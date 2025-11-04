दुनिया का एकमात्र देश जहां अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिना डिग्री नहीं दे सकेंगे हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस पर सलाह 

4 . चीन ने हाल ही में एक कानून बनाया है

4

लोग अक्सर प्रभावशाली लोगों पर भरोसा करते हैं, खासकर जब बात स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा और कानून जैसे गंभीर विषयों की हो. लेकिन अब चीन में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया गया है.

चीन ने हाल ही में एक कानून बनाया है जिसके तहत सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून या वित्त के बारे में बात करने वाले किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र में डिग्री या आधिकारिक योग्यता का प्रमाण दिखाना होगा. इसका मतलब है कि अब सिर्फ़ वोट देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता का होना भी ज़रूरी है.

