World Heart Day: घर में रखे ये 3 इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दिल को बनाते है बीमार, बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 28, 2025, 01:48 PM IST
1. इलेक्ट्रिकल सामान बढ़ाते हैं दिल की बीमारी का खतरा
आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं. चाहे मोबाइल फ़ोन हो, वाई-फ़ाई राउटर हो या दूसरे स्मार्ट डिवाइस, ये सभी हमारे रोज़मर्रा के काम आसान बनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं? ख़ासकर, ये हृदय रोग और स्ट्रोक के ख़तरे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
2.इन 3 इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर ध्यान दें
यदि आप हृदय स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, तो आपको तुरंत अपने घर में रखे इन 3 इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा पा लेना चाहिए.
3.इंडक्शन कुकटॉप और माइक्रोवेव ओवन
आजकल इंडक्शन स्टोव और माइक्रोवेव का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. इंडक्शन कुकटॉप और माइक्रोवेव से निकलने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें (EMF) शरीर की कोशिकाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं. इससे रक्त संचार प्रभावित हो सकता है और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. इनके लंबे समय तक इस्तेमाल से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और रक्तचाप बढ़ सकता है.
4.किचन में क्या करें यूज
इंडक्शन कुकटॉप की बजाय पारंपरिक गैस स्टोव का इस्तेमाल करें. माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम से कम करें, खासकर जब लंबे समय तक खड़े रहकर इंतज़ार करना पड़े. खाना गर्म करने के लिए ज़्यादातर स्टील या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें.
5.वाई-फाई राउटर और मोबाइल रेडिएशन
आज के डिजिटल युग में, हर घर में वाई-फाई राउटर और मोबाइल फोन मौजूद हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनसे निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन (EMF) हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. EMF रेडिएशन के लगातार संपर्क में रहने से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है. ज़्यादा रेडिएशन रक्तचाप और तनाव बढ़ा सकता है, जिससे हृदय पर दबाव पड़ता है. लंबे समय तक वाई-फाई और मोबाइल रेडिएशन के संपर्क में रहने से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है.
6.स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रैकर
हालांकि स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रैकर स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उपयोगी लगते हैं, लेकिन इनसे निकलने वाला ब्लूटूथ और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. स्मार्टवॉच लगातार ब्लूटूथ सिग्नल भेजती और प्राप्त करती रहती हैं, जिससे शरीर लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहता है. कई अध्ययनों से पता चलता है कि इससे हृदय गति की लय बाधित हो सकती है. अगर किसी को पहले से ही हृदय रोग है, तो स्मार्टवॉच का लगातार इस्तेमाल इस समस्या को और बढ़ा सकता है.
7.कैसे करें तब स्मार्टवॉच का यूज
अपनी स्मार्टवॉच का इस्तेमाल कम से कम करें और रात में इसे उतार दें. ब्लूटूथ से जुड़े उपकरणों को लंबे समय तक न पहनें. अपनी स्मार्टवॉच का इस्तेमाल केवल ज़रूरी होने पर ही करें और नियमित रूप से ब्रेक लें.
8.वाई-फाई राउटर के रेडिएशन से कैसे बचें?
रात में अपने वाई-फाई राउटर को बंद कर दें और उसे अपने बेडरूम से दूर रखें. सोते समय अपने मोबाइल फोन को तकिये के पास न रखें और हेडफ़ोन की जगह स्पीकर का इस्तेमाल करें. साथ ही, ईएमएफ ब्लॉकर डिवाइस का इस्तेमाल करें.
