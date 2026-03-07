FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
LPG Price Hike: ईरान युद्ध का भारतीय रसोई घर पर पड़ा असर, एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, नये रेट लागू

ईरान युद्ध का भारतीय रसोई घर पर पड़ा असर, एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, नये रेट लागू

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर वालों को गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी से बदलेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर वालों को गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी से बदलेगा मौसम

Horoscope 7 March: कन्या और धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training 

4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training

Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर

दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर

शहद क्या मांसाहारी है? खान सर से समझिए वेज हनी कैसे बनता है नॉनवेज और किस धर्म में इसे खाना वर्जित है

शहद क्या मांसाहारी है? खान सर से समझिए वेज हनी कैसे बनता है नॉनवेज और किस धर्म में इसे खाना वर्जित है

HomePhotos

लाइफस्टाइल

4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training 

Tabata Training-HIIT Workout: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से कई लोगों को वर्कआउट करने का भी समय नहीं मिलता है. अगर आप भी इनमें से एक हैं तो आपको अपनी  डेली रूटीन में तबाता ट्रेनिंग (Tabata Training) जरूर शामिल करनी चाहिए. आइए जानें क्या होता है तबाता ट्रेनिंग, जानिए इसके फायदे... 

Abhay Sharma | Mar 07, 2026, 01:39 PM IST

1.क्या है तबाता ट्रेनिंग? (Tabata Training)  

क्या है तबाता ट्रेनिंग? (Tabata Training)  
1

तबाता ट्रेनिंग हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) का एक तरीका है, जिसमें थोड़े समय के लिए तेज और ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज की जाती है और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया जाता है. बता दें कि इस तरीके को डॉ. इज़ुमी तबाता ने 1990 के दशक में विकसित किया था. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कम समय में फैट बर्न करने, दिल की सेहत सुधारने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है. (Photo Credit - AI Generated)

Advertisement

2.4 मिनट का एक राउंड 

4 मिनट का एक राउंड 
2

खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग में कुल 4 मिनट का एक राउंड होता है, इसमें 20 सेकंड तक पूरी ताकत से एक्सरसाइज की जाती है, फिर 10 सेकंड का आराम लिया जाता है. इस प्रक्रिया को कुल 8 बार दोहराया जाता है. तबाता ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले अपनी फिटनेस के अनुसार एक या उससे ज्यादा एक्सरसाइज चुनें. वर्कआउट शुरू करने से पहले हमेशा वार्म-अप करें, इससे शरीर तैयार होता है, चोट का खतरा कम होता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है. (Photo Credit - AI Generated)

3.तबाता ऐप का कर सकते हैं इस्तेमाल (Tabata Workout Apps)

तबाता ऐप का कर सकते हैं इस्तेमाल (Tabata Workout Apps)
3

इसके अलावा आप चाहें तो समय का ध्यान रखने के लिए टाइमर या टबाता ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 20 सेकंड एक्सरसाइज और 10 सेकंड आराम का टाइम सेट करें. 20 सेकंड तक पूरी ताकत के साथ एक्सरसाइज करें, फिर 10 सेकंड आराम करें. इस प्रक्रिया को कुल 8 राउंड तक दोहराएं. सभी राउंड पूरे होने के बाद स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करके कूल-डाउन करें. (Photo Credit - AI Generated)

4.स्टडी क्या कहती है? 

स्टडी क्या कहती है? 
4

Scientific Reports की एक स्टडी के मुताबिक, तबाता के दो साइकिल करना फैट लॉस के लिए सबसे ज्यादा असरदार पाया गया, वर्कआउट के बाद जिन लोगों ने दो साइकिल किए, उन्होंने सिर्फ एक साइकिल करने वालों की तुलना में ज्यादा फैट बर्न किया. हालांकि, ज्यादा करना हमेशा बेहतर नहीं होता. रिसर्च में यह भी पाया गया कि तीसरा साइकिल करने से फैट बर्न ज्यादा नहीं बढ़ा. बल्कि तीसरे राउंड के बाद फैट बर्न की रफ्तार थोड़ी कम हो गई या लगभग समान रही, जबकि व्यक्ति ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय तक एक्सरसाइज कर रहा था. वहीं इसके 2 राउंड करने पर रिकवरी के दौरान शरीर में फैट ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा देखी गई. (Photo Credit - AI Generated)

TRENDING NOW

5.तबाता ट्रेनिंग के मुख्य हिस्से

तबाता ट्रेनिंग के मुख्य हिस्से
5

पहला है इंटरवल स्ट्रक्चर, एक सामान्य तबाता वर्कआउट में 8 राउंड होते हैं. इसमें 20 सेकंड तक पूरी ताकत से एक्सरसाइज की जाती है, फिर 10 सेकंड का आराम लिया जाता है. इस तरह एक एक्सरसाइज का कुल समय 4 मिनट होता है. दूसरा है एक्सरसाइज का चयन, इसमें स्क्वैट्स, बर्पीज, पुश-अप्स और स्प्रिंट जैसी एक्सरसाइज शामिल की जाती हैं.आप ऐसी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हार्ट रेट तेजी से बढ़े. तीसरा है इंटेंसिटी, इस दौरान वर्क इंटरवल के समय पूरी ताकत लगाकर एक्सरसाइज करने पर जोर दिया जाता है, ताकि आप अपनी क्षमता की सीमा तक मेहनत कर सकें. (Photo Credit - AI Generated)

6.क्या हैं इसके फायदे? 

क्या हैं इसके फायदे? 
6

यह शरीर की ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की क्षमता (VO2 Max) को बेहतर बनाता है, तेजी से फैट बर्न करने में मददगार है, इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, इससे कम समय में असरदार वर्कआउट किया जा सकता है और यह . हर किसी के लिए आसान विकल्प बन सकता है. हालांकि तबाता ट्रेनिंग की हाई इंटेंसिटी हर किसी के लिए सही नहीं होती, यह खासकर शुरुआती लोगों या पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या वाले लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है. (Photo Credit - AI Generated)

7.इन बातों का रखें ध्यान

इन बातों का रखें ध्यान
7

अगर एक्सरसाइज सही फॉर्म और तकनीक के साथ न की जाए, तो चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा ज्यादा इंटेंसिटी की वजह से शरीर जल्दी थक सकता है और सही तरीके से मैनेज न करने पर ओवरट्रेनिंग की समस्या भी हो सकती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप एक्सरसाइज में नए हैं, तो तबाता ट्रेनिंग शुरू करने से पहले किसी फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होता है. वर्कआउट के दौरान दर्द या ज्यादा असहज महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं और अपनी स्थिति को समझें. एक्सरसाइज करते समय स्पीड से ज्यादा सही फॉर्म पर ध्यान दें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें.  इसके लिए शुरुआत धीरे-धीरे करें और फिटनेस बेहतर होने पर ही इंटेंसिटी बढ़ाएं, सही संतुलन, आराम और तकनीक के

8.डॉक्टर की सलाह

डॉक्टर की सलाह
8

साथ तबाता ट्रेनिंग काफी फायदेमंद हो सकती है. हालांकि दिल की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए. (Photo Credit - AI Generated)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training 
4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training
Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
शहद क्या मांसाहारी है? खान सर से समझिए वेज हनी कैसे बनता है नॉनवेज और किस धर्म में इसे खाना वर्जित है
शहद क्या मांसाहारी है? खान सर से समझिए वेज हनी कैसे बनता है नॉनवेज और किस धर्म में इसे खाना वर्जित है
World Top 5 Peaceful Countries: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच ये हैं दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित देश, यहां शांति-सुकून से काट पाएंगे जीवन
इजरायल-ईरान युद्ध के बीच ये हैं दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित देश, यहां शांति-सुकून से काट पाएंगे जीवन
Dhirendra Krishna Shastri: अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
MORE
Advertisement
धर्म
Meen Sankranti 2026: किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Horoscope 6 March: मिथुन और सिंह राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
Numerology: पति के किस्मत की चाबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
पति के किस्मत की चाबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, सबके लिए अलग है नजर उतारने का तरीका, जन्मतारीख के अनुसार ऐसे हटाएं नजर दोष
Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, सबके लिए अलग है नजर उतारने का तरीका, जन्मतारीख के अनुसार ऐसे हटाएं नजर दोष
MORE
Advertisement