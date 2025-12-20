FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

उच्चायोग में ताला लगाना होगा- सुवेंदु अधिकारी | BJP कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन | बांग्लादेश में हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी का बयान, दीपू को जिंदा जला दिया गया- सुवेंदु अधिकारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां

मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां

शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...

शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...

HomePhotos

लाइफस्टाइल

दुनिया का एकमात्र देश जहां 40 से 74 वर्ष वालों का सरकार कमर मापती है और वेस्ट साइज बड़ी निकली तो... 

What is Metabo law: क्या आपको पता है दुनिया में एक देश ऐसा है जहां एक खास उम्र के लोगों के कमर का नाप लिया जाता है और अगर ये नाप तय मानक से बड़ी निकली तो क्या होता है, चलिए जानें

ऋतु सिंह | Dec 20, 2025, 08:46 PM IST

1.40 से 74 वर्ष की आयु के लोगों की कमर का माप लिया जाता है

40 से 74 वर्ष की आयु के लोगों की कमर का माप लिया जाता है
1

मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए देश में लागू किया गया 'मेटाबो कानून' एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस कानून के तहत 40 से 74 वर्ष की आयु के लोगों की कमर का माप लिया जाता है ताकि गंभीर बीमारियों के शुरू होने से पहले ही जोखिम का पता लगाया जा सके.
 

Advertisement

2.जापान ने एक अनूठा और सख्त कानून लागू किया है

जापान ने एक अनूठा और सख्त कानून लागू किया है
2

जहां दुनिया भर की सरकारें वजन कम करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं, वहीं जापान ने एक अनूठा और सख्त कानून लागू किया है जो सीधे तौर पर नागरिकों के स्वास्थ्य मानकों को लक्षित करता है. मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए 2008 में जापान में लागू किया गया 'मेटाबोलिक सिंड्रोम रोकथाम अधिनियम' एक बार फिर वैश्विक बहस का केंद्र बन गया है.
 

3. हर साल अनिवार्य स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी

हर साल अनिवार्य स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी
3

इस कानून की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत देश के 40 से 74 वर्ष की आयु के प्रत्येक नागरिक को हर साल अनिवार्य स्वास्थ्य जांच करानी होगी. इस जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कमर का माप लेना है, जिससे शरीर में जमा खतरनाक आंतरिक वसा का अनुमान लगाया जा सकता है. 'मेटाबो कानून' के तहत स्पष्ट मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी बजाते हैं.
 

4.पुरुषों के लिए कितना है कमर माप का दायरा

पुरुषों के लिए कितना है कमर माप का दायरा
4

पुरुषों के लिए  85 सेंटीमीटर (लगभग 33.5 इंच) से अधिक कमर का माप जोखिम कारक माना जाता है. महिलाओं के लिए, 90 सेंटीमीटर (लगभग 35.4 इंच) से अधिक कमर का माप खतरनाक माना जाता है. ये माप सीधे तौर पर मेटाबोलिक सिंड्रोम, जैसे हृदय रोग और मधुमेह के जोखिम से जुड़े हैं. इस कानून की सबसे अनोखी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति की कमर का माप निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उस पर कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया जाता है.
 

TRENDING NOW

5.अधिक वजन या मोटापे वाले लोगों के लिए सरकार क्या करती है

अधिक वजन या मोटापे वाले लोगों के लिए सरकार क्या करती है
5

सरकार अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है. इन सेवाओं में विशेषज्ञ पोषण परामर्श, व्यायाम संबंधी सलाह और अनुवर्ती कार्यक्रम शामिल हैं.
 

6.जापानी सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं

जापानी सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं
6

जापानी सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोकना है. इसका उद्देश्य न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, बल्कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करना भी है.

यदि कोई कंपनी, नगरपालिका या नागरिक कमर के औसत आकार को कम करने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है, तो उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अधिक योगदान देना होगा. इस प्रकार, सरकार अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संस्थानों पर डाल देती है.
 

7.कानून को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी है बहस

कानून को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी है बहस
7

इस कानून को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई लोग इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं, वहीं यह सवाल भी उठ रहे हैं कि यह सूमो पहलवानों जैसे पारंपरिक रूप से भारी शरीर वाले लोगों पर कैसे लागू होता है, जिससे इस विषय पर वैश्विक बहस छिड़ गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश
नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई
नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
MORE
Advertisement