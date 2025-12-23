इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली 

5 . आर्कटिक में सिर्फ बर्फ ही नहीं पिघल रही है...

5

आर्कटिक में सिर्फ बर्फ ही नहीं पिघल रही है, बल्कि महासागरों का वातावरण भी बदल रहा है. अटलांटिक महासागर का गर्म पानी अब उत्तर से आर्कटिक में प्रवेश कर रहा है. इस गर्म पानी के कारण प्लवकों की संख्या बढ़ गई है, जबकि आर्कटिक की स्थानीय प्रजातियों की संख्या तेजी से घट रही है.

