भारत का एकमात्र राज्य जहां विधवा महिलाएं खेलती है गुलाल और फूलों की होली, यहां तोड़ दी गई 400 साल पुरानी परंपरा

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Feb 28, 2026, 06:33 AM IST
1. विधवा महिलाओं को रखा जाता हर उत्सव और त्योहारों से दूर
भारत में होली रंग, उमंग और मेल-मिलाप का प्रतीक है. लेकिन हमेशा से इस उत्साह में विधवा महिलाओं को दूर रखा जाता था लेकिन अब दिन बदल चुके हैं. यूपी के एक खास जिले में विधवाओं की होली बेहद खास होती है. क्या आपको पता है ये जगह कहां है जहां विधवा महिलाएं होली खेलती हैं.
2.इस राज्य में टूटी सदियों की चली आ रही पंपरा
उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पिछले कुछ वर्षों से यह तस्वीर बदलती दिख रही है. क्योंकि यही वो जगह है जहां विधवाएं खुले मन से होली खेलती हैं. वे सफेद साड़ी की परंपरागत छवि से बाहर निकलकर गुलाल उड़ाती हैं, फूलों की होली में हिस्सा लेती हैं और भजन-कीर्तन के बीच रंगों का उत्सव मनाती हैं. यह बदलाव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में आए परिवर्तन का संकेत है.
3.वृंदावन की होली क्यों है खास?
धार्मिक मान्यताओं के कारण Vrindavan को कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र माना जाता है. यहां होली वसंत पंचमी से शुरू होकर कई हफ्तों तक चलती है. फुलों की होली, लठमार होली और रंगवाली होली जैसे अलग-अलग आयोजन देश-विदेश से हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.
इन्हीं आयोजनों के बीच विधवा महिलाओं की होली ने विशेष पहचान बनाई है. वे मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर एक-दूसरे पर गुलाल लगाती हैं और भक्ति गीतों के साथ उत्सव मनाती हैं. यह दृश्य सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देता नजर आता है.
4.परंपरा से बदलाव तक
भारत के कई हिस्सों में लंबे समय तक विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे सादा जीवन जिएं और रंगीन उत्सवों से दूर रहें. रंगीन कपड़े पहनना या त्योहारों में शामिल होना उनके लिए वर्जित माना जाता था.
करीब एक दशक पहले सामाजिक संगठनों ने इस सोच को बदलने की पहल की. Sulabh International जैसे संगठनों ने वृंदावन में रह रही विधवाओं के सम्मान और सामाजिक पुनर्स्थापन के लिए अभियान चलाए. होली का सामूहिक आयोजन इसी प्रयास का हिस्सा बना.
5.न्यायिक हस्तक्षेप और सामाजिक असर
2012 में Supreme Court of India ने वृंदावन में रह रही विधवाओं की स्थिति पर चिंता जताई थी. इस टिप्पणी के बाद सामाजिक संगठनों और प्रशासनिक स्तर पर सुधार की दिशा में कदम तेज हुए.
विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक उत्सवों में सहभागिता आत्मसम्मान और सामाजिक समावेशन को मजबूत करती है. सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, ऐसे आयोजन महिलाओं को यह एहसास दिलाते हैं कि वे समाज का सक्रिय हिस्सा हैं, न कि हाशिये पर खड़ी कोई पहचान.
6.रंगों के पीछे का भावनात्मक पहलू
होली के दिन जब ये महिलाएं लाल, पीले और केसरिया रंगों में नजर आती हैं, तो वह दृश्य केवल उत्सव का नहीं होता. यह लंबे समय तक चले सामाजिक अलगाव से बाहर निकलने की अभिव्यक्ति भी है.
कई प्रतिभागियों ने साझा किया है कि सामूहिक होली उनके लिए सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि “फिर से जीने” का अनुभव है. हालांकि आयोजक यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह परंपरा किसी पर थोपे गए बदलाव की नहीं, बल्कि स्वेच्छा से भागीदारी की पहल है.
7.पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान
वृंदावन की यह होली अब अंतरराष्ट्रीय पहचान भी पा चुकी है. विदेशी पर्यटक विशेष रूप से इस आयोजन को देखने पहुंचते हैं. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है.
फिर भी आयोजक भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने पर जोर देते हैं. उनका कहना है कि यह आयोजन धार्मिक आस्था और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों का संतुलन है.
8.संदेश क्या है?
वृंदावन की विधवा होली यह दर्शाती है कि परंपराएं स्थिर नहीं होतीं, समय के साथ बदलती हैं. रंगों का यह उत्सव सामाजिक समावेशन और सम्मान की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है.
हालांकि भारत के हर हिस्से में परिस्थितियां समान नहीं हैं, लेकिन यह पहल दिखाती है कि सामूहिक प्रयास से सामाजिक धारणाएं बदली जा सकती हैं. अंततः, होली का संदेश यही है-आनंद और गरिमा का अधिकार सभी को है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से