भारत का इकलौता शहर जहां बेटियों के जन्म पर लगाते हैं 111 पेड़, इस गांव का अनोखा नियम आपकी सोच बदल देगा

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 04, 2026, 12:39 PM IST
1. यहां बेटी का जन्म “खर्च” नहीं बल्कि “निवेश” माना जाता है
क्या किसी गांव में बेटी का जन्म “खर्च” नहीं बल्कि “निवेश” माना जाता है? राजस्थान का एक छोटा सा गांव इस सवाल का ऐसा जवाब देता है, जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है. यह कहानी सिर्फ परंपरा की नहीं, बल्कि सोच बदलने की है-जहां एक बच्ची के साथ-साथ प्रकृति भी बढ़ती है. (एआई फोटो)
2.पिपलांत्री: जहां बेटी और पेड़ साथ-साथ बड़े होते हैं
राजस्थान के राजसमंद जिले का पिपलांत्री गांव आज एक अलग पहचान बना चुका है. यहां हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं. यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है. गांव के लोग मिलकर पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. जैसे-जैसे बच्ची बड़ी होती है, वैसे-वैसे वे पेड़ भी बढ़ते हैं. इसका सीधा असर यह है कि यहां बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता, बल्कि गर्व और खुशी का कारण माना जाता है. आम लोगों के लिए यह संदेश साफ है-सोच बदलते ही समाज बदल सकता है. (एआई फोटो)
3.पिपलांत्री: जहां बेटी और पेड़ साथ-साथ बड़े होते हैं
राजस्थान के राजसमंद जिले का पिपलांत्री गांव आज एक अलग पहचान बना चुका है. यहां हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं. यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है. गांव के लोग मिलकर पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. जैसे-जैसे बच्ची बड़ी होती है, वैसे-वैसे वे पेड़ भी बढ़ते हैं. इसका सीधा असर यह है कि यहां बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता, बल्कि गर्व और खुशी का कारण माना जाता है. आम लोगों के लिए यह संदेश साफ है—सोच बदलते ही समाज बदल सकता है. (एआई फोटो)
4.एक पिता के दर्द से शुरू हुआ बदलाव
इस पहल की शुरुआत गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने 2007 में की थी. अपनी बेटी किरण को खोने के बाद उन्होंने इस दुख को एक सकारात्मक दिशा दी. उन्होंने तय किया कि अब हर बेटी का जन्म पूरे गांव के लिए उम्मीद का कारण बनेगा. यह पहल बताती है कि व्यक्तिगत दर्द भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है, अगर उसे सही दिशा दी जाए. (एआई फोटो)
5.पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का सीधा फायदा
इस परंपरा का असर सिर्फ सामाजिक नहीं, आर्थिक भी है. हजारों पेड़ों की वजह से गांव का पर्यावरण पूरी तरह बदल गया है. जहां कभी सूखा और बंजर जमीन थी, वहां अब हरियाली और बेहतर जलस्तर देखने को मिलता है. पेड़ों से मिलने वाले फल, औषधीय पौधे और लकड़ी गांव वालों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया भी बनते हैं. यानी यह पहल सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक स्मार्ट ग्रामीण मॉडल भी है जिसे दूसरे गांव आसानी से अपना सकते हैं. (एआई फोटो)
6.बेटियों की सुरक्षा और भविष्य
इस परंपरा का एक और अहम पहलू है, जो अक्सर नजर नहीं आता. गांव में बेटी के जन्म पर परिवार और समुदाय मिलकर एक आर्थिक फंड भी बनाते हैं, जो बच्ची के बड़े होने पर काम आता है. साथ ही, पेड़ों की जिम्मेदारी पूरे गांव की होती है, जिससे बच्ची के प्रति सामूहिक जुड़ाव बनता है. इससे बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान- तीनों को मजबूती मिलती है. आम परिवारों के लिए यह एक व्यावहारिक मॉडल है कि कैसे छोटी-छोटी पहल से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं. (एआई फोटो)
7.क्यों जरूरी है यह कहानी आज के समय में
आज भी देश के कई हिस्सों में बेटी के जन्म को लेकर चिंता और सामाजिक दबाव मौजूद है. ऐसे में पिपलांत्री की यह सोच एक मजबूत संदेश देती है. यह कहानी बताती है कि अगर समाज मिलकर काम करे, तो बेटियों का भविष्य सुरक्षित और पर्यावरण मजबूत—दोनों साथ हो सकते हैं. यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जिसे अपनाकर हर जगह सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है. (एआई फोटो)
8.अगर हर गांव इस तरह का मॉडल अपनाए, तो...
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हर गांव इस तरह का मॉडल अपनाए, तो देश में जल संकट, प्रदूषण और लैंगिक भेदभाव- तीनों समस्याओं पर एक साथ काम किया जा सकता है. पिपलांत्री की पहल हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव किसी बड़े कानून से नहीं, बल्कि लोगों की सोच और छोटे-छोटे फैसलों से आता है. (एआई फोटो)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.