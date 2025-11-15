BJP ने देश की जनता से 10 पन्नों के लेख के साथ मांगी है माफ़ी, जानिए ऐसा क्या हो गया आखिर?

1 . बीजेपी अपने ट्विटर अकाउंट पर 10 माफ़ीनामे पोस्ट की है

भाजपा ने मांगी माफ़ी! देश की जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ी मांगी है. अपने ट्विटर अकाउंट पर 10 माफ़ीनामे पोस्ट कर चुकी भाजपा ने अपने पोस्ट में कहा कि वह एक फलदायी नए भारत के निर्माण के लिए आखिरकार माफ़ी मांगती है.

अंत में, हम एक फलदायी नए भारत के निर्माण के लिए क्षमा चाहते हैं. हम प्रशासन से क्षमा चाहते हैं कि उसने सिर्फ़ नारे नहीं लगाए, बल्कि उन्हें अमल में भी लाया. कोविड-19 महामारी के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.3 करोड़ भारतीयों को मुफ़्त अनाज मिला. क्योंकि नए भारत में कल्याण का मतलब है कोई भूखा न रहे.

