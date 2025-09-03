पेशाब में दिखने वाले ये 2 लक्षण हाई कोलेस्ट्रॉल को देते हैं संकेत, समझ लें नसों में रुक रहा है ब्लड सर्कुलेशन

2 . कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में क्या संकेत दिखते हैं

2

हाई कोलेस्ट्रॉल कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है. इसके विकसित होने से पहले शरीर कई तरह के लक्षण दिखाता है. अगर आप इसे नज़रअंदाज़ न करें और उचित सावधानी बरतें, तो आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सीने में दर्द, दबाव, चक्कर आना, पैरों में दर्द जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं. इसके अलावा, पेशाब के दौरान भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं.

