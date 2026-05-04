FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटर्स ने छोड़ दिया 'दीदी' का साथ? BJP को मिले कितने वोट, चौंका देगा नंबर

बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटर्स ने छोड़ दिया 'दीदी' का साथ? BJP को मिले कितने वोट, चौंका देगा नंबर

BJP ने बंगाल में कैसे लगाई दीदी के किले में सेंध? जानिए भाजपा की जीत के 5 बड़े कारण!

BJP ने बंगाल में कैसे लगाई दीदी के किले में सेंध? जानिए भाजपा की जीत के 5 बड़े कारण!

Video: कुछ लाइक्स के लिए किया रेलवे का नुकसान, युवकों ने ट्रेन में की ऐसी 'गंदी' हरकत, वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Video: कुछ लाइक्स के लिए किया रेलवे का नुकसान, युवकों ने ट्रेन में की ऐसी 'गंदी' हरकत, वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां ऑनलाइन बुक कर पाएंगे कुली, रेट को लेकर नहीं करनी पड़ेगी माथापच्ची

भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां ऑनलाइन बुक कर पाएंगे कुली, रेट को लेकर नहीं करनी पड़ेगी माथापच्ची

Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने

इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने

Numerology: लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन  

लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत का इकलौता शहर जहां बेटियों के जन्म पर लगाते हैं 111 पेड़, इस गांव का अनोखा नियम आपकी सोच बदल देगा

क्या किसी गांव में बेटी का जन्म “खर्च” नहीं बल्कि “निवेश” माना जाता है? राजस्थान का एक छोटा सा गांव इस सवाल का ऐसा जवाब देता है, जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है. यह कहानी सिर्फ परंपरा की नहीं, बल्कि सोच बदलने की है-जहां एक बच्ची के साथ-साथ प्रकृति भी बढ़ती है.

ऋतु सिंह | May 04, 2026, 12:39 PM IST

1. यहां बेटी का जन्म “खर्च” नहीं बल्कि “निवेश” माना जाता है

यहां बेटी का जन्म “खर्च” नहीं बल्कि “निवेश” माना जाता है
1

क्या किसी गांव में बेटी का जन्म “खर्च” नहीं बल्कि “निवेश” माना जाता है? राजस्थान का एक छोटा सा गांव इस सवाल का ऐसा जवाब देता है, जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है. यह कहानी सिर्फ परंपरा की नहीं, बल्कि सोच बदलने की है-जहां एक बच्ची के साथ-साथ प्रकृति भी बढ़ती है. (एआई फोटो)
 

Advertisement

2.पिपलांत्री: जहां बेटी और पेड़ साथ-साथ बड़े होते हैं

पिपलांत्री: जहां बेटी और पेड़ साथ-साथ बड़े होते हैं
2

राजस्थान के राजसमंद जिले का पिपलांत्री गांव आज एक अलग पहचान बना चुका है. यहां हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं. यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है. गांव के लोग मिलकर पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. जैसे-जैसे बच्ची बड़ी होती है, वैसे-वैसे वे पेड़ भी बढ़ते हैं. इसका सीधा असर यह है कि यहां बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता, बल्कि गर्व और खुशी का कारण माना जाता है. आम लोगों के लिए यह संदेश साफ है-सोच बदलते ही समाज बदल सकता है.  (एआई फोटो)
 

3.पिपलांत्री: जहां बेटी और पेड़ साथ-साथ बड़े होते हैं

पिपलांत्री: जहां बेटी और पेड़ साथ-साथ बड़े होते हैं
3

राजस्थान के राजसमंद जिले का पिपलांत्री गांव आज एक अलग पहचान बना चुका है. यहां हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं. यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है. गांव के लोग मिलकर पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. जैसे-जैसे बच्ची बड़ी होती है, वैसे-वैसे वे पेड़ भी बढ़ते हैं. इसका सीधा असर यह है कि यहां बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता, बल्कि गर्व और खुशी का कारण माना जाता है. आम लोगों के लिए यह संदेश साफ है—सोच बदलते ही समाज बदल सकता है.  (एआई फोटो)
 

4.एक पिता के दर्द से शुरू हुआ बदलाव

एक पिता के दर्द से शुरू हुआ बदलाव
4

इस पहल की शुरुआत गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने 2007 में की थी. अपनी बेटी किरण को खोने के बाद उन्होंने इस दुख को एक सकारात्मक दिशा दी. उन्होंने तय किया कि अब हर बेटी का जन्म पूरे गांव के लिए उम्मीद का कारण बनेगा. यह पहल बताती है कि व्यक्तिगत दर्द भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है, अगर उसे सही दिशा दी जाए. (एआई फोटो)
 

TRENDING NOW

    5.पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का सीधा फायदा

    पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का सीधा फायदा
    5

    इस परंपरा का असर सिर्फ सामाजिक नहीं, आर्थिक भी है. हजारों पेड़ों की वजह से गांव का पर्यावरण पूरी तरह बदल गया है. जहां कभी सूखा और बंजर जमीन थी, वहां अब हरियाली और बेहतर जलस्तर देखने को मिलता है. पेड़ों से मिलने वाले फल, औषधीय पौधे और लकड़ी गांव वालों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया भी बनते हैं. यानी यह पहल सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक स्मार्ट ग्रामीण मॉडल भी है जिसे दूसरे गांव आसानी से अपना सकते हैं.  (एआई फोटो)

    6.बेटियों की सुरक्षा और भविष्य

    बेटियों की सुरक्षा और भविष्य
    6

    इस परंपरा का एक और अहम पहलू है, जो अक्सर नजर नहीं आता. गांव में बेटी के जन्म पर परिवार और समुदाय मिलकर एक आर्थिक फंड भी बनाते हैं, जो बच्ची के बड़े होने पर काम आता है. साथ ही, पेड़ों की जिम्मेदारी पूरे गांव की होती है, जिससे बच्ची के प्रति सामूहिक जुड़ाव बनता है. इससे बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान- तीनों को मजबूती मिलती है. आम परिवारों के लिए यह एक व्यावहारिक मॉडल है कि कैसे छोटी-छोटी पहल से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं.  (एआई फोटो)
     

    7.क्यों जरूरी है यह कहानी आज के समय में

    क्यों जरूरी है यह कहानी आज के समय में
    7

    आज भी देश के कई हिस्सों में बेटी के जन्म को लेकर चिंता और सामाजिक दबाव मौजूद है. ऐसे में पिपलांत्री की यह सोच एक मजबूत संदेश देती है. यह कहानी बताती है कि अगर समाज मिलकर काम करे, तो बेटियों का भविष्य सुरक्षित और पर्यावरण मजबूत—दोनों साथ हो सकते हैं. यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जिसे अपनाकर हर जगह सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है.  (एआई फोटो)


     

    8.अगर हर गांव इस तरह का मॉडल अपनाए, तो...

    अगर हर गांव इस तरह का मॉडल अपनाए, तो...
    8

    विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हर गांव इस तरह का मॉडल अपनाए, तो देश में जल संकट, प्रदूषण और लैंगिक भेदभाव- तीनों समस्याओं पर एक साथ काम किया जा सकता है. पिपलांत्री की पहल हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव किसी बड़े कानून से नहीं, बल्कि लोगों की सोच और छोटे-छोटे फैसलों से आता है. (एआई फोटो)
     अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां ऑनलाइन बुक कर पाएंगे कुली, रेट को लेकर नहीं करनी पड़ेगी माथापच्ची
    भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां ऑनलाइन बुक कर पाएंगे कुली, रेट को लेकर नहीं करनी पड़ेगी माथापच्ची
    Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने
    इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने
    Numerology: लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन  
    लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन
    5000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन जीत रही हैं या नहीं? कौन हैं लॉटरी किंग की पत्नी लीमा रोस
    5000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन जीत रही हैं या नहीं? कौन हैं लॉटरी किंग की पत्नी लीमा रोस
    सरहदों को नहीं मानतीं एशिया की ये 2 नदियां, भारत-पाकिस्तान और चीन को जोड़ती है इसकी जलधारा
    सरहदों को नहीं मानतीं एशिया की ये 2 नदियां, भारत-पाकिस्तान और चीन को जोड़ती है इसकी जलधारा
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Gaj Lakshmi Rajyog: इस दिन से इन 4 राशि के लोगों का शुरू होगा 'गोल्डन', गजलक्ष्मी राज योग से बदलेगी किस्मत! 
    Gaj Lakshmi Rajyog: इस दिन से इन 4 राशि के लोगों का शुरू होगा 'गोल्डन', गजलक्ष्मी राज योग से बदलेगी किस्मत!
    Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
    Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
    Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
    इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
    घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
    घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
    Numerology: आपका जन्म मूलांक कितना शक्तिशाली है? अपनी बर्थडेट से जानें इनर पावर और वर्क स्ट्रेंथ, जो सक्सेस की राह करेंगे आसान
    आपका जन्म मूलांक कितना शक्तिशाली है? अपनी बर्थडेट से जानें इनर पावर और वर्क स्ट्रेंथ, जो सक्सेस की राह करेंगे आसान
    MORE
    Advertisement