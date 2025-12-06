Tea For Stress Relief: आप पर हावी हो रहा है स्ट्रेस तो पीना शुरू कर दें 6 चाय, ​तनाव से मिल जाएगी मुक्ति

7 . नींबू की चाय

7

पुदीना परिवार का एक सदस्य, नींबू अपनी हल्की सुगंध और शांतिदायक गुणों के लिए जाना जाता है. यह बेचैनी, तनाव और हल्की अनिद्रा को कम करने में मदद करता है. इस जड़ी बूटी की पत्तियों से बनी चाय दोपहर या शाम को पी जा सकती है. आप अपने दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए नींबू को ग्रीन टी में मिलाकर पी सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से