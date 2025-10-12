Working Culture for Female: काम के लिहाज से महिलाओं के लिए बेस्ट हैं भारत के ये 10 स्टेट, क्या आपके राज्य का है नाम इसमें?

2 . महिलाओं की चिंता कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर होती है

हालांकि महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या वे कार्यस्थल पर सुरक्षित हैं. वैश्विक शिक्षा और प्रतिभा एजेंसी वाईबॉक्स द्वारा हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में विशेष रूप से महिलाओं के रोज़गार के अवसरों और कार्यस्थल संबंधी प्राथमिकताओं पर कुछ दिलचस्प आँकड़े सामने आए हैं. इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची भी दी गई है.

