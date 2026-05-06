वो ट्रेन जिसे लोग 'कैंसर ट्रेन' के नाम से जानते हैं, जानिए इसमें बैठे लोगों को देख क्यों छा जाती है मायूसी

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 06, 2026, 10:12 AM IST
1.कौन सी है यह ट्रेन और कहां से कहां जाती है
यह ट्रेन दरअसल बठिंडा–बीकानेर एक्सप्रेस (Bathinda–Bikaner Express) है, जो पंजाब के बठिंडा से राजस्थान के बीकानेर तक चलती है. बीकानेर में स्थित आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार एवं अनुसंधान संस्थान (Acharya Tulsi Regional Cancer Treatment and Research Institute) उत्तर भारत के प्रमुख कैंसर इलाज केंद्रों में गिना जाता है. यही वजह है कि इस ट्रेन में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन सफर करते हैं. (फोटो एआई)
2.‘कैंसर ट्रेन’ नाम कैसे पड़ा
इस ट्रेन को यह नाम किसी सरकारी घोषणा से नहीं मिला, बल्कि लोगों के अनुभव से बना.
समय के साथ इसमें सफर करने वाले यात्रियों में कैंसर मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा दिखी कि स्थानीय लोग इसे ‘कैंसर ट्रेन’ कहने लगे. यह नाम भले ही अनौपचारिक है, लेकिन इसने एक गंभीर सामाजिक सच्चाई को उजागर कर दिया. (फोटो एआई)
3. पंजाब के कुछ इलाकों से क्यों आते हैं ज्यादा मरीज?
पंजाब के मालवा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के मामलों को लेकर काफी चर्चा रही है.
विशेषज्ञों ने इसके पीछे कई कारण बताए हैं, जैसे खेती में रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल, पानी की गुणवत्ता और जीवनशैली से जुड़े बदलाव. हालांकि, यह विषय अभी भी अध्ययन और शोध का हिस्सा है, लेकिन लोगों के मन में चिंता जरूर बनी हुई है. आम परिवारों के लिए इसका मतलब है-इलाज के लिए लंबी दूरी तय करना और आर्थिक दबाव झेलना. (फोटो एआई)
4.इस ट्रेन में सफर करना क्यों बन जाता है मजबूरी
कई मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास महंगे शहरों में इलाज कराने का विकल्प नहीं होता.
बीकानेर का यह अस्पताल अपेक्षाकृत सस्ता और सुलभ माना जाता है, इसलिए लोग इस ट्रेन को चुनते हैं. ट्रेन का किराया कम होने से यह गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक सहारा बन जाती है. यानी यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि इलाज तक पहुंचने का रास्ता है.
5.ये बात कम लोग समझ पाते हैं
इस कहानी का एक और पहलू है-यह ट्रेन सिर्फ बीमारी की नहीं, उम्मीद की भी पहचान है. हर दिन सैकड़ों लोग इसमें बैठते हैं, इलाज की उम्मीद लेकर. यह हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और जागरूकता कितनी जरूरी है. साथ ही, यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या हमें बीमारी होने के बाद इलाज ढूंढना चाहिए या पहले से बचाव पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. (फोटो एआई)
6.यह सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है, बल्कि
यह सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम और समाज दोनों का आईना है. यह बताती है कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति कैसे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर समय रहते जागरूकता बढ़े और सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों, तो शायद ऐसी ट्रेनों की जरूरत कम हो जाए. (फोटो एआई)
7.क्या समझना चाहिए?
‘कैंसर ट्रेन’ नाम भले ही डराने वाला लगे, लेकिन इसके पीछे असल कहानी लोगों की जरूरत और संघर्ष की है. यह ट्रेन हर दिन सैकड़ों यात्रियों को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं, बल्कि उम्मीद की ओर लेकर जाती है. (फोटो एआई)
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