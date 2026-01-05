इन 10 देशों में पाई जाती हैं सांप की सबसे ज्यादा प्रजातियां, जानें भारत में कितनी स्नेक स्पीशीज हैं

9 . सांपों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?

सांपों को देखकर डर के मारे उन्हें मार देना सही नहीं है. पारिस्थितिकी के अनुसार, सांप किसानों के लिए बहुत मददगार होते हैं क्योंकि वे फसलों को नष्ट करने वाले चूहों को खा जाते हैं.



सांपों के बिना चूहों की संख्या बढ़ जाएगी और भोजन की कमी हो जाएगी. इसलिए, सांपों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना और उन्हें प्रकृति का अभिन्न अंग मानना ​​आवश्यक है. वनों की कटाई के कारण उनके आवास क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, और उनका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है.

