आईसीएआई सीए फाइनल में करनाल की दीक्षा गोयल ने किया टॉप, यहां चेक करें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

US-Iran War: तेहरान ने फहराया इंतकाम का झंडा, ट्रंप बोले- ईरान का नेवी हेडक्वार्टर किया तबाह

गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले आरोपी का एनकाउंटर, अस्पताल में तोड़ा दम

Willpower or Habits: जैसा बनना चाहते हैं अपना लें वैसी आदतें, फिर नहीं होंगे किसी काम में असफल

भारत का एकमात्र राज्य जहां होली 40 दिन की होती है, रंग-गुलाल के साथ निकलती है शाही सवारी

Holi Colour Remover: चेहरे-बालों से कैसे हटाएं होली के रंग, ये 10 आसान तरीके आएंगे काम

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत का एकमात्र राज्य जहां होली 40 दिन की होती है, रंग-गुलाल के साथ निकलती है शाही सवारी

7 to 40 day Holi Celebration in india: भारत का एक राज्य ऐसा है जिसके एक खास जिले में एक या दो दिन नहीं बल्कि 40 दिनों तक होली का जश्न चलता है. वहीं कुछ राज्यों में 7 से 8 दिन तक होली होती है और इस दौरना न केवल गुलाल-रंग ही नहीं उड़ते बल्कि फूलों और लड्डुओं की भी बरसात होती है.  

ऋतु सिंह | Mar 02, 2026, 08:59 AM IST

1.होली 2026 4 मार्च को मनाई जाएगी

1

होली 2026 4 मार्च को मनाई जाएगी. होली का त्योहार कई राज्यों में उत्साह के साथ मनाया जाता है लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा है जहां होली 7 दिन से 40 दिन तक मनाई जाती है और वह भी केवल रंग-गुलाल से नहीं बल्कि कई चीजों से होती है. यही नहीं भारत के विभिन्न राज्यों में होली अलग-अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है? कुछ स्थानों पर होली का अनूठा उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए हर साल विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.   (Photo Credit - AI Generated)

2.भारत एक राज्य में होली 40 दिन की होती है

2

भारत इस खास राज्य में होली से कई दिन पहले और होली के कई दिन बाद तक होली का जश्न जारी रहता है. हालांकि कुछ राज्य में होली 7 से 8 दिनों तक मनाई जाती है. लेकिन भारत एक राज्य में ये होली 40 दिन की होती है. ये अनूठी परंपराएं विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और बरसाना में देखने को मिलती हैं. इसके अलावा, होली अन्य स्थानों पर भी अलग-अलग तरीकों से मनाई जाती है.चलिए जाने होली का ये रूप रंग क्या है.   (Photo Credit - AI Generated)

3.होली कब और क्यों मनाई जाती है?

3

होली हर साल फाल्गुन महीने में मनाई जाती है. वर्ष 2026 में रंगों का यह त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा. होली की मान्यता के पीछे भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा प्रचलित है. होली का मुख्य संदेश प्रेम, एकता और भाईचारा फैलाना है. यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी है. इसके अलावा, यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है.    (Photo Credit - AI Generated)

4.किस राज्य में किस नाम से जानी जाती है होली

4

होली को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है. होली को आमतौर पर रंगों का त्योहार, वसंतोत्सव या रंगपंचमी के नाम से जाना जाता है. ओडिशा में होली को 'डोल पूर्णिमा' के रूप में मनाया जाता है, जबकि हरियाणा में इसे 'धुलेंडी' कहा जाता है. बिहार में होली को 'फाग' या 'फागुआ' के नाम से जाना जाता है. पश्चिम बंगाल में होली को 'डोल उत्सव' या 'वसंत उत्सव' कहा जाता है. इसके अलावा, सिख समुदाय में होली को 'होला मोहल्ला' के रूप में मनाया जाता है. मणिपुर में होली को याओसांग के नाम से जाना जाता है और केरल में होली को मंजुल कुली के नाम से जाना जाता है.  (Photo Credit - AI Generated)

5. बरसाना की लठमार होली विश्व भर में प्रसिद्ध है

5

'लठमार होली' उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है. यह राधा-कुष्ण के प्रेम से जुड़ी है. इस दिन एक महिला अपने पति को लाठी से पीटती है, जबकि पति अपनी पत्नी की लाठी से बचने की कोशिश करता है. होली के दिन सदियों से चली आ रही यह परंपरा पति-पत्नी के बीच प्रेम का प्रतीक मानी जाती है. बरसाना की लठमार होली विश्व भर में प्रसिद्ध है. इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग मथुरा आते हैं. यहां कभी होली फूलों से तो कभी लड्डुओं को फेंक कर भी होती है. ये उत्सव 7 से 8 दिन तक चलता है.(Photo Credit - AI Generated)
 

6.सप्ताह भर चलने वाला उत्सव 

6

मथुरा और वृंदावन में होली लगभग 7 से 8 दिनों तक मनाई जाती है. वृंदावन के मंदिरों में होली को रंगों के बजाय फूलों से खेलने की परंपरा बहुत प्रचलित है. यह उत्सव विश्व भर में भी प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए हर साल भारत और विदेश से हजारों लोग वृंदावन आते हैं. इसके अलावा, नेपाल में भी होली 7 दिनों तक मनाई जाती है, जिसे 'फागु पूर्णिमा' कहा जाता है.  (Photo Credit - AI Generated)
 

7.यहां होली 40 दिनों तक चलती है

7

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होली 40 दिनों तक मनाई जाती है. यहाँ राजपरिवार भगवान रघुनाथ को रथ में विराजमान करता है और पूजा-अर्चना करते हुए रथ की परिक्रमा करता है. पूजा के बाद लोग रस्सियों से रथ को खींचना शुरू करते हैं. केरल में होली के पहले दिन लोग मंदिर जाते हैं और दूसरे दिन सब एक-दूसरे पर हल्दी का जल छिड़कते हैं और लोकगीतों पर नाचते हैं. 
 

8.पंजाब में भी होली का अनूठा उत्सव मनाया जाता है

8

पंजाब में होली को होला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है. सिखों के दसवें गुरु, गोविंद सिंह ने होली मनाने की होला मोहल्ला परंपरा की शुरुआत की थी. यह त्योहार आनंदपुर साहिब में होली के दूसरे दिन मनाया जाता है. परंपरा के अनुसार, होलिका दहन के बाद, पंजाब के लोग बेसन या चने के आटे से मीठी रोटियां बनाते हैं, जिन्हें डोड़ा कहा जाता है. रंग खेलने के दिन ये रोटियां परिवार के सदस्यों को खिलाई जाती हैं. आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का यह त्योहार छह दिनों तक चलता है. इस अवसर पर, निहंग घोड़े पर सवार होकर, हाथों में निशान साहिब लिए, तलवारबाजी करके साहस और उत्साह का प्रदर्शन करते हैं.    (Photo Credit - AI Generated)

 

