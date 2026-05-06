वो ट्रेन जिसे लोग 'कैंसर ट्रेन' के नाम से जानते हैं, जानिए इसमें बैठे लोगों को देख क्यों छा जाती है मायूसी

3 . पंजाब के कुछ इलाकों से क्यों आते हैं ज्यादा मरीज?

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पंजाब के मालवा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के मामलों को लेकर काफी चर्चा रही है.

विशेषज्ञों ने इसके पीछे कई कारण बताए हैं, जैसे खेती में रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल, पानी की गुणवत्ता और जीवनशैली से जुड़े बदलाव. हालांकि, यह विषय अभी भी अध्ययन और शोध का हिस्सा है, लेकिन लोगों के मन में चिंता जरूर बनी हुई है. आम परिवारों के लिए इसका मतलब है-इलाज के लिए लंबी दूरी तय करना और आर्थिक दबाव झेलना. (फोटो एआई)

