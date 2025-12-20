दुनिया का एकमात्र देश जहां 40 से 74 वर्ष वालों का सरकार कमर मापती है और वेस्ट साइज बड़ी निकली तो... 

6 . जापानी सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं

जापानी सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोकना है. इसका उद्देश्य न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, बल्कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करना भी है.

यदि कोई कंपनी, नगरपालिका या नागरिक कमर के औसत आकार को कम करने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है, तो उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अधिक योगदान देना होगा. इस प्रकार, सरकार अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संस्थानों पर डाल देती है.

