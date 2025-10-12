Working Culture for Female: काम के लिहाज से महिलाओं के लिए बेस्ट हैं भारत के ये 10 स्टेट, क्या आपके राज्य का है नाम इसमें?

'उस मुल्क की सरहद को ...', CDS जनरल अनिल चौहान ने चीन सीमा को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बोले-सतर्क रहने की जरूरत
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 12, 2025, 08:05 AM IST
1.महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मज़बूत पहचान बना रही हैं
आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मज़बूत पहचान बना रही हैं. महिलाएं साबित कर रही हैं कि अगर मौका मिले तो हम किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं. चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस हो, टेक्नोलॉजी हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो या स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, महिलाएं हर जगह अपनी पहचान बना रही हैं.
2.महिलाओं की चिंता कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर होती है
हालांकि महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या वे कार्यस्थल पर सुरक्षित हैं. वैश्विक शिक्षा और प्रतिभा एजेंसी वाईबॉक्स द्वारा हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में विशेष रूप से महिलाओं के रोज़गार के अवसरों और कार्यस्थल संबंधी प्राथमिकताओं पर कुछ दिलचस्प आँकड़े सामने आए हैं. इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची भी दी गई है.
3.महिलाएं कहां काम करना पसंद करती हैं?
रिपोर्ट से पता चला है कि भारत भर में महिलाएँ काम के लिए कुछ खास राज्यों को पसंद करती हैं. ये राज्य न केवल महिलाओं को बेहतर करियर विकास प्रदान करते हैं, बल्कि एक सुरक्षित और सहयोगात्मक कार्य वातावरण भी प्रदान करते हैं.
4.महिलाओं के काम के लिहाज से बेस्ट हैं ये राज्य
भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए शीर्ष 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं.
5.क्यों हैं ये राज्य बेस्ट
ये राज्य महिलाओं को उत्कृष्ट बुनियादी ढाँचा, परिवहन सुविधाएँ, शैक्षिक अवसर, विविध रोज़गार बाज़ार और बेहतरीन करियर विकास के अवसर प्रदान करते हैं. इसके अतिरिक्त, कई राज्यों ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में कड़े कदम उठाए हैं.
6.महिलाओं की रोजगार क्षमता में सुधार
पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय महिलाओं ने कामकाज की दुनिया में तेज़ी से प्रगति की है. रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में लगभग 45.6 प्रतिशत महिलाएँ काम के लिए तैयार मानी गईं. 2020 में यह आँकड़ा बढ़कर 47 प्रतिशत हो गया. 2021 में इसमें थोड़ी गिरावट आई और यह 41.25 प्रतिशत पर पहुँच गया.
7.महिलाओं के कौशल और योग्यता में लगातार वृद्धि
हालाँकि, 2022 में 53.28%, 2023 में 52.8%, 2024 में 50.86% और 2025 में 47.53% महिलाएँ रोज़गार के लिए तैयार मानी गईं. इसका मतलब है कि महिलाओं के कौशल और योग्यता में लगातार वृद्धि हो रही है.
