दुनिया के टॉप 5 देश जिनकी दिमागी ताकत सबसे ज्यादा है, इनोवेटिव आइडिया से बने सुपरपावर, जानिए भारत कहां करता है स्टैंड

1 . दुनिया के ‘ब्रेन पावर’ लीडर्स कौन?

1

आज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे (World Intellectual Property Day) हैं और इस मौके पर आपको ये जानना जरूरी है कि कि इंंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे आज के समय मेंं कई देशों को सुपरपावर बना रही है. क्या सिर्फ एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है? दुनिया के कई देशों ने इस सवाल का जवाब ‘हां’ में दे दिया है और उसी के दम पर उनकी अर्थव्यवस्था दौड़ रही है. दुनिया बदल रही है और अब ताकत हथियारों में नहीं, दिमाग में है. जो देश और लोग अपने आइडिया को समझेंगे और बचाएंगे, वही आने वाले समय के असली विजेता होंगे. अब सवाल है, इस दौड़ में कौन सबसे आगे है और भारत कहां खड़ा है? (फोटो एआई)