किसी महल से कम नहीं हैं इन 5 हसीनाओं का घर, अंदर का नजारा देख आएगा लग्जरियस फील

लाइफस्टाइल
1.तारा सुतारिया
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने अलिशान घर में शिफ्ट हो गई हैं. घर के एंट्रेंस में उन्होने एक पियानो सेट अप भी रखा हुआ है. काफी सारी पेंटिंग्स भी हैं जो घर को अट्रैक्टिव बनाती है. अपने घर को एक रॉयल लुक दिया हुआ है.
2.अशनूर कौर
टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर ने अपने घर का होम टूर दिया हुआ है. उनका घर किसी महल से कम नहीं है. लिविंग रूम को उन्होने व्हाइट, बेज, ब्लैक और मैरून कलर्स से सजाया हुआ है. घर की सभी लाइट्स और पर्दे को एलेक्सा से कंट्रोल भी किया हुआ है. बालकनी का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत है.
3.शिल्पा शेट्टी
बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने घर को काफी यूनिक तरीके से डिजाइन किया हुआ है. अपनी बालकनी में हरी पत्तियों और फूलों को लगाया है. एंट्रेंस एरिया में आते ही उन्होने एक मंदिर बनाया हुआ है. बड़ा सा लिविंग एरिया भी है. बड़ा सा गार्डन भी है जहां पर वो योगा करती हैं.
4.अंकिता लोखंडे
टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अपने आलीशान अपार्टमेंट में एक लग्जरी लाइफ जीती हैं. अपने घर को उन्होने पूरा ऑल व्हाइट थीम से सजाया हुआ है. लिविंग एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा है. घर के एंट्रेस को हमेशा फूलों से सजा-धजा ही रखती हैं.
5.करीना कपूर
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर मुंबई के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं, जो अंदर से दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है. उनकी बालकनी काफी ज्यादा बड़ी है जहां पर रोजाना योगा करती हैं. एक बड़ा डाइनिंग एरिया और स्विमिंग पूल भी बना हुआ है.