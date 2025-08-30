सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?

1 . सेल्फी का क्रेज अपने चरम पर है

पिछले कुछ सालों में सेल्फी का क्रेज अपने चरम पर है. हालाँकि, दुनिया भर में लोग सेल्फी के क्रेज के चलते खतरनाक जगहों पर जाकर अलग-अलग अंदाज़ में तस्वीरें लेने के चक्कर में अपनी जान गँवा चुके हैं. सेल्फी लेने के लिए 10 सबसे खतरनाक देशों पर एक अध्ययन किया गया है. इस पोस्ट में हम देखेंगे कि इस खतरनाक सूची में भारत किस स्थान पर है.

