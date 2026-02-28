भारत का एकमात्र राज्य जहां विधवा महिलाएं खेलती है गुलाल और फूलों की होली, यहां तोड़ दी गई 400 साल पुरानी परंपरा

3 . वृंदावन की होली क्यों है खास?

3

धार्मिक मान्यताओं के कारण Vrindavan को कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र माना जाता है. यहां होली वसंत पंचमी से शुरू होकर कई हफ्तों तक चलती है. फुलों की होली, लठमार होली और रंगवाली होली जैसे अलग-अलग आयोजन देश-विदेश से हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

इन्हीं आयोजनों के बीच विधवा महिलाओं की होली ने विशेष पहचान बनाई है. वे मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर एक-दूसरे पर गुलाल लगाती हैं और भक्ति गीतों के साथ उत्सव मनाती हैं. यह दृश्य सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देता नजर आता है.

