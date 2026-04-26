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दुनिया के टॉप 5 देश जिनकी दिमागी ताकत सबसे ज्यादा है, इनोवेटिव आइडिया से बने सुपरपावर, जानिए भारत कहां करता है स्टैंड

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दुनिया के टॉप 5 देश जिनकी दिमागी ताकत सबसे ज्यादा है, इनोवेटिव आइडिया से बने सुपरपावर, जानिए भारत कहां करता है स्टैंड

दुनिया पर राज अब हथियारों से नहीं, आइडिया यानी दिमाग की ताकत से राज किया जा रहा है. दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनकी दिमागी ताकत में टॉप पर हैं. इनका आइडिया ही इन्हें सुपरपावर बना रहा है. तो चलिए जानें दुनिया के ‘ब्रेन पावर’ लीडर्स कौन हैं और भारत कहां करता है इस मामले में स्टैंड?

ऋतु सिंह | Apr 26, 2026, 07:32 AM IST

1.दुनिया के ‘ब्रेन पावर’ लीडर्स कौन?

दुनिया के ‘ब्रेन पावर’ लीडर्स कौन?
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आज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे (World Intellectual Property Day) हैं और इस मौके पर आपको ये जानना जरूरी है कि कि इंंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे आज के समय मेंं कई देशों को सुपरपावर बना रही है. क्या सिर्फ एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है? दुनिया के कई देशों ने इस सवाल का जवाब ‘हां’ में दे दिया है और उसी के दम पर उनकी अर्थव्यवस्था दौड़ रही है.  दुनिया बदल रही है और अब ताकत हथियारों में नहीं, दिमाग में है. जो देश और लोग अपने आइडिया को समझेंगे और बचाएंगे, वही आने वाले समय के असली विजेता होंगे. अब सवाल है, इस दौड़ में कौन सबसे आगे है और भारत कहां खड़ा है? (फोटो एआई)

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2.इन देशों में आइडिया ही सबसे बड़ी ताकत बना 

इन देशों में आइडिया ही सबसे बड़ी ताकत बना 
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Global Innovation Index 2025 की रैंकिंग बताती है कि दुनिया के 5 देश इनोवेशन की दुनिया में टॉप पर बने हुए हैं. इन देशों में हर साल बड़ी संख्या में पेटेंट फाइल होते हैं, जिससे नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट और नए बिजनेस मॉडल सामने आते हैं. यही वजह है कि इनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि ‘दिमाग’ से आगे बढ़ती है. तो चलिए जानें वो टॉप 5 देश कौन से हैं? (फोटो एआई)

3.स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड
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छोटा देश, लेकिन आइडिया में बड़ा खिलाड़ी. यहां रिसर्च, पेटेंट और हाई-टेक इनोवेशन पर जबरदस्त फोकस है. फार्मा, फाइनेंस और डीप टेक में लगातार नए समाधान निकलते हैं. आम लोगों के लिए मतलब साफ है-यहां की इकॉनमी स्थिर है, जॉब्स हाई-वैल्यू हैं और जीवन स्तर बेहद मजबूत. (फोटो एआई)
 

4.यूनाइडेट स्टेट

यूनाइडेट स्टेट
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टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का ग्लोबल हब. सिलिकॉन वैली से लेकर एआई और स्पेस तक, यहां आइडिया को फंडिंग और स्केल दोनों मिलता है. यही वजह है कि नए बिजनेस और नौकरियों की रफ्तार तेज रहती है. दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करना इसकी सबसे बड़ी ताकत है.
 

TRENDING NOW

5.स्वीडन

स्वीडन
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कम आबादी, लेकिन इनोवेशन में भारी. सस्टेनेबल टेक, ग्रीन एनर्जी और डिज़ाइन-ड्रिवन प्रोडक्ट्स में स्वीडन आगे है. यहां की सोच “कम संसाधन में ज्यादा बेहतर” पर टिकी है, जो आज की दुनिया में बहुत काम की है. इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर रहती है.
 

6.साउथ कोरिया

साउथ कोरिया
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इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G और मैन्युफैक्चरिंग में तेज रफ्तार इनोवेशन. सरकार, कंपनियां और एजुकेशन सिस्टम मिलकर नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाते हैं. इसका असर यह है कि यहां के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में छाए रहते हैं और युवाओं के लिए टेक करियर के मौके बढ़ते हैं.

7.चीन

चीन
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स्केल और स्पीड—यही इसकी पहचान है. एआई, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से पेटेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है. बड़े स्तर पर प्रयोग और तेजी से लागू करने की क्षमता इसे अलग बनाती है.
 

8.इस रेस में भारत कहां खड़ा?

इस रेस में भारत कहां खड़ा?
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भारत तेजी से इस रेस में ऊपर आ रहा है. स्टार्टअप कल्चर, डिजिटल पेमेंट और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ने देश को “यूजर” से “क्रिएटर” की दिशा में धकेला है. आने वाले सालों में अगर यही रफ्तार बनी रही, तो भारत भी टॉप इनोवेशन क्लब में मजबूत जगह बना सकता है.
 

9.सिर्फ पेटेंट नहीं, बचपन से सिखाया जाता है आइडिया बचाना 

सिर्फ पेटेंट नहीं, बचपन से सिखाया जाता है आइडिया बचाना 
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इन देशों की असली ताकत सिर्फ रिसर्च लैब नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा प्रणाली है. यहां बच्चों को स्कूल स्तर पर ही सिखाया जाता है कि एक आइडिया कैसे बनता है और उसे सुरक्षित कैसे रखा जाता है. जब बच्चे ही अपने आइडिया को ‘एसेट’ समझने लगते हैं, तो पूरा देश इनोवेशन मशीन बन जाता है.
 

10.आपके लिए इसका क्या मतलब है?

आपके लिए इसका क्या मतलब है?
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यह खबर सिर्फ बड़े देशों या कंपनियों की नहीं है. अगर आपके पास कोई नया आइडिया है-चाहे वह बिजनेस हो, ऐप हो या डिजाइन तो वही आपकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है. आज के दौर में नौकरी से ज्यादा ताकत आपके दिमाग में है. यानी, सही आइडिया + सही सुरक्षा = बेहतर भविष्य.
 

11.आगे की तस्वीर, कौन जीतेगा ये ‘आइडिया वॉर’ 

आगे की तस्वीर, कौन जीतेगा ये ‘आइडिया वॉर’ 
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विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में देशों के बीच असली मुकाबला जमीन या संसाधनों का नहीं, बल्कि आइडिया का होगा. जो देश ज्यादा इनोवेट करेंगे और अपने आइडिया को सुरक्षित रखेंगे, वही आगे निकलेंगे. भारत के पास युवा ताकत है, अगर इसे सही दिशा मिली, तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.

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