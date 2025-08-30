Twitter
Advertisement
Headlines

उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट  

सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?

30,000 फीट से तेजी से नीचे उतरा स्पाइसजेट का विमान, पायलट बना देवदूत, बचाई सैकड़ों जानें

सीटी स्कैन के बाद एलर्जी से महिला की मौत, जानिए क्या होता है एनाफिलेक्टिक शॉक और टेस्ट से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

AI से लेकर चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग..., पीएम मोदी ने जापान दौरे पर 6 अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का किया ऐलान

Rashifal 30 August 2025: वृश्चिक और कुंभ वाले क्रोध पर रखें संयम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर किया ऐलान

पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

कौन हैं Anjali Raghav? जिनके साथ Live Show के दौरान पवन सिंह ने कर दी भद्दी हरकत... वीडियो देख भड़के लोग

Dream11 के बाद बिना स्पॉन्सर एशिया कप में उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम? सामने आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट  

उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट

30,000 फीट से तेजी से नीचे उतरा स्पाइसजेट का विमान, पायलट बना देवदूत, बचाई सैकड़ों जानें

30,000 फीट से तेजी से नीचे उतरा स्पाइसजेट का विमान, पायलट बना देवदूत, बचाई सैकड़ों जानें

सीटी स्कैन के बाद एलर्जी से महिला की मौत, जानिए क्या होता है एनाफिलेक्टिक शॉक और टेस्ट से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

सीटी स्कैन के बाद एलर्जी से महिला की मौत, जानिए क्या होता है एनाफिलेक्टिक शॉक और टेस्ट से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?

सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?

पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस

सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस

HomePhotos

लाइफस्टाइल

सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?

The New York Post's Report on Selfies: इस पोस्ट में आप उन देशों की सूची देख सकते हैं जहां सेल्फी लेते समय सबसे अधिक मौतें होती हैं. साथ ही ये भी जान लें की सेल्फी के क्रेज में जान गंवाने वालों में भारतीय किस स्थान पर हैं.

ऋतु सिंह | Aug 30, 2025, 07:12 AM IST

1. सेल्फी का क्रेज अपने चरम पर है

सेल्फी का क्रेज अपने चरम पर है
1

पिछले कुछ सालों में सेल्फी का क्रेज अपने चरम पर है. हालाँकि, दुनिया भर में लोग सेल्फी के क्रेज के चलते खतरनाक जगहों पर जाकर अलग-अलग अंदाज़ में तस्वीरें लेने के चक्कर में अपनी जान गँवा चुके हैं. सेल्फी लेने के लिए 10 सबसे खतरनाक देशों पर एक अध्ययन किया गया है. इस पोस्ट में हम देखेंगे कि इस खतरनाक सूची में भारत किस स्थान पर है. 
 

Advertisement

2.ब्राज़ील

ब्राज़ील
2

द न्यू यॉर्क पोस्ट की द बार्बर लॉ फ़र्म के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्राज़ील इस सूची में दसवें स्थान पर है. इस दक्षिण अमेरिकी देश में अब तक सेल्फी लेने की कोशिश में 13 लोगों की मौत हो चुकी है.
 

3.स्पेन

स्पेन
3

स्पेन इस सूची में नौवें स्थान पर है. इस यूरोपीय देश में सेल्फी लेने की कोशिश में 13 लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं. इनमें से ज़्यादातर मौतें घातक रही हैं. यहाँ सेल्फी से जुड़ी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण पर्यटक स्थल और ऊँचे स्थान हैं.
 

4.इंग्लैंड और केन्या

इंग्लैंड और केन्या
4

इस सूची में ब्रिटेन आठवें नंबर पर है. ब्रिटेन में अब तक 13 लोग सेल्फी लेने के चक्कर में दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर की मौत हो चुकी है. केन्या इस सूची में सातवें नंबर पर है. इस अफ्रीकी देश में अब तक सेल्फी लेने की कोशिश में 13 लोगों की मौत हो चुकी है.
 

TRENDING NOW

5.इंडोनेशिया

इंडोनेशिया
5

इस सूची में छठे स्थान पर इंडोनेशिया है. इस देश में सेल्फी लेने की कोशिश में 14 लोगों की मौत हो चुकी है.
 

6.ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया
6

ऑस्ट्रेलिया पांचवें स्थान पर है. वहाँ सेल्फी से जुड़ी 15 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 घायल हुए हैं.
 

7.पाकिस्तान

पाकिस्तान
7

पाकिस्तान इस सूची में चौथे स्थान पर है. इस दक्षिण एशियाई देश में सेल्फी लेने की कोशिश में 16 मौतें दर्ज की गई हैं.
 

8.रूस

रूस
8

रूस इस सूची में तीसरे स्थान पर है. वहाँ सेल्फी से जुड़ी 19 घटनाएँ हुई हैं, जिनमें 18 लोगों की मौत हुई और 1 व्यक्ति घायल हुआ.
 

9.अमेरिका

अमेरिका
9

संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जहां सेल्फी से संबंधित 45 घटनाएं हुईं, जिनमें 37 मौतें हुईं और 8 घायल हुए.
 

10.भारत

भारत
10

अध्ययन के अनुसार, सेल्फी से होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या के साथ भारत इस सूची में शीर्ष पर है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
गुजरात के अमरेली में 4 बच्चों की दम घुटने से मौत, खेत मालिक की कार में खेल रहे थे मासूम
गुजरात के अमरेली में 4 बच्चों की दम घुटने से मौत, खेत मालिक की कार में खेल रहे थे मासूम
छठ पर घर जानें के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लगी लंबी कतारें, रेलवे ने बनाया ये प्लान
छठ पर घर जानें के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लगी लंबी कतारें, रेलवे ने बनाया ये प्लान
Wrong Way to Eat Honey: शहद में गलती से भी न मिलाएं ये 5 चीजें वरना पेट में शुरू हो जाएगी दिक्कत
शहद में गलती से भी न मिलाएं ये 5 पदार्थ, निकलेगा जहर और सेहत पर पड़ेगा गंभीर असर
Viral Video: पत्थर के हाथी से निकलते पानी को मान लिया चमत्कार, बांके बिहारी मंदिर में एसी का डिस्चार्ज वाटर पी रहे भक्त
Viral Video: पत्थर के हाथी से निकलते पानी को मान लिया चमत्कार, बांके बिहारी मंदिर में एसी का डिस्चार्ज वाटर पी रहे भक्त
Vidya Balan Weight Loss Secret: विद्या बालन का फिगर देखकर खुली रह जाएंगी आंखें, जानें वेट लॉस के लिए कौन सा अपनाया मैजिकल ट्रिक्स
विद्या बालन का फिगर देखकर खुली रह जाएंगी आंखें, जानें वेट लॉस के लिए कौन सा अपनाया मैजिकल ट्रिक्स
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?
सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?
पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना
पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना
सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस
सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी
Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ
Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE