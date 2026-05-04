भारत का इकलौता शहर जहां बेटियों के जन्म पर लगाते हैं 111 पेड़, इस गांव का अनोखा नियम आपकी सोच बदल देगा

2 . पिपलांत्री: जहां बेटी और पेड़ साथ-साथ बड़े होते हैं

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राजस्थान के राजसमंद जिले का पिपलांत्री गांव आज एक अलग पहचान बना चुका है. यहां हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं. यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है. गांव के लोग मिलकर पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. जैसे-जैसे बच्ची बड़ी होती है, वैसे-वैसे वे पेड़ भी बढ़ते हैं. इसका सीधा असर यह है कि यहां बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता, बल्कि गर्व और खुशी का कारण माना जाता है. आम लोगों के लिए यह संदेश साफ है-सोच बदलते ही समाज बदल सकता है. (एआई फोटो)

