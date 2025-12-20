अल्ट्रा मॉडर्न हैं पैगंबर मुहम्मद के ये वंशज, बेटी सेना की पायलट तो रानी पहनती हैं जींस, नहीं है हिजाब की पाबंदी

1 . यहां रूढ़िवादी परंपराओं को जबरन महिलाओं पर नहीं थोपा जाता है

क्या आपको पता है पैगंबर मुहम्मद साहब के 41वें वंशज एक शाही परिवार इस्लामिक नियमों के अनुसार तो चलता है लेकिन वहां रूढ़िवादी परंपराओं को जबरन महिलाओं पर नहीं थोपा जाता है. यहां पर्दा सिर्फ आंखों और विचारों का होता है. हिजाब पहनना या न पहनना महिलाओं की पसंद पर निर्भर होता है और इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है. यहां महिलाएं कितनी आजाद है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहां की राजकुमारी सेना की पायलट है और रानी खुद जींस पहनती हैं. ये एक अल्ट्रा मॉर्डन शाही मुस्लिम परिवार है.

