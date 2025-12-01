दुनिया का इकलौता गांव जहां सबके पास है एक ही किडनी, जानें क्यों किडनी वैली के नाम से मशहूर है

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 01, 2025, 06:33 PM IST
1.सभी वयस्कों के पास है केवल एक किडनी
ऐसा अजूबा बहुत कम सुना होगा कि एक गांव में सभी वयस्कों के पास एक ही किडनी है. और वे एक किडनी के सहारे ही पूरा जीवन जीते हैं. आज आपको बताएंगे कि ये गांव कहां और किस देश में हैं और क्या एक किडनी के साथ भी जीवन जिया जा सकता है और एक किडनी वालों की लाइफ कितनी होती है?
2.नेपाल का है ये अनोखा गांव
नेपाल के इस गांव का असली नाम होक्साय है. इसी अनोखेपन की वजह से यह गांव देश-दुनिया में मशहूर है. यहाँ लगभग सभी लोग सिर्फ़ एक किडनी के सहारे जी रहे हैं. इस वजह से उन्हें हमेशा कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि गांव में सबके पास एक ही किडनी क्यों है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में...
3.किडनी वैली में है बहुत गरीबी
किडनी वैली के नाम से मशहूर हॉक्स गांव में गरीबी बहुत ज़्यादा है. यही सबसे बड़ी वजह है. जिसकी वजह से यहाँ के लोग ज़िंदा रहने के लिए अपनी एक किडनी बेचने को मजबूर हो गए हैं.
4.2000 रुपये में बेच देते हैं किडनी
जीविका चलाने के लिए यहाँ के लोग अक्सर अपनी किडनी सिर्फ़ 2000 रुपये में बेच देते हैं. कई लोगों का कहना है कि इस गाँव में मानव अंगों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है. यहाँ अंग तस्कर अक्सर मासूम लोगों को फंसाकर उनकी किडनी निकाल लेते हैं.
5.क्या एक किडनी वाले हेल्दी लाइफ जी सकते हैं --
हा, एक किडनी वाले लोग बिल्कुल हेल्दी, लंबी और सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं. दुनिया में हज़ारों लोग एक ही किडनी के साथ पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी रहे हैं चाहे कारण जन्म से एक किडनी हो, किसी बीमारी की वजह से एक हटाई गई हो, या किसी ने किडनी डोनेट की हो.
एक किडनी अपनी क्षमता बढ़ाकर दूसरे किडनी की कमी पूरी कर लेती है. इसे कम्पन्सेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं यानी एक किडनी 70–80% तक ज्यादा काम संभाल लेती है.
6.क्या एक किडनी से लाइफस्पैन कम हो जाती है?
नहीं. रिसर्च बताती है कि एक किडनी वाले लोग भी उतना ही लंबा जीवन जीते हैं जितना दो किडनी वाले लोग.
7.एक किडनी होने के रिस्क भी हैं
एक किडनी होने के रिस्क भी हैं, जैसे हाई BP का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है. बहुत ज़्यादा नमक, शराब या दर्द की दवाइयां नुकसान कर सकती हैं. भारी काम या स्पोर्ट्स (मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग) में किडनी को चोट लगने का खतरा रहता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से