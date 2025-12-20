दुनिया का एकमात्र देश जहां 40 से 74 वर्ष वालों का सरकार कमर मापती है और वेस्ट साइज बड़ी निकली तो... 

लाइफस्टाइल
Dec 20, 2025
1.40 से 74 वर्ष की आयु के लोगों की कमर का माप लिया जाता है
मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए देश में लागू किया गया 'मेटाबो कानून' एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस कानून के तहत 40 से 74 वर्ष की आयु के लोगों की कमर का माप लिया जाता है ताकि गंभीर बीमारियों के शुरू होने से पहले ही जोखिम का पता लगाया जा सके.
2.जापान ने एक अनूठा और सख्त कानून लागू किया है
जहां दुनिया भर की सरकारें वजन कम करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं, वहीं जापान ने एक अनूठा और सख्त कानून लागू किया है जो सीधे तौर पर नागरिकों के स्वास्थ्य मानकों को लक्षित करता है. मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए 2008 में जापान में लागू किया गया 'मेटाबोलिक सिंड्रोम रोकथाम अधिनियम' एक बार फिर वैश्विक बहस का केंद्र बन गया है.
3. हर साल अनिवार्य स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी
इस कानून की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत देश के 40 से 74 वर्ष की आयु के प्रत्येक नागरिक को हर साल अनिवार्य स्वास्थ्य जांच करानी होगी. इस जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कमर का माप लेना है, जिससे शरीर में जमा खतरनाक आंतरिक वसा का अनुमान लगाया जा सकता है. 'मेटाबो कानून' के तहत स्पष्ट मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी बजाते हैं.
4.पुरुषों के लिए कितना है कमर माप का दायरा
पुरुषों के लिए 85 सेंटीमीटर (लगभग 33.5 इंच) से अधिक कमर का माप जोखिम कारक माना जाता है. महिलाओं के लिए, 90 सेंटीमीटर (लगभग 35.4 इंच) से अधिक कमर का माप खतरनाक माना जाता है. ये माप सीधे तौर पर मेटाबोलिक सिंड्रोम, जैसे हृदय रोग और मधुमेह के जोखिम से जुड़े हैं. इस कानून की सबसे अनोखी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति की कमर का माप निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उस पर कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया जाता है.
5.अधिक वजन या मोटापे वाले लोगों के लिए सरकार क्या करती है
सरकार अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है. इन सेवाओं में विशेषज्ञ पोषण परामर्श, व्यायाम संबंधी सलाह और अनुवर्ती कार्यक्रम शामिल हैं.
6.जापानी सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं
जापानी सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोकना है. इसका उद्देश्य न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, बल्कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करना भी है.
यदि कोई कंपनी, नगरपालिका या नागरिक कमर के औसत आकार को कम करने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है, तो उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अधिक योगदान देना होगा. इस प्रकार, सरकार अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संस्थानों पर डाल देती है.
7.कानून को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी है बहस
इस कानून को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई लोग इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं, वहीं यह सवाल भी उठ रहे हैं कि यह सूमो पहलवानों जैसे पारंपरिक रूप से भारी शरीर वाले लोगों पर कैसे लागू होता है, जिससे इस विषय पर वैश्विक बहस छिड़ गई है.
