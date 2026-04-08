इस इंडियन सुपरफूड की यूरोप में बढ़ी मांग, स्वाद और खुशूब विदेशियों को बना रही दीवाना, बढ़ गई भारतीय शेफ्स की मांग

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 08, 2026, 07:14 AM IST
1.यूरोपीयों की पसंदीदा डिश बन रहे ये डिश
आम लोगों को ये धारणा है यूरोपीय या कुछ एशियाई देशों के लोग भारतीयों जितना मिर्च-मसाले नहीं खा पाते हैं, लेकिन ताजा सर्वे ये बताता है कि अब भारतीय खाने की मांग यूरोपीय देशों में तेजी से बढ़ी है. इसमें एक डिश ऐसी है जो वहां भारतीय सुपरफूड के नाम से जानी जा रही है. इस डिश के दीवाना यूरोप ऐसा हुआ है कि भारतीय शेफ्स की मांग तक विदेशों में बढ़ गई है. इंडियन रेस्टोरेंट में अब इस डिश को प्रॉयोरिटी पर रखा जाने लगा है. तो चलिए जानें ये डिश क्या है जिसके स्वाद और खूशुबू के दीवाने विदेशी हो रहे. और इस लिस्ट में कौन-कौन से डिश शामिल हैं. Photo Credit: AI
2.क्यों ‘Butter Chicken’ बना ग्लोबल स्टार?
मलाईदार ग्रेवी, हल्के मसाले और सॉफ्ट चिकन—यह कॉम्बिनेशन विदेशी लोगों के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन गया है.यही वजह है कि UK, US और कनाडा जैसे देशों में यह सबसे ज्यादा ऑर्डर होने वाली डिश में शामिल है.अगर आप कभी विदेश जाते हैं, तो भारतीय खाने की पहचान सबसे पहले इसी डिश से होती है.Photo Credit: AI
3. ‘Biryani’: हर देश में पसंद की पहली चॉइस
बिरयानी सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक लोगों की फेवरेट बन चुकी है.अलग-अलग फ्लेवर और वेराइटी इसे हर जगह फिट बना देते हैं आज फूड डिलीवरी ऐप्स पर बिरयानी टॉप ऑर्डर में रहती है—यानी स्वाद के साथ बड़ा बिजनेस भी.Photo Credit: AI
4. भारतीय खाना क्यों जीत रहा है दुनिया का दिल?
भारतीय खाने की सबसे बड़ी ताकत है इसके मसालों का संतुलन और हर रीजन का अलग स्वाद. इतना ही नहीं ये वेज और नॉन-वेज दोनों में विकल्प में होती है. भारतीय खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि “कंफर्ट फूड + हेल्थ + कल्चर” का कॉम्बिनेशन बन चुका है. Photo Credit: AI
5.ये डिशेज भी नहीं हैं पीछे
सिर्फ बटर चिकन और बिरयानी ही नहीं, बल्कि पनीर टिक्का, तंदूरी चिकन, समोसा, नान और मोमोज भी विदेशों में धूम मचा रहे हैं. इनकी खुशबू और स्वाद ने विदेशी लोगों को भी फैन बना दिया है. Photo Credit: AI
6.स्वाद के साथ बड़ा बिजनेस भी
भारतीय रेस्टोरेंट्स आज दुनिया के बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रहे हैं. इससे रोजगार के मौके बढ़े हैं और भारतीय शेफ की डिमांड बढ़ गई है. फूड इंडस्ट्री में बड़ा रेवेन्यू भी आने लगा है. अगर आप फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इंडियन क्यूज़ीन आज सबसे ट्रेंडिंग ऑप्शन में से एक है. Photo Credit: AI
7. “इंडियन करी” एक जनरल टर्म बन चुका है
दुनिया के कई देशों में “इंडियन करी” एक जनरल टर्म बन चुका है. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन डिशेज की मांग लगातार बढ़ रही है. भारतीय खाना अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा-यह ग्लोबल ब्रांड बन चुका है. असली सुपरफूड वही है जोस्वाद, सेहत और पहचान-तीनों दे सके और भारतीय व्यंजन इस रेस में सबसे आगे नजर आते हैं. Photo Credit: AI
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