धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?

यह स्थल समुद्र तल से लगभग 120 से 130 मीटर नीचे स्थित है, जो इसे पृथ्वी के सबसे निचले बिंदुओं में से एक बनाता है. यह एक ज्वालामुखी के गड्ढे पर स्थित है जो नमक की मोटी परतों से ढका हुआ है. जमीन के नीचे मौजूद मैग्मा भूजल को गर्म करता है, जिससे लगातार रासायनिक विस्फोट होते रहते हैं और अम्लीय कुंडों और नमक के स्तंभों का निर्माण होता है.

