Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ

4 . फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं

इस बार सूरजकुंड मेला फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा. अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो सूरजकुंड मेला 2026 आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. इस बार 100 से ज्यादा फूड स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं. नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशनल फ्लेवर, यूपी के स्ट्रीट फूड और मिठाइयां, मेघालय की खास डिशेज़, मिस्र और इंटरनेशनल कुज़ीन सब कुछ यहां मिलेगा.