इन 10 देशों में पाई जाती हैं सांप की सबसे ज्यादा प्रजातियां, जानें भारत में कितनी स्नेक स्पीशीज हैं

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 05, 2026, 07:31 PM IST
1. सांपों की दुनिया की गजब कहानी है
सांप का नाम सुनते ही कई लोगों की सांसें थम जाती हैं और लोग ये सोचते हैं कि आखिर सांपों का संरक्षण किया क्यों जाता है. तो आज आपको इस खबर में सांपों से जुड़ी कई ऐसी जानकारी देंगे जो शायद ही आपको पता हो. दुनिया में सबसे ज्यादा सांप कहां पाए जाते हैं और कितने सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं और किन देशों में कितनी सांप की प्रजातियां हैं.
2.कोलंबिया
दक्षिण अमेरिका का यह देश सांपों का घर कहा जाता है और यहां करीब 301 प्रजातियां पाई जाती हैं. यहां सांपों को रहने के लिए अनुकूल माहौल मिलता है क्योंकि यहां बहुत घने जंगल हैं.
3.भारत
भारत में सांपों की 305 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसमें ज्यादातर हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण के वर्षावनों तक पाए जाते हैं क्योंकि यहां रहना इनके लिए अनुकूल है. भारत में पाए जाने वाले 'रसेल वाइपर' सांपों के काटने से सबसे अधिक मानव मृत्यु होती है.
4.ब्राज़ील
ब्राज़ील में करीब 420 सांपों की स्पीशीज पाई. अमेज़न वर्षावन इन सांपों सबसे बड़ा घर है और यहां एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर जैसे विशालकाय सांप पाए जाते हैं.
5.मेक्सिको
मेक्सिको में सांपों की 438 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया में पहले स्थान पर है. इसके रेगिस्तान, घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय वन सांपों के लिए आदर्श आवास हैं.
6.इसके अलावा इन 5 और देशों में मिलती हैं स्नेक की और स्पीशीज
चीन (246), इक्वाडोर (241), वियतनाम (226), मलेशिया (216) और ऑस्ट्रेलिया (215) इस क्रम में अगले स्थान पर हैं. यह उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कई सांप दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं.
7.पूरी दुनिया में सांपों की कितनी प्रजातियां हैं
नवीनतम विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार, दुनिया में सांपों की 3,500 से अधिक प्रजातियां हैं.
8.दुनिया में कितने विषैले सांप हैं
विश्व में केवल 600 ही विषैले सांप हैं, जिनमें से केवल 200 प्रजातियां ही मनुष्यों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं.
9.सांपों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?
सांपों को देखकर डर के मारे उन्हें मार देना सही नहीं है. पारिस्थितिकी के अनुसार, सांप किसानों के लिए बहुत मददगार होते हैं क्योंकि वे फसलों को नष्ट करने वाले चूहों को खा जाते हैं.
सांपों के बिना चूहों की संख्या बढ़ जाएगी और भोजन की कमी हो जाएगी. इसलिए, सांपों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना और उन्हें प्रकृति का अभिन्न अंग मानना आवश्यक है. वनों की कटाई के कारण उनके आवास क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, और उनका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है.
