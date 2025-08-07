Twitter
सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन

एक सफल शादीशुदा जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि आदतों से भी बनती और बिगड़ती है. कुछ छोटी-छोटी गलतियां रिश्ते को अंदर से तोड़ सकती हैं. जानिए ऐसी 10 आदतें जो वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

राजा राम | Aug 07, 2025, 08:33 PM IST

1.समय रहते इन आदतों को पहचानकर उनमें बदलाव लाया जाए

समय रहते इन आदतों को पहचानकर उनमें बदलाव लाया जाए
1

पति-पत्नी का रिश्ता भरोसे और समझ पर टिका होता है. लेकिन कुछ आम आदतें इस रिश्ते को धीरे-धीरे कमजोर बना सकती हैं. जरूरी है कि समय रहते इन आदतों को पहचानकर उनमें बदलाव लाया जाए, ताकि रिश्ता मजबूत बना रहे और गलतफहमियों से बचा जा सके.
 

2.हर बहस में जीतने की जिद

हर बहस में जीतने की जिद
2

वैवाहिक जीवन में तर्क-वितर्क होना सामान्य है, लेकिन हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश रिश्ते को कमजोर कर देती है. कभी-कभी चुप रहना और समझौता करना रिश्ते को बचा सकता है.
 

3.पुरानी बातें बार-बार दोहराना

पुरानी बातें बार-बार दोहराना
3

अगर किसी गलती को माफ कर दिया है, तो उसे बार-बार याद दिलाना सही नहीं है. यह न सिर्फ दूसरे को आहत करता है, बल्कि रिश्ते में कड़वाहट भी घोलता है.

4.तुलना करना

तुलना करना
4

अपने पार्टनर की तुलना किसी और से करना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है. हर इंसान अलग होता है और हर रिश्ता अपनी तरह से खास होता है.
 

5.पर्सनल स्पेस में दखल

पर्सनल स्पेस में दखल
5

हर व्यक्ति को खुद के साथ समय बिताने की जरूरत होती है. अपने पार्टनर की पर्सनल स्पेस को न समझना और हर समय नियंत्रण रखना, रिश्ते में घुटन पैदा कर सकता है.

6.सोशल मीडिया पर निजी बातें शेयर करना

सोशल मीडिया पर निजी बातें शेयर करना
6

अपने रिश्ते की बातें बार-बार सोशल मीडिया पर डालना, गलतफहमियों और बाहरी हस्तक्षेप को जन्म देता है. हर बात दुनिया को बताना जरूरी नहीं होता.

7.अपमान करना

अपमान करना
7

कभी भी अपने साथी को दूसरों के सामने नीचा न दिखाएं. सम्मान रिश्ते की नींव है और इसका टूटना रिश्ता खत्म होने की ओर पहला कदम हो सकता है.

8.धैर्य की कमी

धैर्य की कमी
8

हर छोटी बात पर गुस्सा करना रिश्ते को जड़ से हिला सकता है. सहनशीलता और धैर्य ही शादी को लंबे समय तक टिकाए रखते हैं.

9.फैसलों में बराबरी न देना

फैसलों में बराबरी न देना
9

अगर एक पार्टनर हर फैसले लेता है और दूसरे को नजरअंदाज करता है, तो यह हुकूमत बन जाती है, न कि साझेदारी. रिश्ता तभी चलता है जब दोनों को बराबरी मिले.

10.भावनात्मक उपेक्षा

भावनात्मक उपेक्षा
10

अपने साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करना गंभीर समस्या बन सकता है. उन्हें सुनना, समझना और साथ देना जरूरी है, चाहे समाधान आपके पास न भी हो.

11.साथी की अहमियत को न समझना

साथी की अहमियत को न समझना
11

अपने जीवनसाथी की मौजूदगी को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होती है. उनके योगदान और साथ के लिए शुक्रगुजार रहें, तभी रिश्ते में प्यार बना रहेगा.

