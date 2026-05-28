Summer Washing Tips: समय-पानी-बिजली की खपत होगी कम, भीषण गर्मी में कपड़े धोते समय अपनाएं ये छोटी-छोटी ट्रिक्स

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | May 28, 2026, 02:17 PM IST
1.चिलचिलाती गर्मी में कपड़े धोने के स्मार्ट टिप्स
भारी और गंदे कपड़ों को धोने से आधा घंटा पहले डिटर्जेंट मिले पानी में भिगो दें. इससे गंदगी जल्दी फूल जाती है, जिससे मशीन को कम चलाना पड़ता है और कपड़ों की रगड़ कम होती है, जिससे कपड़े लंबे समय तक नए जैसे रहते हैं.
2.गर्मी में कैसे धोएं कपड़े?
पूरे हफ्ते के कपड़े एक बार में मशीन में धोएं, मशीन में कपड़े धुलने के बाद आप बाल्टी में पानी लेकर उन कपड़ों को खंगाल सकते हैं, इससे बिजली भी बचेगी और पानी की खपत भी कम होगी. मशीन में एक बार में जितना पानी भरता है, उतने में आप दो से तीन बार अपने कपड़े खंगाल सकते हैं.
3.डिटर्जेंट का सही मात्रा में प्रयोग
अक्सर लोग ज़्यादा झाग के चक्कर में ज़्यादा डिटर्जेंट डाल देते हैं. यह न केवल पानी की बर्बादी है, बल्कि कपड़ों में साबुन के कण रह जाने से त्वचा में खुजली भी हो सकती है. हमेशा कम और उचित मात्रा में डिटर्जेंट का उपयोग करें.
4.मशीन को ऊपर तक पैक न करें
मशीन लोड करते समय ये ध्यान रखें कि फुल लोड का मतलब ये नहीं कि कपड़े एकदम ऊपर तक भर दें. ऐसा करने पर आपके कपड़ों को घूमने की जगह नहीं मिलेगी. वहीं, पानी डलने के बाद कपड़े इतने भारी हो जाएंगे कि आपकी मशीन के मोटर पर लोड बढ़ेगा, जिससे आपके बिजली का बिल बढ़ सकते हैं.
5.मशीन में कितना कपड़ा डालें?
मशीन को दो तिहाई भरें. एक-तिहाई, दो-तिहाई में कन्फ्यूज़ होते हैं तो आप अपना हाथ मशीन में डालें और एक हाथ की जगह छोड़ दें. इससे आपके कपड़ों को घूमने की पर्याप्त जगह मिलेगी. डिटर्जेंट अच्छे से साफ होगा. मोटर पर लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा, जिससे बिजली की खपत कम होगी.
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