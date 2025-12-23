इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 23, 2025, 11:03 AM IST
1.आर्कटिक की नारंगी नदियां क्यों हो रहीं हैं
दुनिया भर में कई नदियां हैं. आर्कटिक में सैकड़ों नदियों का रंग बदल गया है, ये नदियां नारंगी रंग की हो गई हैं और वैज्ञानिकों ने एक बड़ी आपदा की चेतावनी दी है.
2.दुनिया का सबसे ठंडा आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु रिपोर्ट चौंकाने वाली
विश्व के सबसे ठंडे क्षेत्रों में गिने जाने वाले आर्कटिक क्षेत्र को राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) द्वारा वर्ष 2025 के लिए वार्षिक जलवायु रिपोर्ट जारी की गई है. इसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए हैं. आर्कटिक अब जलवायु संकट के कगार पर है.
3.ये पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना है
रिपोर्ट के अनुसार, आर्कटिक में सैकड़ों नदियाँ अचानक नारंगी रंग की हो गई हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण रासायनिक प्रदूषण नहीं, बल्कि पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना है.
4. लौह अयस्क अब बढ़ते तापमान से पिघल रहा
हजारों वर्षों से जमीन में जमा हुआ लौह अयस्क अब बढ़ते तापमान और बर्फ पिघलने के कारण नदियों में मिल रहा है. इससे पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है. 200 से अधिक नदियाँ प्रभावित हो रही हैं.
5.आर्कटिक में सिर्फ बर्फ ही नहीं पिघल रही है...
आर्कटिक में सिर्फ बर्फ ही नहीं पिघल रही है, बल्कि महासागरों का वातावरण भी बदल रहा है. अटलांटिक महासागर का गर्म पानी अब उत्तर से आर्कटिक में प्रवेश कर रहा है. इस गर्म पानी के कारण प्लवकों की संख्या बढ़ गई है, जबकि आर्कटिक की स्थानीय प्रजातियों की संख्या तेजी से घट रही है.
6.ग्रीनलैंड से 129 अरब टन बर्फ पिघल जाएगी
अकेले 2025 में ही ग्रीनलैंड से 129 अरब टन बर्फ पिघल जाएगी, जो वैश्विक समुद्र स्तर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है. मार्च 2025 में, समुद्री बर्फ का विस्तार पिछले 47 वर्षों में सबसे कम था. पिछले दो दशकों में बर्फ की मोटाई में 28% की कमी आई है.
7.परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे
वरिष्ठ वैज्ञानिक मैथ्यू ड्रुकनमिलर के अनुसार, आर्कटिक का पिघलना केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है. इसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे. तटीय शहरों के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा. जंगली जानवरों को भोजन ढूंढने में कठिनाई होगी. बेमौसम बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की संख्या में काफी वृद्धि होगी.
