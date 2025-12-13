बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी

लाइफस्टाइल
राजा राम | Dec 13, 2025, 08:24 PM IST
1.सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक छाई रही
जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जेफ बेजोस शादी के बंधन में बंधे, तो स्वाभाविक था कि यह आयोजन सुर्खियों में रहे. उनकी शादी की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक छाई रही.
2.हजारों करोड़ रुपये आंका गया
इस शादी को खास बनाने वाला सबसे बड़ा कारण था इसका भव्य पैमाना. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन दिन तक चले इस समारोह पर 48 से 56 मिलियन यूरो खर्च हुए, जिसे भारतीय मुद्रा में हजारों करोड़ रुपये आंका गया.
3.ऐतिहासिक आर्सेनल में शादी
शादी के लिए वेनिस को चुना गया, लेकिन शुरुआत में तय स्थान पर स्थानीय विरोध के चलते आयोजन स्थल बदलना पड़ा. आखिरकार समारोह वेनिस के ईस्ट कास्टेलो इलाके के ऐतिहासिक आर्सेनल में आयोजित हुआ.
4.यह स्थान बेहद खास माना जाता है
यह इलाका पूरी तरह पानी से घिरा हुआ है, जहां पहुंचने के लिए नाव या हेलीकॉप्टर का ही सहारा लिया जा सकता है. सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से यह स्थान बेहद खास माना जाता है.
5.वीआईपी गेस्ट्स के लिए वॉटर टैक्सियां तैनात रहीं
मेहमानों की आवक भी किसी बड़े समिट से कम नहीं रही. वेनिस एयरपोर्ट पर दर्जनों प्राइवेट जेट उतरे और शहर की नहरों में वीआईपी गेस्ट्स के लिए वॉटर टैक्सियां तैनात रहीं.
6.हर इंतजाम में लग्जरी
शहर के सबसे लग्जरी होटलों को बुक किया गया, जहां मेहमानों को शाही सुविधाएं दी गईं. हर इंतजाम में लग्जरी और एक्सक्लूसिवनेस साफ झलक रही थी. गेस्ट लिस्ट में हॉलीवुड सितारों से लेकर टेक और बिजनेस वर्ल्ड के बड़े नाम शामिल थे. इसने शादी को और भी हाई-प्रोफाइल बना दिया.
7.2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल और चर्चित शादी
बेहिसाब खर्च, कड़ी सुरक्षा और सितारों की मौजूदगी ने जेफ बेजोस की शादी को 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल और चर्चित शादी बना दिया.