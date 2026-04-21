कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

1 . बेसन और दूध के पेस्ट

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समर में स्किन काफी ज्यादा बेजान नजर आने लगती है, जिस कारण आपका चेहरा काला दिखने लगता है अगर आप बेसन और दूध का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो आपका चेहरा खिला-खिला नजर आएगा. धूप से हुई टैनिंग को कम करने के लिए आपको इसको लगाना ही चाहिए. (Photo Credit:AI)