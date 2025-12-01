दुनिया का इकलौता गांव जहां सबके पास है एक ही किडनी, जानें क्यों किडनी वैली के नाम से मशहूर है

5 . क्या एक किडनी वाले हेल्दी लाइफ जी सकते हैं --

हा, एक किडनी वाले लोग बिल्कुल हेल्दी, लंबी और सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं. दुनिया में हज़ारों लोग एक ही किडनी के साथ पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी रहे हैं चाहे कारण जन्म से एक किडनी हो, किसी बीमारी की वजह से एक हटाई गई हो, या किसी ने किडनी डोनेट की हो.

एक किडनी अपनी क्षमता बढ़ाकर दूसरे किडनी की कमी पूरी कर लेती है. इसे कम्पन्सेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं यानी एक किडनी 70–80% तक ज्यादा काम संभाल लेती है.

