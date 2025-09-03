पेशाब में दिखने वाले ये 2 लक्षण हाई कोलेस्ट्रॉल को देते हैं संकेत, समझ लें नसों में रुक रहा है ब्लड सर्कुलेशन

Chandra Grahan 2025: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए है बेहद शुभ, चमक जाएगा किस्मत का सितारा
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 03, 2025, 10:20 AM IST
1. हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के नुकसान
शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. अगर यह कोलेस्ट्रॉल लिवर में जमा हो जाए, तो यह ब्लड में भी जमा होने लगता है. इससे नसें संकुचित हो जाती हैं और बीपी भी बढ़ना शुरू होता है. ये सभी संकेत बताते हैं ब्लड सर्कुलेश धीमा है और इससे कभी भी जान जा सकती है.
2.कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में क्या संकेत दिखते हैं
हाई कोलेस्ट्रॉल कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है. इसके विकसित होने से पहले शरीर कई तरह के लक्षण दिखाता है. अगर आप इसे नज़रअंदाज़ न करें और उचित सावधानी बरतें, तो आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सीने में दर्द, दबाव, चक्कर आना, पैरों में दर्द जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं. इसके अलावा, पेशाब के दौरान भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं.
3.पेशाब में क्रिस्टल
जब शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो यह पेशाब में क्रिस्टल के रूप में निकलने लगता है. अगर कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल छोटे आकार के हों, तो उनका पेशाब के रास्ते निकलना सामान्य है. लेकिन जैसे-जैसे इनका आकार बढ़ता है, किडनी खराब होने का खतरा रहता है. इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक लक्षण भी कहा जाता है. अगर आपको ऐसा महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
4.पेशाब में झाग बनना
अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, तो पेशाब में झाग बनने लगेंगे. पेशाब का रंग भी थोड़ा गहरा हो जाएगा. अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.
5.हाई कोलेस्ट्रॉल में और क्या संकेत दिखते हैं
हाई कोलेस्ट्रॉल थकान बढ़ाता है. त्वचा में खुजली और अत्यधिक रूखापन जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं. साथ ही आंखों और पलकों के आसपास दर्द रहित पीले वसा के दाने भी हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं.
6.लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं
इसलिए, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच के लिए नियमित रूप से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए. यह एक रक्त परीक्षण है जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, हाई घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एचडीएल) और निम्न घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एलडीएल) की मात्रा की जांच करता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
