T20 वर्ल्ड कप की इंडियन टीम के सूर्य कुमार यादव होंगे कप्तान और अक्षर पटेल होंगे उपकप्तान | T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 7 फरवरी से होगी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत

ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

T20 World Cup 2026: टी 20 वर्ल्डकप ही नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, जानिए क्या है वजह?

Anupam Kher के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सिनेमा के बाद अब साहित्य की दुनिया में बढ़ाया मान

अल्ट्रा मॉर्डन हैं पैगंबर मुहम्मद के ये वंशज, बेटी सेना की पायलट तो रानी पहनती हैं जींस, नहीं है हिजाब की पाबंदी

दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?

कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?

लाइफस्टाइल

अल्ट्रा मॉडर्न हैं पैगंबर मुहम्मद के ये वंशज, बेटी सेना की पायलट तो रानी पहनती हैं जींस, नहीं है हिजाब की पाबंदी

क्या आपको पता है पैगंबर मुहम्मद के 41वें वंशज का परिवार दुनिया में सबसे ज्यादा मॉर्डन तरीके से जीता है. इस शाही मुस्लिम परिवार की बेटी सेना में पायलट है और रानी जींस में घूमती हैं. यहां हिजाब जैसी कोई बाध्यता नहीं है. इस देश के किंग का परिवार रूढ़िवादी पाबंदियों से दूर एक आधुनिक जीवनशैली जीता है.

ऋतु सिंह | Dec 20, 2025, 02:18 PM IST

1.यहां रूढ़िवादी परंपराओं को जबरन महिलाओं पर नहीं थोपा जाता है

यहां रूढ़िवादी परंपराओं को जबरन महिलाओं पर नहीं थोपा जाता है
1

क्या आपको पता है पैगंबर मुहम्मद साहब के 41वें वंशज एक शाही परिवार इस्लामिक नियमों के अनुसार तो चलता है लेकिन वहां रूढ़िवादी परंपराओं को जबरन महिलाओं पर नहीं थोपा जाता है. यहां पर्दा सिर्फ आंखों और विचारों का होता है. हिजाब पहनना या न पहनना महिलाओं की पसंद पर निर्भर होता है और इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है. यहां महिलाएं कितनी आजाद है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहां की राजकुमारी सेना की पायलट है और रानी खुद जींस पहनती हैं. ये एक अल्ट्रा मॉर्डन शाही मुस्लिम परिवार है.
 

2. किंग अब्दुल्ला द्वितीय का परिवार इन दिनों सुर्खियों में है

किंग अब्दुल्ला द्वितीय का परिवार इन दिनों सुर्खियों में है
2

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के कारण किंग अब्दुल्ला द्वितीय का परिवार इन दिनों सुर्खियों में है. यह परिवार न केवल जॉर्डन के लिए बल्कि पूरे मुस्लिम जगत के लिए खास है, क्योंकि किंग अब्दुल्ला इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद साहब के 41वें वंशज हैं. मुस्लिम देश के मुखिया होने के बावजूद उनका परिवार रूढ़िवादी पाबंदियों से दूर एक आधुनिक जीवनशैली जीता है. खास बात यह है कि उनके परिवार की महिलाओं पर बुर्का या हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है.
 

3.रानी रानिया अल-अब्दुल्ला दुनिया की सबसे खूबसूरत और फैशनेबल महिला हैं

रानी रानिया अल-अब्दुल्ला दुनिया की सबसे खूबसूरत और फैशनेबल महिला हैं
3

राजा अब्दुल्ला की पत्नी, रानी रानिया अल-अब्दुल्ला को दुनिया की सबसे खूबसूरत और फैशनेबल महिला नेताओं में से एक माना जाता है. उन्हें अक्सर डिज़ाइनर पश्चिमी पोशाकों, ट्राउज़र और स्कर्ट में देखा जाता है. उनके बाल खुले रहते हैं और वे दुनिया भर के सम्मेलनों में बेबाकी से अपने विचार व्यक्त करती हैं.
 

4.इस्लाम में हिजाब का संबंध केवल कपड़ों से नहीं

इस्लाम में हिजाब का संबंध केवल कपड़ों से नहीं
4

रानी रानिया ने कई साक्षात्कारों में हिजाब पहनने के मुद्दे पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं. उनके अनुसार, इस्लाम में हिजाब का संबंध केवल कपड़ों से नहीं, बल्कि आंखों और विचारों से भी है. हिजाब पहनना या न पहनना व्यक्तिगत पसंद है और धर्म में इस संबंध में कोई बाध्यता नहीं है. उनके इस रुख ने उन्हें विश्वभर की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया है.
 

5.शाही परिवार में बच्चों का पालन-पोषण आधुनिक तरीके से हुआ है

शाही परिवार में बच्चों का पालन-पोषण आधुनिक तरीके से हुआ है
5

राजा अब्दुल्ला और रानी रानिया के चारों बच्चों का पालन-पोषण बहुत ही आधुनिक तरीके से हुआ है. उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पश्चिमी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की है. सबसे बड़े बेटे, युवराज हुसैन (जन्म 1994), भावी राजा हैं. उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में डिग्री प्राप्त की है. अपने पिता और दादा की तरह, उन्होंने ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट में सैन्य प्रशिक्षण पूरा किया है और वर्तमान में जॉर्डन की सेना में कप्तान हैं. हाल ही में उनका भव्य विवाह समारोह हुआ.
 

6.राजकुमारी सलमा जॉर्डन की सेना में पहली महिला जेट पायलट बनीं

राजकुमारी सलमा जॉर्डन की सेना में पहली महिला जेट पायलट बनीं
6

इस परिवार की असली पहचान राजकुमारी सलमा (जन्म 2000) हैं. उन्होंने परिवार में एक आम राजकुमारी की छवि को तोड़कर इतिहास रच दिया. उन्होंने सैंडहर्स्ट से प्रशिक्षण प्राप्त किया और जॉर्डन की सेना में पहली महिला जेट पायलट बनीं. एक मुस्लिम देश की राजकुमारी का लड़ाकू विमान उड़ाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और सकारात्मक संदेश है.

इसके अलावा, राजकुमारी इमान (जन्म 1996) ने भी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जबकि सबसे छोटा बेटा, राजकुमार हाशिम (जन्म 2005), वर्तमान में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा है.
 

7.राजा अब्दुल्ला केवल किंग ही नहीं अच्छे एक्टर भी हैं

राजा अब्दुल्ला केवल किंग ही नहीं अच्छे एक्टर भी हैं
7

राजा अब्दुल्ला महल तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका जीवन रोमांच और साहसिक गतिविधियों से भरपूर है. वे एक प्रशिक्षित पायलट हैं और कोबरा आक्रमण हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हैं. विज्ञान और विज्ञान कथाओं में उनकी रुचि इतनी गहरी है कि उन्होंने एक बार अपने पसंदीदा टीवी सीरियल 'स्टार ट्रेक: वॉयजर' में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी. वह अक्सर अपना वेश बदल लेते हैं और आम जनता में घुलमिल जाते हैं, एक टैक्सी चालक बन जाते है, ताकि वह सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और जनता के अनुभवों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जान सकें.
 

8.शाही परिवार ने महिलाओं पर रूढ़िवादी नियम नहीं थोपे हैं

शाही परिवार ने महिलाओं पर रूढ़िवादी नियम नहीं थोपे हैं
8

जॉर्डन का शाही परिवार यह साबित करता है कि आधुनिक होने के लिए मुस्लिम परिवार को परंपराओं का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने अपनी महिलाओं पर रूढ़िवादी नियम नहीं थोपे हैं. एक ओर राजा पारंपरिक अरबी समारोह में तलवार के साथ नृत्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर पत्नी जींस पहनकर महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हैं और बेटी लड़ाकू विमान उड़ाती है; यह जॉर्डन की आधुनिकता और इस्लाम के सामंजस्य का प्रतीक है.

अल्ट्रा मॉर्डन हैं पैगंबर मुहम्मद के ये वंशज, बेटी सेना की पायलट तो रानी पहनती हैं जींस, नहीं है हिजाब की पाबंदी
दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
