देश को 'भारत माता की जय' का नारा एक मुस्लिम नेता ने दिया था, इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह

8 . 'पयाम-ए-आज़ादी की स्थापना की

उन्होंने हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होने वाले क्रांतिकारी समाचार पत्र 'पयाम-ए-आज़ादी' की स्थापना भी की. यह समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रचार का एक शक्तिशाली हथियार बन गया. तात्या तोपे या रानी लक्ष्मीबाई के विपरीत, अज़ीमुल्लाह खान एक अग्रणी नेता नहीं थे. उनकी ताकत योजना बनाने में थी. उन्होंने कानपुर की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने ब्रिटिश कमांडर सर ह्यू व्हीलर के साथ आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत करने में मदद की और विद्रोह के नेतृत्व का मार्गदर्शन किया, जो 1857 की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी.

