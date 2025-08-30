सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?

उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 30, 2025, 07:12 AM IST
1. सेल्फी का क्रेज अपने चरम पर है
पिछले कुछ सालों में सेल्फी का क्रेज अपने चरम पर है. हालाँकि, दुनिया भर में लोग सेल्फी के क्रेज के चलते खतरनाक जगहों पर जाकर अलग-अलग अंदाज़ में तस्वीरें लेने के चक्कर में अपनी जान गँवा चुके हैं. सेल्फी लेने के लिए 10 सबसे खतरनाक देशों पर एक अध्ययन किया गया है. इस पोस्ट में हम देखेंगे कि इस खतरनाक सूची में भारत किस स्थान पर है.
2.ब्राज़ील
द न्यू यॉर्क पोस्ट की द बार्बर लॉ फ़र्म के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्राज़ील इस सूची में दसवें स्थान पर है. इस दक्षिण अमेरिकी देश में अब तक सेल्फी लेने की कोशिश में 13 लोगों की मौत हो चुकी है.
3.स्पेन
स्पेन इस सूची में नौवें स्थान पर है. इस यूरोपीय देश में सेल्फी लेने की कोशिश में 13 लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं. इनमें से ज़्यादातर मौतें घातक रही हैं. यहाँ सेल्फी से जुड़ी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण पर्यटक स्थल और ऊँचे स्थान हैं.
4.इंग्लैंड और केन्या
इस सूची में ब्रिटेन आठवें नंबर पर है. ब्रिटेन में अब तक 13 लोग सेल्फी लेने के चक्कर में दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर की मौत हो चुकी है. केन्या इस सूची में सातवें नंबर पर है. इस अफ्रीकी देश में अब तक सेल्फी लेने की कोशिश में 13 लोगों की मौत हो चुकी है.
5.इंडोनेशिया
इस सूची में छठे स्थान पर इंडोनेशिया है. इस देश में सेल्फी लेने की कोशिश में 14 लोगों की मौत हो चुकी है.
6.ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया पांचवें स्थान पर है. वहाँ सेल्फी से जुड़ी 15 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 घायल हुए हैं.
7.पाकिस्तान
पाकिस्तान इस सूची में चौथे स्थान पर है. इस दक्षिण एशियाई देश में सेल्फी लेने की कोशिश में 16 मौतें दर्ज की गई हैं.
8.रूस
रूस इस सूची में तीसरे स्थान पर है. वहाँ सेल्फी से जुड़ी 19 घटनाएँ हुई हैं, जिनमें 18 लोगों की मौत हुई और 1 व्यक्ति घायल हुआ.
9.अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जहां सेल्फी से संबंधित 45 घटनाएं हुईं, जिनमें 37 मौतें हुईं और 8 घायल हुए.