1 करोड़ का नोट, लेकिन कीमत सिर्फ ₹650-आखिर ईरान में क्या हो रहा है? सिस्टम स्ट्रेस इंडिकेटर क्या दे रहा इकोनॉमी कोलैप्स का संकेत

1 . सिस्टम स्ट्रेस इंडिकेटर क्या बता रहा है

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ईरान में जारी 10 मिलियन रियाल का नया नोट पहली नजर में बड़ी आर्थिक क्षमता का प्रतीक लगता है, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत अब बेहद कम हो चुकी है. यही विरोधाभास देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को समझने का एक अहम संकेत बनता जा रहा है. मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन के बीच यह कदम केवल नकदी प्रबंधन नहीं, बल्कि गहराते आर्थिक दबाव का संकेत भी माना जा रहा है. विशेषज्ञ इसे एक “सिस्टम स्ट्रेस इंडिकेटर” के रूप में देख रहे हैं. ऐसे समय में जब आम नागरिक रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह नया नोट उनकी जेब में ज्यादा कागज, लेकिन कम खरीद शक्ति का प्रतीक बन गया है. Photo Credit: AI