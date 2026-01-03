धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 03, 2026, 02:46 PM IST
1.यहां सूरज पूरे साल चमकता रहता है
आमतौर पर जब हम भीषण गर्मी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सहारा रेगिस्तान या मध्य पूर्व के देशों के नाम आते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां आपको सर्दी का एहसास ही न हो? जी हाँ, धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ कभी ठंड नहीं पड़ती और साल भर सूरज चमकता रहता है.
2.इस जगह का नाम 'डालोल' है
इस जगह का नाम 'डालोल' है, जो अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित है. डालोल को पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान माना जाता है. इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कभी ठंड नहीं पड़ती. जहाँ दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग सर्दियों में स्वेटर और जैकेट पहनते हैं, वहीं डालोल में तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है. गर्मियों में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है.
3.यहां गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है
डालोल में पृथ्वी पर सबसे अधिक औसत वार्षिक तापमान का रिकॉर्ड है. यहाँ का औसत तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस है. जबकि अन्य गर्म स्थानों में रात में या सर्दियों के महीनों में ठंड हो जाती है, यह शहर पूरे साल गर्म रहता है, यहाँ तक कि सर्दियों में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है.
4.डालोल 'दानाकिल अवसाद' में स्थित है
डालोल 'दानाकिल अवसाद' में स्थित है. यह पृथ्वी के सबसे निचले और सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है. इस क्षेत्र को अक्सर 'पृथ्वी पर मंगल' कहा जाता है. यहाँ चमकीले पीले, हरे, नारंगी और सफेद रंग पाए जाते हैं. ये रंग पौधों के कारण नहीं, बल्कि सल्फर, लौह ऑक्साइड, नमक और पोटाश के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं.
5. यहां के हाइड्रोथर्मल पूल का pH स्तर शून्य तक होता है
यह जगह न केवल गर्म है बल्कि बेहद खतरनाक भी है. डलॉल में स्थित हाइड्रोथर्मल पूल (गर्म पानी के कुंड) इतने अम्लीय हैं कि उनका pH स्तर शून्य या उससे भी कम हो सकता है. सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन जैसी जहरीली गैसें लगातार हवा में निकलती रहती हैं.
6.यह स्थल समुद्र तल से लगभग 120 से 130 मीटर नीचे स्थित है
यह स्थल समुद्र तल से लगभग 120 से 130 मीटर नीचे स्थित है, जो इसे पृथ्वी के सबसे निचले बिंदुओं में से एक बनाता है. यह एक ज्वालामुखी के गड्ढे पर स्थित है जो नमक की मोटी परतों से ढका हुआ है. जमीन के नीचे मौजूद मैग्मा भूजल को गर्म करता है, जिससे लगातार रासायनिक विस्फोट होते रहते हैं और अम्लीय कुंडों और नमक के स्तंभों का निर्माण होता है.
7.अब ये 'भूतिया शहर' बन गया है
1900 के दशक के आरंभ में, इतालवी शासनकाल के दौरान, डलॉल को एक खनन केंद्र के रूप में विकसित किया गया था. कंपनियां वहां से नमक और पोटाश का खनन करती थीं. लेकिन समय के साथ, बेहद कठिन परिस्थितियों ने लोगों को बस्ती छोड़ने पर मजबूर कर दिया और आज यह एक 'भूतिया शहर' बन गया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से