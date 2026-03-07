4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 07, 2026, 01:39 PM IST
1.क्या है तबाता ट्रेनिंग? (Tabata Training)
तबाता ट्रेनिंग हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) का एक तरीका है, जिसमें थोड़े समय के लिए तेज और ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज की जाती है और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया जाता है. बता दें कि इस तरीके को डॉ. इज़ुमी तबाता ने 1990 के दशक में विकसित किया था. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कम समय में फैट बर्न करने, दिल की सेहत सुधारने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है. (Photo Credit - AI Generated)
2.4 मिनट का एक राउंड
खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग में कुल 4 मिनट का एक राउंड होता है, इसमें 20 सेकंड तक पूरी ताकत से एक्सरसाइज की जाती है, फिर 10 सेकंड का आराम लिया जाता है. इस प्रक्रिया को कुल 8 बार दोहराया जाता है. तबाता ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले अपनी फिटनेस के अनुसार एक या उससे ज्यादा एक्सरसाइज चुनें. वर्कआउट शुरू करने से पहले हमेशा वार्म-अप करें, इससे शरीर तैयार होता है, चोट का खतरा कम होता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है. (Photo Credit - AI Generated)
3.तबाता ऐप का कर सकते हैं इस्तेमाल (Tabata Workout Apps)
इसके अलावा आप चाहें तो समय का ध्यान रखने के लिए टाइमर या टबाता ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 20 सेकंड एक्सरसाइज और 10 सेकंड आराम का टाइम सेट करें. 20 सेकंड तक पूरी ताकत के साथ एक्सरसाइज करें, फिर 10 सेकंड आराम करें. इस प्रक्रिया को कुल 8 राउंड तक दोहराएं. सभी राउंड पूरे होने के बाद स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करके कूल-डाउन करें. (Photo Credit - AI Generated)
4.स्टडी क्या कहती है?
Scientific Reports की एक स्टडी के मुताबिक, तबाता के दो साइकिल करना फैट लॉस के लिए सबसे ज्यादा असरदार पाया गया, वर्कआउट के बाद जिन लोगों ने दो साइकिल किए, उन्होंने सिर्फ एक साइकिल करने वालों की तुलना में ज्यादा फैट बर्न किया. हालांकि, ज्यादा करना हमेशा बेहतर नहीं होता. रिसर्च में यह भी पाया गया कि तीसरा साइकिल करने से फैट बर्न ज्यादा नहीं बढ़ा. बल्कि तीसरे राउंड के बाद फैट बर्न की रफ्तार थोड़ी कम हो गई या लगभग समान रही, जबकि व्यक्ति ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय तक एक्सरसाइज कर रहा था. वहीं इसके 2 राउंड करने पर रिकवरी के दौरान शरीर में फैट ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा देखी गई. (Photo Credit - AI Generated)
5.तबाता ट्रेनिंग के मुख्य हिस्से
पहला है इंटरवल स्ट्रक्चर, एक सामान्य तबाता वर्कआउट में 8 राउंड होते हैं. इसमें 20 सेकंड तक पूरी ताकत से एक्सरसाइज की जाती है, फिर 10 सेकंड का आराम लिया जाता है. इस तरह एक एक्सरसाइज का कुल समय 4 मिनट होता है. दूसरा है एक्सरसाइज का चयन, इसमें स्क्वैट्स, बर्पीज, पुश-अप्स और स्प्रिंट जैसी एक्सरसाइज शामिल की जाती हैं.आप ऐसी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हार्ट रेट तेजी से बढ़े. तीसरा है इंटेंसिटी, इस दौरान वर्क इंटरवल के समय पूरी ताकत लगाकर एक्सरसाइज करने पर जोर दिया जाता है, ताकि आप अपनी क्षमता की सीमा तक मेहनत कर सकें. (Photo Credit - AI Generated)
6.क्या हैं इसके फायदे?
यह शरीर की ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की क्षमता (VO2 Max) को बेहतर बनाता है, तेजी से फैट बर्न करने में मददगार है, इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, इससे कम समय में असरदार वर्कआउट किया जा सकता है और यह . हर किसी के लिए आसान विकल्प बन सकता है. हालांकि तबाता ट्रेनिंग की हाई इंटेंसिटी हर किसी के लिए सही नहीं होती, यह खासकर शुरुआती लोगों या पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या वाले लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है. (Photo Credit - AI Generated)
7.इन बातों का रखें ध्यान
अगर एक्सरसाइज सही फॉर्म और तकनीक के साथ न की जाए, तो चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा ज्यादा इंटेंसिटी की वजह से शरीर जल्दी थक सकता है और सही तरीके से मैनेज न करने पर ओवरट्रेनिंग की समस्या भी हो सकती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप एक्सरसाइज में नए हैं, तो तबाता ट्रेनिंग शुरू करने से पहले किसी फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होता है. वर्कआउट के दौरान दर्द या ज्यादा असहज महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं और अपनी स्थिति को समझें. एक्सरसाइज करते समय स्पीड से ज्यादा सही फॉर्म पर ध्यान दें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें. इसके लिए शुरुआत धीरे-धीरे करें और फिटनेस बेहतर होने पर ही इंटेंसिटी बढ़ाएं, सही संतुलन, आराम और तकनीक के
8.डॉक्टर की सलाह
साथ तबाता ट्रेनिंग काफी फायदेमंद हो सकती है. हालांकि दिल की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए. (Photo Credit - AI Generated)
