Tea For Stress Relief: आप पर हावी हो रहा है स्ट्रेस तो पीना शुरू कर दें 6 चाय, ​तनाव से मिल जाएगी मुक्ति

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Dec 06, 2025, 06:42 AM IST
1.हर्बल चाय
कुछ हर्बल चाय आपको बेहतर नींद दिलाने में मदद करती हैं. कुछ तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को संतुलित करती हैं. ये सभी अपनी सुगंध से मन को शांति प्रदान करती हैं. हालांकि ये कैफीन-मुक्त होती हैं, फिर भी पौष्टिक होती हैं. तो आइए जानें कि कौन सी 6 हर्बल चाय तनाव कम करने और मन को शांत करने में मदद करती हैं.
2.कैमोमाइल चाय
यह तनाव कम करने के लिए सबसे अच्छी चाय मानी जाती है. इसमें एपिजेनिन होता है, जो मस्तिष्क में रिसेप्टर्स से जुड़कर नींद को बढ़ावा देता है और चिंता को कम करता है. यह पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करता है. सोने से पहले या ज़्यादा तनाव के समय इस चाय का सेवन करें. आप इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें सेब के टुकड़े या दालचीनी भी मिला सकते हैं.
3.तुलसी की चाय
तुलसी का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसमें मन और शरीर को संतुलित करने की क्षमता भी होती है. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता और श्वसन स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है. ये दोनों ही पुराने तनाव से प्रभावित हो सकते हैं. तुलसी की चाय इन दोनों में सुधार करती है. आप तुलसी की चाय सुबह या दोपहर में पी सकते हैं. आप तुलसी की चाय में अदरक और शहद मिलाकर पी सकते हैं.
4.पुदीने की चाय
ताज़गी देने वाली, ठंडक देने वाली और प्राकृतिक रूप से आपकी इंद्रियों को जागृत करने वाली और आपके शरीर को आराम पहुँचाने वाली. पुदीने में मौजूद मेन्थॉल एक प्राकृतिक मांसपेशियों को आराम पहुँचाने वाला पदार्थ है और ऐंठन से राहत देता है. यह तनाव से होने वाले सिरदर्द को कम करता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाता है और पाचन तंत्र को शांत करता है. आप दोपहर और रात के खाने के बाद पुदीने की चाय पी सकते हैं.
5.लैवेंडर चाय
अपनी सुगंध के लिए मशहूर, लैवेंडर चाय तंत्रिका तंत्र को गर्माहट प्रदान करती है. लैवेंडर चाय कोर्टिसोल के स्तर को कम करने, नींद में सुधार लाने और अवसाद से राहत दिलाने में मददगार मानी जाती है. शाम को ध्यान या योग करने से पहले लैवेंडर चाय पिएं. आप इस चाय में गेंदे के फूल भी मिला सकते हैं.
6.अश्वगंधा चाय
अश्वगंधा एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है. यह शरीर को हार्मोनल और कोशिकीय स्तर पर तनाव से निपटने में मदद करती है. यह कोर्टिसोल को नियंत्रित करती है. एड्रेनल फ़ंक्शन को बढ़ावा देती है और मूड को संतुलित करती है. शाम या सुबह-सुबह अश्वगंधा चाय पीना फायदेमंद होता है. स्वाद और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें एक चुटकी दालचीनी या तुलसी मिलाएँ.
7.नींबू की चाय
पुदीना परिवार का एक सदस्य, नींबू अपनी हल्की सुगंध और शांतिदायक गुणों के लिए जाना जाता है. यह बेचैनी, तनाव और हल्की अनिद्रा को कम करने में मदद करता है. इस जड़ी बूटी की पत्तियों से बनी चाय दोपहर या शाम को पी जा सकती है. आप अपने दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए नींबू को ग्रीन टी में मिलाकर पी सकते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
