भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी

3 . पासपोर्ट और वीजा की जांच क्यों जरूरी होती है?

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अटारी स्टेशन सिर्फ घरेलू रेल यात्रा का केंद्र नहीं है. यह उन चुनिंदा स्थानों में शामिल रहा है जहां से भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय रेल सेवाओं का संचालन हुआ है. ऐसे में सीमा पार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वैध पासपोर्ट, वीजा और अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होते हैं. सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध अनुमति के सीमा पार यात्रा न कर सके.

यात्रियों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि यहां यात्रा की तैयारी किसी सामान्य ट्रेन यात्रा की तरह नहीं की जा सकती. दस्तावेजों में छोटी सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है. (फोटो एआई)