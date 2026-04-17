किसी महल से कम नहीं हैं इन 5 हसीनाओं का घर, अंदर का नजारा देख आएगा लग्जरियस फील

2 . अशनूर कौर

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टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर ने अपने घर का होम टूर दिया हुआ है. उनका घर किसी महल से कम नहीं है. लिविंग रूम को उन्होने व्हाइट, बेज, ब्लैक और मैरून कलर्स से सजाया हुआ है. घर की सभी लाइट्स और पर्दे को एलेक्सा से कंट्रोल भी किया हुआ है. बालकनी का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत है.

