संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत | संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी | संसद के शीतकालीन सत्र में कई नए बिल पेश होंगे | संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर NIA की रेड, NIA की 2 टीमें लखनऊ में शाहीन के घर पहुंची | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, कहा- शीतकालीन सत्र उर्जा भरने का काम करेगा, विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए | सदन में गुस्सा नहीं, सार्थक चर्चा हो-PM | विपक्ष अपनी रणनीति में सुधार करे- PM | ड्रामा करने के लिए देश में बहुत जगह-PM | संसद में नारे नहीं, नीति पर बल दें-PM मोदी

World AIDS Day 2025: कितने समय के बाद AIDS में बदल जाता है HIV? इससे शरीर में क्या होते हैं बदलाव?

क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक से कौन से 5 फायदे मिलते हैं?

6 डायरेक्टर, 26 स्टार्स और करोड़ों की लागत से बनी ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई बड़ी डिजास्टर, जानिए क्या थी कहानी

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान

उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?

Blood Type Diseases: खून में छिपा है आपके बीमार होने का खतरा, जानें किस ब्लड ग्रुप को सबसे ज्यादा खतरा? 

हमारा ब्लड ग्रुप सिर्फ पहचान ही नहीं, बल्कि कई बीमारियों के जोखिम का भी संकेत देता है. हाल की रिसर्च बताती है कि अलग-अलग ब्लड ग्रुप वाले लोगों में कुछ गंभीर बीमारियों का खतरा ज्यादा पाया जाता है. अपने ब्लड ग्रुप को समझकर समय पर सावधानी बरतना सेहत बचाने में बेहद मददगार हो सकता है.

ऋतु सिंह | Dec 01, 2025, 07:42 AM IST

1.हर ब्लड ग्रुप कुछ खास बीमारियों के लिए ज्यादा संवेदनशील होता है

हर ब्लड ग्रुप कुछ खास बीमारियों के लिए ज्यादा संवेदनशील होता है
1

एक नई मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि इंसान के ब्लड ग्रुप का उसकी बीमारियों पर बड़ा असर पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि हर ब्लड ग्रुप कुछ खास बीमारियों के लिए ज्यादा संवेदनशील होता है. अगर आप अपना ब्लड ग्रुप जानते हैं तो बीमारी के जोखिम को पहले से समझकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.

2. A ब्लड ग्रुप: हार्ट डिजीज का अधिक जोखिम

A ब्लड ग्रुप: हार्ट डिजीज का अधिक जोखिम
2

रिसर्च के अनुसार A ब्लड ग्रुप वालों में हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा अधिक पाया गया है. इन लोगों का खून अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है, जिससे ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है. डॉक्टर A ब्लड ग्रुप वालों को कम फैट, कम नमक और नियमित एक्सरसाइज की सलाह देते हैं.
 

3.B ब्लड ग्रुप: इम्युनिटी और वायरल संक्रमण का खतरा

B ब्लड ग्रुप: इम्युनिटी और वायरल संक्रमण का खतरा
3

B ब्लड ग्रुप वालों की इम्युनिटी कई बार अस्थिर पाई जाती है. इस वजह से इन्हें वायरल इंफेक्शन, थ्रोट इंफेक्शन और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं का खतरा रहता है. विशेषज्ञ गर्म पानी, हाई-फाइबर डाइट और समय पर नींद को सबसे बड़ा उपाय बताते हैं.
 
 

4.O ब्लड ग्रुप: मजबूत इम्युनिटी लेकिन ज्यादा आक्रामक बीमारियाँ

O ब्लड ग्रुप: मजबूत इम्युनिटी लेकिन ज्यादा आक्रामक बीमारियाँ
4

O ब्लड ग्रुप वालों की इम्युनिटी अच्छी मानी जाती है, लेकिन रिसर्च कहती है कि इनमें उच्च रक्तचाप (High BP) और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है. स्टमक एसिड ज्यादा बनने के कारण अल्सर का जोखिम भी बढ़ जाता है.
 

5.AB ब्लड ग्रुप: सबसे ज्यादा रिस्क वाला ग्रुप

AB ब्लड ग्रुप: सबसे ज्यादा रिस्क वाला ग्रुप
5

रिसर्च के अनुसार AB ब्लड ग्रुप सबसे दुर्लभ भी है और ब्रेन स्ट्रोक, मेमोरी लॉस, ब्लड-क्लॉटिंग और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा सबसे ज्यादा रखता है. डॉक्टर AB ग्रुप वालों को लाइफस्टाइल बिल्कुल संतुलित रखने की सलाह देते हैं.

6.इन बातों का रखें ध्यान

इन बातों का रखें ध्यान
6

रिसर्च यह नहीं कहती कि अगर आपका ब्लड ग्रुप जोखिम वाला है तो आपको बीमारी होगी ही—लेकिन इसका मतलब है कि आप समय से सावधान होकर अपने हेल्थ की निगरानी कर सकते हैं. सही डाइट, एक्सरसाइज और नियमित मेडिकल चेकअप हर ब्लड ग्रुप के लिए जरूरी है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
खून में छिपा है आपके बीमार होने का खतरा, जानें किस ब्लड ग्रुप को सबसे ज्यादा खतरा?
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
