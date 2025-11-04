FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

दुनिया का एकमात्र देश जहां अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिना डिग्री नहीं दे सकेंगे हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस पर सलाह 

लोग अक्सर प्रभावशाली लोगों पर भरोसा करते हैं, खासकर जब बात स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा और कानून जैसे गंभीर विषयों की हो. लेकिन अब दुनिया के एक खास देश ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिसके तहत बिना डिग्री वाले इंफ्लूएंसर सोशल मीडिया पर सजेशन पोस्ट नहीं कर सकेंगे.

ऋतु सिंह | Nov 04, 2025, 07:25 AM IST

1.इस देश में लागू हुआ नियम

चीन ने एक नया कानून लागू किया है जिसके तहत अयोग्य प्रभावशाली लोगों को स्वास्थ्य, वित्त, कानून और शिक्षा के बारे में ऑनलाइन बात करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. अब केवल डिग्री या लाइसेंस वाले सत्यापित विशेषज्ञ ही ऐसी सामग्री पोस्ट कर सकते हैं.
 

2.सेहत और पैसे से खिलवाड़ नहीं होगी बर्दाश्त

लोग अक्सर प्रभावशाली लोगों पर भरोसा करते हैं, खासकर जब बात स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा और कानून जैसे गंभीर विषयों की हो. लेकिन अब चीन में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया गया है. सीधे शब्दों में अब लोगों के सेहत और पैसे से खिलवाड़ चाइना में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

3.इंफ्लुएंसर पर लोग आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं

आज के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग जिस भी विषय पर चाहें वीडियो बना लेते हैं और वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाते हैं. कोई वित्त पर वीडियो बना रहा है, कोई संपत्ति पर, कोई खाने पर, तो कोई यात्रा पर. लोग जिस भी विषय पर चाहें वीडियो बना रहे हैं और उन्हें देखने वाले लोग आंख बंद करके उन पर यकीन भी कर रहे हैं.
 

4.चीन ने हाल ही में एक कानून बनाया है

लोग अक्सर प्रभावशाली लोगों पर भरोसा करते हैं, खासकर जब बात स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा और कानून जैसे गंभीर विषयों की हो. लेकिन अब चीन में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया गया है.
चीन ने हाल ही में एक कानून बनाया है जिसके तहत सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून या वित्त के बारे में बात करने वाले किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र में डिग्री या आधिकारिक योग्यता का प्रमाण दिखाना होगा. इसका मतलब है कि अब सिर्फ़ वोट देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता का होना भी ज़रूरी है.
 

5.नया कानून 25 अक्टूबर से लागू हो गया है

 नया कानून 25 अक्टूबर से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचना और भ्रामक सामग्री के प्रसार को रोकना है. यह नियम चीन के साइबरस्पेस प्रशासन (CAC) द्वारा बनाया गया है. उनका कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य लोगों को गलत सूचनाओं, फर्जी इलाजों और झूठी वित्तीय जानकारी से बचाना है. अब, अगर कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे विषयों पर बात करना चाहता है, तो उसे आधिकारिक प्रमाणपत्र, लाइसेंस या डिग्री प्रस्तुत करनी होगी.
 

6.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है.

यह कानून सिर्फ़ प्रभावशाली लोगों पर ही नहीं, बल्कि Douyin (चीन का TikTok), Weibo, Bilibili जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी लागू होगा. इन कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट करने वाले लोग योग्य और सत्यापित हों. इसके अलावा, हर पोस्ट या वीडियो में जानकारी के स्रोत और संदर्भ का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है.
 

7.अगर एआई का यूज कर रहे तो बताना होगा

इस नए कानून के अनुसार, अगर कोई अपनी सामग्री में एआई द्वारा उत्पन्न जानकारी या किसी शोध अध्ययन का उपयोग कर रहा है, तो उसे वीडियो या पोस्ट में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा. साथ ही, चिकित्सा उत्पादों, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों और पूरक आहारों के छिपे हुए विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.इसका उद्देश्य "शैक्षणिक जानकारी" के रूप में प्रचारित सामग्री पर अंकुश लगाना है.
 

8.अब असली विशेषज्ञों को बोलने दीजिए

इस फैसले पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला अच्छा है क्योंकि इससे केवल वास्तविक विशेषज्ञों की जानकारी ही मिलेगी. एक वीबो यूजर ने लिखा, "अब असली विशेषज्ञों को बोलने दीजिए, अफवाह फैलाने वालों को नहीं." लेकिन कुछ लोगों का मानना ​​है कि यह कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी लगाता है. बीजिंग के एक कंटेंट क्रिएटर ने जवाब दिया, "अब ऐसा लगता है कि आपको अपनी राय व्यक्त करने के लिए लाइसेंस लेना होगा."
 

9.चीन का नया कानून सोशल मीडिया पर बेहतरीन पहल है

चीन का नया कानून सोशल मीडिया की दुनिया में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है. यह तो समय ही बताएगा कि क्या यह ऑनलाइन दुनिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा या अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित करेगा.

