कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

लाइफस्टाइल
1.बेसन और दूध के पेस्ट
समर में स्किन काफी ज्यादा बेजान नजर आने लगती है, जिस कारण आपका चेहरा काला दिखने लगता है अगर आप बेसन और दूध का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो आपका चेहरा खिला-खिला नजर आएगा. धूप से हुई टैनिंग को कम करने के लिए आपको इसको लगाना ही चाहिए. (Photo Credit:AI)
2.स्किन हाइड्रेट
आपको अपनी स्किन को हमेशा हाइड्रेट ही रखना चाहिए. 8-10 गिलास रोजाना पानी पीना ही चाहिए. फलों का सेवन करना चाहिए. अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके ही रखना चाहिए. डाइट में भी आपको हेल्दी चीजों का ही सेवन करना चाहिए. (Photo Credit:AI)
3.सनस्क्रीन
जब भी आप घर से बाहर जा रही हैं, तो आपको सनस्क्रीन को हमेशा लगाना ही चाहिए. ये आपकी स्किन को काली पड़ने से बचाती है और साथ में टैनिंग से छुटकारा पाने के लिए भी आपको इसको अपनी स्किन पर लगाना चाहिए. (Photo Credit:AI)
4.वॉटरप्रूफ मेकअप
ऑफिस अगर आप जा रही हैं, तो वॉटरप्रूफ मेकअप का इस्तेमाल करें. कुछ लोग भर-भरकर मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सीजन में कम मात्रा में ही करना चाहिए. मेकअप पूरे पानी की तरह बहने लग जाता है. (Photo Credit:AI)
5.एलोवेरा जेल
त्वचा को चमकदार और समर में हेल्दी स्किन के लिए आपको रोजाना सोने से पहले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना ही चाहिए. अगर आप इससे अपनी स्किन को साफ करते हैं, तो स्किन मुलायम नजर आती है. (Photo Credit:AI)
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