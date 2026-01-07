FacebookTwitterYoutubeInstagram
मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का बयान, मस्जिद, मदरसों पर कार्रवाई गलत, हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है, शांति बनाएं, पत्थरबाज़ी का सहारा ना लें, तुर्कमान गेट मस्जिद कमेटी से बात करनी चाहिए- बरेलवी, रामपुर से SP सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी

लाइफस्टाइल

भारत का एकमात्र शहर जहां आप सीधे नल का पानी पी सकते हैं? शुद्धता के हर पैमाने पर इसका जल है खरा

आज हर किसी के घर में RO और फिल्टर लगा है और शायद ही कोई होगा जो नल से आने वाले पानी को पीता होगा. बोरवेल या हैंडपंप के पानी को छोड़ दें तो सीधे नल से पानी शायद ही पीने लायक होता है लेकिन एक शहर ऐसा है जहां नल से सीधे पानी पी सकते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 07, 2026, 09:52 AM IST

1.पानी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है

पानी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है
1

पानी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है और भारत में जहां कई राज्य में पानी शुद्ध पाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं वहीं एक शह ऐसा है जहां पीने के पानी के लिए न फिल्टर की जरूरत है न RO की. यहां रास्ते में लगे नल तक का पानी शुद्ध है.
 

2.दिल्ली के पानी में मिला यूरेनियम

दिल्ली के पानी में मिला यूरेनियम
2

भारत का एकमात्र राज्य का शहर ऐसा है जहां सीधे नल में मुंह डालकर पानी पी सकते हैं. सुनकर आश्चर्य होगा लेकिन ये सच है. एक ओर जहां लोग गंदे पानी पी कर बीमार हो रहे हैं और दिल्ली का अंडरग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिल रहा है वहीं,एक शहर ऐसा है जहां पानी इतना साफ है कि आप सीधे नल से पानी पी सकते हैं.
 

3.इस शहर का पानी है सबसे साफ

इस शहर का पानी है सबसे साफ
3

जी हैं , ओडिशा का पुरी शहर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने अपने नल के पानी को पीने योग्य बना दिया है. 
 

4.यहां का पानी मानकों पर खरा उतर रहा है

यहां का पानी मानकों पर खरा उतर रहा है
4

यह पानी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा करता है. यह न केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि जन स्वास्थ्य, पर्यावरण स्थिरता और शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि है.

5.सुजल योजना ने कर दिखाया अनोखा काम

सुजल योजना ने कर दिखाया अनोखा काम
5

पुरी की यह सफलता ओडिशा की सुजल योजना के अंतर्गत कार्यान्वित 'नल से पानी पियो' (डीएफटी) मिशन का हिस्सा है. इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर को चौबीसों घंटे, सातों दिन सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता हो.
 

6. पुरी में लोगों को फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ रही

 पुरी में लोगों को फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ रही
6

आज पुरी में 25,000 से अधिक घरों को स्वच्छ नल का पानी मिलता है और लोगों को किसी भी तरह के फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ रही.इसकी गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुरूप है. 

7.क्यों पुरी में नल का पानी साफ आता है?

क्यों पुरी में नल का पानी साफ आता है?
7

पुरी की जल प्रणाली अन्य भारतीय शहरों से काफी अलग है. डीएफटी मिशन के तहत नल के पानी में क्लोरीन और ओजोन का प्रयोग किया जाता है ताकि उन्नत उपचार तकनीकों का उपयोग करके बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट किया जा सके. सेंसर वास्तविक समय में पानी की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं.

