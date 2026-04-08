इस इंडियन सुपरफूड की यूरोप में बढ़ी मांग, स्वाद और खुशूब विदेशियों को बना रही दीवाना, बढ़ गई भारतीय शेफ्स की मांग

1 . यूरोपीयों की पसंदीदा डिश बन रहे ये डिश

1

आम लोगों को ये धारणा है यूरोपीय या कुछ एशियाई देशों के लोग भारतीयों जितना मिर्च-मसाले नहीं खा पाते हैं, लेकिन ताजा सर्वे ये बताता है कि अब भारतीय खाने की मांग यूरोपीय देशों में तेजी से बढ़ी है. इसमें एक डिश ऐसी है जो वहां भारतीय सुपरफूड के नाम से जानी जा रही है. इस डिश के दीवाना यूरोप ऐसा हुआ है कि भारतीय शेफ्स की मांग तक विदेशों में बढ़ गई है. इंडियन रेस्टोरेंट में अब इस डिश को प्रॉयोरिटी पर रखा जाने लगा है. तो चलिए जानें ये डिश क्या है जिसके स्वाद और खूशुबू के दीवाने विदेशी हो रहे. और इस लिस्ट में कौन-कौन से डिश शामिल हैं. Photo Credit: AI