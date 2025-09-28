World Heart Day: घर में रखे ये 3 इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दिल को बनाते है बीमार, बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क

6 . स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रैकर

हालांकि स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रैकर स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उपयोगी लगते हैं, लेकिन इनसे निकलने वाला ब्लूटूथ और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. स्मार्टवॉच लगातार ब्लूटूथ सिग्नल भेजती और प्राप्त करती रहती हैं, जिससे शरीर लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहता है. कई अध्ययनों से पता चलता है कि इससे हृदय गति की लय बाधित हो सकती है. अगर किसी को पहले से ही हृदय रोग है, तो स्मार्टवॉच का लगातार इस्तेमाल इस समस्या को और बढ़ा सकता है.

