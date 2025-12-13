FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी BJP के नए अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, ओबीसी चेहरे पर दांव, निर्विरोध चुने जाने की प्रबल संभावना

यूपी BJP के नए अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, ओबीसी चेहरे पर दांव, निर्विरोध चुने जाने की प्रबल संभावना

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, फिर लागू हुआ GRAP-3, स्कूलों और ऑफिस को लेकर अहम फैसला संभव

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, फिर लागू हुआ GRAP-3, स्कूलों और ऑफिस को लेकर अहम फैसला संभव

लियोनेल मेस्सी के लिए फैंस ने स्टेडियम में की तोड़फोड़, अफरा-तफरी का वीडिया वायरल

Lionel Messi के लिए फैंस ने स्टेडियम में की तोड़फोड़, अफरा-तफरी का वीडिया वायरल

बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी

बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी

WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

UPI फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए सुरक्षित लेनदेन के 5 आसान तरीके

UPI फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए सुरक्षित लेनदेन के 5 आसान तरीके

HomePhotos

लाइफस्टाइल

बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी

साल 2025 वैश्विक राजनीति और आर्थिक हलचलों के साथ-साथ एक ऐसी निजी खबर के लिए भी याद किया जाएगा, जिसने दुनियाभर का ध्यान खींच लिया. यह शादी महज एक समारोह नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय इवेंट बन गई.

राजा राम | Dec 13, 2025, 08:24 PM IST

1.सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक छाई रही

सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक छाई रही
1

जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जेफ बेजोस शादी के बंधन में बंधे, तो स्वाभाविक था कि यह आयोजन सुर्खियों में रहे. उनकी शादी की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक छाई रही.
 

2.हजारों करोड़ रुपये आंका गया

हजारों करोड़ रुपये आंका गया
2

इस शादी को खास बनाने वाला सबसे बड़ा कारण था इसका भव्य पैमाना. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन दिन तक चले इस समारोह पर 48 से 56 मिलियन यूरो खर्च हुए, जिसे भारतीय मुद्रा में हजारों करोड़ रुपये आंका गया.
 

3.ऐतिहासिक आर्सेनल में शादी

ऐतिहासिक आर्सेनल में शादी
3

शादी के लिए वेनिस को चुना गया, लेकिन शुरुआत में तय स्थान पर स्थानीय विरोध के चलते आयोजन स्थल बदलना पड़ा. आखिरकार समारोह वेनिस के ईस्ट कास्टेलो इलाके के ऐतिहासिक आर्सेनल में आयोजित हुआ.
 

4.यह स्थान बेहद खास माना जाता है

यह स्थान बेहद खास माना जाता है
4

यह इलाका पूरी तरह पानी से घिरा हुआ है, जहां पहुंचने के लिए नाव या हेलीकॉप्टर का ही सहारा लिया जा सकता है. सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से यह स्थान बेहद खास माना जाता है.
 

5.वीआईपी गेस्ट्स के लिए वॉटर टैक्सियां तैनात रहीं

वीआईपी गेस्ट्स के लिए वॉटर टैक्सियां तैनात रहीं
5

मेहमानों की आवक भी किसी बड़े समिट से कम नहीं रही. वेनिस एयरपोर्ट पर दर्जनों प्राइवेट जेट उतरे और शहर की नहरों में वीआईपी गेस्ट्स के लिए वॉटर टैक्सियां तैनात रहीं.
 

6.हर इंतजाम में लग्जरी

हर इंतजाम में लग्जरी
6

शहर के सबसे लग्जरी होटलों को बुक किया गया, जहां मेहमानों को शाही सुविधाएं दी गईं. हर इंतजाम में लग्जरी और एक्सक्लूसिवनेस साफ झलक रही थी. गेस्ट लिस्ट में हॉलीवुड सितारों से लेकर टेक और बिजनेस वर्ल्ड के बड़े नाम शामिल थे. इसने शादी को और भी हाई-प्रोफाइल बना दिया.

7.2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल और चर्चित शादी

2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल और चर्चित शादी
7

बेहिसाब खर्च, कड़ी सुरक्षा और सितारों की मौजूदगी ने जेफ बेजोस की शादी को 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल और चर्चित शादी बना दिया.

