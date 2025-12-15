FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में उड़ानों पर घने कोहरे का असर, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरों | दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | मुंबई में ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, 150-200 करोड़ की ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, मीरा रोड इलाके में फैक्टरी का खुलासा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Saphala Ekadashi 2025: आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र

आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र

Road Accident: उत्तर प्रदेश में जानलेवा बना कोहरा! ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार, मौके पर 3 की मौत

Road Accident: उत्तर प्रदेश में जानलेवा बना कोहरा! ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार, मौके पर 3 की मौत

Weather Report: दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड, कोहरे की चादर से ढका उत्तर प्रदेश, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Weather Report: दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड, कोहरे की चादर से ढका उत्तर प्रदेश, जानिए देशभर के मौसम का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

देश को 'भारत माता की जय' का नारा एक मुस्लिम नेता ने दिया था, इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह

देश को 'भारत माता की जय' का नारा किस मुस्लिम नेता ने दिया था? इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह

T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ियों का नाम

T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ियों का नाम

HomePhotos

लाइफस्टाइल

देश को 'भारत माता की जय' का नारा एक मुस्लिम नेता ने दिया था, इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह

Bharat Mata Ki Jai: आज भले ही मुस्लिम वर्ग भारत माता की जय कहने से कतराता है लेकिन क्या आपको पता है कि इस भारत को पहली बार माता की जय का नारा एक मुस्लिम नेता ने ही दिया था.

ऋतु सिंह | Dec 15, 2025, 06:52 AM IST

1.वंदे मातरम की चर्चा के बाद ये उठा सवाल

वंदे मातरम की चर्चा के बाद ये उठा सवाल
1

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रगान, वंदे मातरम पर चर्चा हुई. इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. बाद में अन्य नेताओं ने भी चर्चा को आगे बढ़ाया. लेकिन अब एक और सवाल उठ रहा है: भारत माता की जय का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.
 

Advertisement

2.मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी ने गढ़ा था भारत माता की जय

मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी ने गढ़ा था भारत माता की जय
2

भारत माता की जय का प्रेरणादायक नारा 165 वर्ष पूर्व मुस्लिम समुदाय के एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी द्वारा गढ़ा गया था. वे 1857 के विद्रोह के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे.
 

3.इन्होंने दिया था 'भारत माता की जय' का नारा ?

इन्होंने दिया था 'भारत माता की जय' का नारा ?
3

यह प्रेरणादायक नारा 165 वर्ष पूर्व मुस्लिम समुदाय के एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी अज़ीमुल्लाह खान द्वारा गढ़ा गया था. वे 1857 के विद्रोह के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे. ऐसा माना जाता है कि अज़ीमुल्लाह खान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार थे. देशभक्ति के नारे के रूप में 'भारत माता की जय' का प्रयोग करने वाले वे पहले व्यक्ति थे.
 

4. नाना साहब द्वितीय पेशवा के दीवान थे

नाना साहब द्वितीय पेशवा के दीवान थे
4

अज़ीमुल्लाह खान बिठूर में नाना साहब द्वितीय पेशवा के दीवान और करीबी सलाहकार थे. इंग्लैंड की राजनीतिक यात्रा के दौरान यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति से परिचित होने से उनकी राष्ट्रवाद की समझ विकसित हुई.
 

TRENDING NOW

5.एकता आंदोलन की भावनात्मक नींव रखी थी

एकता आंदोलन की भावनात्मक नींव रखी थी
5

भारत लौटने के बाद अज़ीमुल्लाह खान ने एकता आंदोलन की भावनात्मक और वैचारिक नींव रखना शुरू किया और इसी भावना से 'भारत माता की जय' का नारा उभरा. कुछ इतिहासकारों का मानना ​​है कि उनका यह नारा उर्दू वाक्यांश "माताओं की भूमि, हिंदुस्तान जिंदाबाद" से प्रेरित था. 

6.1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका
6

अज़ीमुल्लाह खान 1857 के विद्रोह के प्रमुख विचारकों और योजनाकारों में से एक थे. वे राजनीति, रणनीति और मनोविज्ञान पर आधारित रणनीतिकार थे. जब अंग्रेजों ने लंदन में पेशवा की पेंशन की अर्जी ठुकरा दी, तो साम्राज्य के अन्याय से क्रोधित होकर अज़ीमुल्लाह खान भारत लौट आए.
 

7.उपनिवेशवाद विरोधी भावना फैलाकर एकता की बीज बोया

उपनिवेशवाद विरोधी भावना फैलाकर एकता की बीज बोया
7

उन्होंने उत्तर भारत का भ्रमण किया और वहां के राजनीतिक माहौल का जायजा लिया. उन्होंने गठबंधन बनाए और उपनिवेशवाद विरोधी भावना फैलाकर विद्रोह के प्रयासों को संगठित किया.

8.'पयाम-ए-आज़ादी की स्थापना की

'पयाम-ए-आज़ादी की स्थापना की
8

उन्होंने हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होने वाले क्रांतिकारी समाचार पत्र 'पयाम-ए-आज़ादी' की स्थापना भी की. यह समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रचार का एक शक्तिशाली हथियार बन गया. तात्या तोपे या रानी लक्ष्मीबाई के विपरीत, अज़ीमुल्लाह खान एक अग्रणी नेता नहीं थे. उनकी ताकत योजना बनाने में थी. उन्होंने कानपुर की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने ब्रिटिश कमांडर सर ह्यू व्हीलर के साथ आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत करने में मदद की और विद्रोह के नेतृत्व का मार्गदर्शन किया, जो 1857 की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत
देश को 'भारत माता की जय' का नारा एक मुस्लिम नेता ने दिया था, इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह
देश को 'भारत माता की जय' का नारा किस मुस्लिम नेता ने दिया था? इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह
T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ियों का नाम
T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ियों का नाम
EPFO: PF ट्रांसफर को लेकर मिलने वाली है बड़ी राहत, खत्म होगा कर्मचारियों का बड़ा झंझट
PF ट्रांसफर को लेकर मिलने वाली है बड़ी राहत, खत्म होगा कर्मचारियों का बड़ा झंझट
ये भारतीय भाषा 4 देशों के नोटों पर अंकित है, आखिर क्यों इंडियन लेंग्वेज इन कंट्रीज ने अपनी करेंसी पर दी है
ये भारतीय भाषा 4 देशों के नोटों पर अंकित है, आखिर क्यों इंडियन लेंग्वेज इन कंट्रीज ने अपनी करेंसी पर दी है
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
Mysterious Temple: आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या 
आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गुमनामी से अचानक बाहर निकलकर चमक जाते हैं, जैसे धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने किया कमबैक
इन तारीखों पर जन्मे लोग गुमनामी से अचानक बाहर निकलकर चमक जाते हैं, जैसे धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने किया कमबैक
Sleep Sign: क्या रोज अचानक सुबह 2:30 से 4:00 बजे के बीच खुलती है आपकी आंख? जानें ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्या संकेत देता है
क्या रोज अचानक सुबह 2:30 से 4:00 बजे के बीच खुलती है आपकी आंख? जानें ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्या संकेत देता है
Rashifal 13 December 2025: आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
MORE
Advertisement