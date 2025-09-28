Sweet Craving In Diabetes: डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

3 . ज्यादा मीठा खाने के नुकसान समझ लें?

डायबटीज होने पर या तो आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता. ऐसे में शरीर शुगर या कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित नहीं कर पाता. जिससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना हृदय, लिवर, किडनी, फेफड़े, आंखें समेत शरीर के कई अंगों के लिए खतरा बन जाता है. यही वजह है कि मधुमेह के मरीजों के लिए निगली हुई कोई भी चीज़ खाना सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है