Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ

हर साल की तरह इस बार भी कला, संस्कृति और स्वाद का सबसे बड़ा उत्सव लौटने जा रहा है. 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 31 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा. यह मेला सिर्फ खरीदारी या घूमने की जगह नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और ग्लोबल कनेक्शन का लाइव अनुभव है.

ऋतु सिंह | Jan 31, 2026, 07:45 AM IST

1.क्यों खास है सूरजकुंड मेला 2026?

क्यों खास है सूरजकुंड मेला 2026?
1

इस साल सूरजकुंड मेला कई मायनों में पहले से ज्यादा खास होने जा रहा है. आयोजकों ने थीम, सुविधाओं और मैनेजमेंट तीनों स्तर पर बदलाव किए हैं. भीड़ नियंत्रण, साफ-सुथरे रूट, बेहतर फूड ज़ोन और डिजिटल टिकटिंग जैसे सुधारों पर खास फोकस किया गया है.
 

2.कब शुरू होगा और कितने दिन चलेगा मेला?

कब शुरू होगा और कितने दिन चलेगा मेला?
2

सूरजकुंड मेला आज दिन शनिवार 31 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है और अगले 16 दिन तक चलेगा, यानी इसका समापन: 15 फरवरी 2026 को होगा. मेला सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा. इस बार बच्चों और फैमिली विज़िटर्स को ध्यान में रखते हुए अलग ज़ोन बनाए गए हैं, जहां झूले, गेम्स और इंटरएक्टिव एक्टिविटीज़ होंगी.
 

3.क्या है इस साल का थीम

क्या है इस साल का थीम
3

 इस साल मेले का थीम मेघालय, उत्तर प्रदेश और मिस्र के कोलेब्रेशन से रखा गया है. सूरजकुंड मेला 2026 की थीम इसे इंटरनेशनल पहचान देती है. और इसबार पार्टनर कंट्री: मिस्र भी शामिल है. देश-दुनिया की कला, हस्तशिल्प, लोकनृत्य और पारंपरिक भोजन के लिए खास पवेलियन बनाए गए हैं.

4.फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं

फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं
4

इस बार सूरजकुंड मेला फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा. अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो सूरजकुंड मेला 2026 आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. इस बार 100 से ज्यादा फूड स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं. नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशनल फ्लेवर, यूपी के स्ट्रीट फूड और मिठाइयां, मेघालय की खास डिशेज़, मिस्र और इंटरनेशनल कुज़ीन सब कुछ यहां मिलेगा.

TRENDING NOW

5.टिकट की कीमत: जेब पर भारी नहीं

टिकट की कीमत: जेब पर भारी नहीं
5

सूरजकुंड मेला आम लोगों के लिए किफायती रखा गया है, वीकडे पर टिकट ₹120–150, वीकेंड पर टिकट के प्राइज ₹150–200 तक होगा. 5 साल से कम बच्चे के लिए मेला फ्री है और 5 साल से ऊपर बच्चे के लिए ₹60–100 तक टिकट होगा. झूलों और कुछ खास एक्टिविटीज़ के लिए अंदर अलग टिकट होगा.
 

6.सांस्कृतिक शामें भी होंगे

सांस्कृतिक शामें भी होंगे
6

हर शाम सूरजकुंड मेला एक ओपन एयर थिएटर में बदल जाता है. यहां आप देख सकते हैं, गजल संध्या, कवि सम्मेलन, हास्य कार्यक्रम, फैशन शो, लोकनृत्य और लाइव म्यूजिक, कुछ बड़े नामों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है.
 

7.यहां कैसे पहुंचें?

यहां कैसे पहुंचें?
7

सूरजकुंड मेले में जाने में नजदीकी मेट्रो स्टेशन बदरपुर होगा. बस सेवा बल्लभगढ़ से हर 30 मिनट में मिलेगी. बस किराया: ₹25 रूपये तक होगा. वहीं एयरपोर्ट से कैब सबसे आसान विकल्प है. 31 जनवरी से सुबह 7 बजे से ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू हो जाएगी.

