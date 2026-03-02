FacebookTwitterYoutubeInstagram
Holi Wishes: रंगों की मिठास, गुलाल की खुशबू और रिश्तों का प्यार, इस होली अपनों को भेजें दिल छू लेने वाली ये शुभकामनाएं   

होली पर अगर आप अपन परिवार, दोस्तों या प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो यहां आपके लिए रंगों से भरी ऐसी विशेज, स्टेट्स और फोटोज लाए हैं जो आपकी होली को और रंगीन बना देंगे.

ऋतु सिंह | Mar 02, 2026, 02:53 PM IST

1.रंगों की बौछार हो, खुशियों की फुहार हो

रंगों की बौछार हो, खुशियों की फुहार हो
1

रंगों की बौछार हो, खुशियों की फुहार हो,
हर चेहरे पर आज बस प्यार ही प्यार हो।
मन के सारे ग़म धुल जाएं इस होली में,
आपका हर दिन जीवन भर गुलज़ार हो। (Photo Credit - AI Generated) 
 

2.रंगों से भर जाए आपका हर एक अरमान

रंगों से भर जाए आपका हर एक अरमान
2

रंगों से भर जाए आपका हर एक अरमान,
खुशियों से सजे जीवन का हर मुकाम।
न रहे कोई शिकवा, न कोई गिला,
होली लाए आपके घर सुखों का धाम। (Photo Credit - AI Generated)
 

3.गुलाल की खुशबू, प्यार की मिठास

गुलाल की खुशबू, प्यार की मिठास
3

गुलाल की खुशबू, प्यार की मिठास,
रिश्तों में घुले अपनापन खास।
बीते साल की दूर हो हर उदासी,
होली दे खुशियों का विश्वास। (Photo Credit - AI Generated)
 

4.रंग बरसे दिल से दिल तक

रंग बरसे दिल से दिल तक
4

रंग बरसे दिल से दिल तक,
मुस्कान पहुंचे हर एक पल तक।
आपके जीवन में खुशियां हों इतनी,
जितनी आकाश में तारे अनगिनत। (Photo Credit - AI Generated)

5.सतरंगी सपनों से सजे आपके दिन

सतरंगी सपनों से सजे आपके दिन
5

सतरंगी सपनों से सजे आपके दिन,
हर राह पर मिले आपको अपना ही किन।
दुख की धूल उड़ जाए आज,
खुशियों का रंग लगे हर बिन। (Photo Credit - AI Generated)
 

6.होली आई संग उमंग लाई 

होली आई संग उमंग लाई 
6

होली आई संग उमंग लाई 
नई उम्मीदों की तरंग लाई।
आपके जीवन में रहे सदा,
सुख-शांति की तरंग समाई। (Photo Credit - AI Generated)

7.प्यार के रंग से रंग दूं संसार,

प्यार के रंग से रंग दूं संसार,
7

प्यार के रंग से रंग दूं संसार,
आपके चेहरे पर रहे मुस्कान हर बार।
हर दिन हो आपके लिए त्योहार,
खुशियों की बरसे बौछार। (Photo Credit - AI Generated)
 

8.रंगों का त्योहार है आया

रंगों का त्योहार है आया
8

रंगों का त्योहार है आया,
साथ में खुशियों का साया।
हर दर्द को कह दो अलविदा,
जीवन ने नया रंग पाया। (Photo Credit - AI Generated)
 

9.होली का हर रंग कहे कहानी

होली का हर रंग कहे कहानी
9

होली का हर रंग कहे कहानी,
मिठास भरी हो हर जुबानी।
रिश्तों में आए नई रौशनी,
सजे खुशियों की रवानी। (Photo Credit - AI Generated)
 

10.जीवन में छाए बस बहार

जीवन में छाए बस बहार
10

लाल, गुलाबी, नीला, पीला,
हर रंग लगे आप पर रंगीला।
जीवन में छाए बस बहार,
खुशियों से भर जाए झोली गीला। (Photo Credit - AI Generated)
 

11.आज न कोई दूरी रहे

आज न कोई दूरी रहे
11

आज न कोई दूरी रहे,
न मन में कोई मजबूरी रहे।
होली के इस पावन दिन,
बस प्यार की ही दस्तूरी रहे। (Photo Credit - AI Generated)
 

12.रंगों से भी गहरा हो आपका विश्वास

रंगों से भी गहरा हो आपका विश्वास
12

रंगों से भी गहरा हो आपका विश्वास,
हर पल में छुपा हो खुशियों का एहसास।
होली दे आपको नई पहचान,
और जीवन बने खास ही खास। (Photo Credit - AI Generated)

