Powder) – 2 टेबल स्पून

आंवला पाउडर (Amla Powder) – 1 टेबल स्पून

कॉफी पाउडर (Coffee Powder) – 1 टेबल स्पून

नींबू का रस – 1 टेबल स्पून

काला चाय का पानी (Black Tea Decoction) – ज़रूरत अनुसार

थोड़ा नारियल या सरसों का तेल (optional) – 1 टीस्पून
 

3.डाई बनाने की विधि जान लें

डाई बनाने की विधि जान लें
3

एक लोहे के बर्तन में मेहंदी, आंवला और कॉफी पाउडर डालें. फिर इसमें गर्म काली चाय का पानी डालते हुए पेस्ट बनाएं (थोड़ा गाढ़ा). इसके बाद इसमें नींबू का रस और थोड़ा तेल मिलाएं. फिर इसे ढककर 6-8 घंटे (या रातभर) रख दें. अब इसे बालों में लगाने से पहले बने हुए पेस्ट के बराबर इंडिगो पाउडर मिक्स कर दें और 5 मिनट के लिए ढक दें.

4.ये रहा बालों में डाई लगाने का तरीका

ये रहा बालों में डाई लगाने का तरीका
4

डाई पेस्ट को बालों में रूट से लेकर एंड तक अच्छे से लगाएं. फिर बालों को शावर कैप या पॉलिथीन से ढक लें. 30 से 40 मिनट बाद सादे पानी से धो लें (शैम्पू न करें). अगर आपके बाल ज्यादा सफेद हैं तो पहले आप हिना वाला पेस्ट लगा कर बाल को लाल रंग दें और फिर अगले दिन (24 घंटे बाद) इंडिगो पाउडर को पानी से मिलाकर नया पेस्ट बनाएं. इसे बालों में लगाएं, 1-2 घंटे रखें और फिर धो लें.

पहली बार में ही बालों में नेचुरल ब्राउन-डार्क शेड दिखेगा. 2–3 बार के बाद बाल जड़ों से काले और चमकदार हो जाते हैं. ये नुस्खा हेयर फॉल रोकने और ग्रोथ बढ़ाने में भी मदद करता है.

5.अब जान लें दूसरा नेचुरल हेयर डाई बनाने का नुस्खा

अब जान लें दूसरा नेचुरल हेयर डाई बनाने का नुस्खा
5

3 टेबल स्पून मेहंदी पाउडर, 2 टेबल स्पून आंवला पाउडर, गर्म काली चाय का पानी, थोड़ा नींबू रस, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच भृंगराज का पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं. रातभर इस पेस्ट को रखकर सुबह बालों में लगाएं. और अगले दिन फिर दो चम्मच मेहंदी में बाल की लेंथ के हिसाब से इंडिगो पाउडर का पेस्ट और 2 चम्मच तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं और फिर इसे बालों पर लगाएं. 2–3 बार में बाल गहरे भूरे से काले दिखने लगते हैं. इसका एक और बोनस भी मिलेगा. आपके बालों का झड़ना और डैंड्रफ भी कम होता जाएगा.
 

6.अब जान लें तीसरा नेचुरल हेयर डाई बनाने का नुस्खा

अब जान लें तीसरा नेचुरल हेयर डाई बनाने का नुस्खा
6

अगर आप बालों में इंडिगो नहीं लगाना चाहते तो मेहंदी में गुड़हल के फूल का पाउडर, चुकंदर का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और कॉफी लें और प्याज और आलू के छिलके को पानी में उबाल कर छान लें और इसमें ये पाउडर घोलकर बालों में लगा लें. हालांकि इस प्रक्रिया को आपको कई बार करना होगा तब जा कर बालों में डिजायर रंग दिखेगा. आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों में सफेद बाल धीरे-धीरे काले होने लगते हैं और  बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और शाइन बढ़ जाएगी.

