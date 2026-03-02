Holi Wishes: रंगों की मिठास, गुलाल की खुशबू और रिश्तों का प्यार, इस होली अपनों को भेजें दिल छू लेने वाली ये शुभकामनाएं   

1 . रंगों की बौछार हो, खुशियों की फुहार हो

रंगों की बौछार हो, खुशियों की फुहार हो,

हर चेहरे पर आज बस प्यार ही प्यार हो।

मन के सारे ग़म धुल जाएं इस होली में,

आपका हर दिन जीवन भर गुलज़ार हो। (Photo Credit - AI Generated)

