BJP ने देश की जनता से 10 पन्नों के लेख के साथ मांगी है माफ़ी, जानिए ऐसा क्या हो गया आखिर?

ऋतु सिंह | Nov 15, 2025, 06:48 AM IST
1.बीजेपी अपने ट्विटर अकाउंट पर 10 माफ़ीनामे पोस्ट की है
भाजपा ने मांगी माफ़ी! देश की जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ी मांगी है. अपने ट्विटर अकाउंट पर 10 माफ़ीनामे पोस्ट कर चुकी भाजपा ने अपने पोस्ट में कहा कि वह एक फलदायी नए भारत के निर्माण के लिए आखिरकार माफ़ी मांगती है.
अंत में, हम एक फलदायी नए भारत के निर्माण के लिए क्षमा चाहते हैं. हम प्रशासन से क्षमा चाहते हैं कि उसने सिर्फ़ नारे नहीं लगाए, बल्कि उन्हें अमल में भी लाया. कोविड-19 महामारी के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.3 करोड़ भारतीयों को मुफ़्त अनाज मिला. क्योंकि नए भारत में कल्याण का मतलब है कोई भूखा न रहे.
2. कर्म में बदलने के लिए क्षमा करें.
"गरीब कल्याण" को सिर्फ़ एक नारे से ज़्यादा, कर्म में बदलने के लिए क्षमा करें. कोविड-19 महामारी के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.3 करोड़ भारतीयों को मुफ़्त अनाज मिला है. क्योंकि नए भारत में कल्याण का मतलब है कोई भूखा न रहे."
3.स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं
जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं. हर घर को सुरक्षित पानी मिलना चाहिए था, और हमने इसे हकीकत बना दिया - एक सपना नहीं, बल्कि इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ.
4. पक्के घर बनाने के लिए क्षमा चाहते हैं
हम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ से ज़्यादा पक्के घर बनाने के लिए क्षमा चाहते हैं. क्योंकि विकास सिर्फ़ नीतियों के बारे में नहीं है - यह हर परिवार को आश्रय, आशा और भविष्य प्रदान करने के बारे में है.
5.स्वच्छ भारत मिशन के लिए माफी
स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ. स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं - जिससे पूरे भारत में स्वच्छता, सम्मान और दैनिक जीवन में बदलाव आया है. इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ...
6.सौभाग्य योजना के लिए माफी
सौभाग्य योजना के ज़रिए 2.6 करोड़ घरों को रोशन करने के लिए क्षमा करें. जहां पहले अंधेरा था, वहाँ अब अवसर है - ऐसा प्रकाश जो सपनों, पढ़ाई और रोज़गार को सशक्त बनाता है.
7.उज्ज्वला योजना के लिए माफी
जिन लोगों को धुएँ से भरी रसोई से फ़ायदा हुआ, उनसे हम सचमुच माफ़ी मांगते हैं. क्योंकि उज्ज्वला योजना ने 10.3 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस, स्वास्थ्य और सम्मान दिया. प्रगति ने सचमुच इस माहौल को साफ़ कर दिया.
8.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए माफी
हमें चिकनी सड़कों और कम यात्रा समय का अफसोस है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 99% गाँवों को जोड़ दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि अंतिम मील अब पहुँच से बाहर नहीं है. विकास अब हर दरवाजे तक पहुँच रहा है.
9.आधुनिकीकरण की गति के लिए क्षमा
आधुनिकीकरण की गति के लिए क्षमा चाहता हूँ. वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के साथ, भारतीय रेलवे सिर्फ़ परिवहन नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी भी है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ!
10.भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक आधिकारिक माफ़ीनामा
भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक आधिकारिक माफ़ीनामा. क्योंकि जब वितरण पर अविश्वास हो, तो माफ़ी मांगना उचित ही होता है, इसलिए इसे पोस्ट किया गया है. ऐसा करके भाजपा ने मौजूदा माफ़ीनामे के चलन का फ़ायदा उठाया है और अपने विरोधियों पर पलटवार किया है.
11.अपॉलजी ट्रेंड क्यों और कैसे हुआ शुरू?
नवंबर 2025 में सोशल मीडिया पर माफ़ी या आधिकारिक माफ़ी का चलन बढ़ रहा है. ब्रांड, कंपनियाँ, मशहूर हस्तियाँ और मीडिया संगठन अपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर पर आधिकारिक माफ़ीनामे पोस्ट कर रहे हैं. फिलीपींस में इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी.
