Summer Washing Tips: समय-पानी-बिजली की खपत होगी कम, भीषण गर्मी में कपड़े धोते समय अपनाएं ये छोटी-छोटी ट्रिक्स

4 . मशीन को ऊपर तक पैक न करें

4

मशीन लोड करते समय ये ध्यान रखें कि फुल लोड का मतलब ये नहीं कि कपड़े एकदम ऊपर तक भर दें. ऐसा करने पर आपके कपड़ों को घूमने की जगह नहीं मिलेगी. वहीं, पानी डलने के बाद कपड़े इतने भारी हो जाएंगे कि आपकी मशीन के मोटर पर लोड बढ़ेगा, जिससे आपके बिजली का बिल बढ़ सकते हैं.

