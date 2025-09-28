FacebookTwitterYoutubeInstagram
'मैं प्रेग्नेंट थी, तब चल रहा था अफेयर..', कुनिका संग कुमार सानू के रिश्ते पर पत्नी का बयान

Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा, 4-5 अक्टूबर को तैयारियों का निरीक्षण, तारीखों का ऐलान संभव

Sweet Craving In Diabetes: डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

लेह हिंसा: सोनम वांगचुक पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में..., लद्दाख डीजीपी का बड़ा खुलासा

Ashwin Purnima 2025: अक्टूबर में किस दिन है अश्विन पूर्णिमा? जान लें चंद्रोदय समय, स्नान-दान और पूजा का मुहूर्त और मंत्र

Seeds for Strength: ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान

संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस. जयशंकर का दो टूक, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दी सबसे बड़ी चेतावनी

जुबीन गर्ग मौत मामले में महोत्सव आयोजक और प्रबंधक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, सीएम की नेपाल जैसी अशांति के खिलाफ चेतावनी 

टीवीके विजय की रैली में भगदड़ की सीएम स्टालिन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, पीड़ित परिवारों को देंगे 10 लाख रुपये  

Vijay Karur Rally Stampede: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, जानें किसने क्या कहा

Sweet Craving In Diabetes: डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

Seeds for Strength: ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान

ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान

T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत

T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत

Sweet Craving In Diabetes: डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

ऐसा अक्सर डायबिटीज या वजन कम करने वालों के साथ होता है कि अचानक से उन्हें मीठा खाने की तलब जागती है क्योंकि बॉडी सेल्स को क्विक एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि शुगर की वजह से सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता और वह मीठे की मांग करती हैं. इसे नेचुरली आप एक आयुर्वेदिक पत्ते से कंट्रोल कर सकते हैं.

ऋतु सिंह | Sep 28, 2025, 08:04 AM IST

1.मीठा खाने की तलब दूर करता है एक पत्ता

मीठा खाने की तलब दूर करता है एक पत्ता
1

अगर आपको डायबिटीज है और आपको बार-बार मीठा खाने की तलब लगती है, तो यह लेख आपके लिए मददगार हो सकता है. इस लेख में हम आपको एक ख़ास जड़ी-बूटी के बारे में बता रहे हैं जो आपको तुरंत मीठा खाने की तलब कम करने में मदद कर सकती है.
 

2.डायबिटीज और मोटापे में मीठा खाना क्यों होता है मना?

डायबिटीज और मोटापे में मीठा खाना क्यों होता है मना?
2

आजकल डायबिटीज और वेट का बढ़ना एक बड़ी समस्या बन गई है. लगभग हर घर में कम से कम एक व्यक्ति इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त है. खान-पान में थोड़ी सी भी लापरवाही इस समस्या को बढ़ा सकती है. इसी वजह से इन मरीजों को मीठी कोई भी चीज खाने से दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि मीठा खाने से शरीर में ये दो बीमारियां ही नहीं, यूरिक एसिड से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक बढ़ सकता है. 
 

3.ज्यादा मीठा खाने के नुकसान समझ लें?

ज्यादा मीठा खाने के नुकसान समझ लें?
3

डायबटीज होने पर या तो आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता. ऐसे में शरीर शुगर या कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित नहीं कर पाता. जिससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना हृदय, लिवर, किडनी, फेफड़े, आंखें समेत शरीर के कई अंगों के लिए खतरा बन जाता है. यही वजह है कि मधुमेह के मरीजों के लिए निगली हुई कोई भी चीज़ खाना सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है

4.मीठे की लालसा को शांत करना है?

मीठे की लालसा को शांत करना है?
4

अगर आपको बार-बार मीठे की तलब जागती है तो यह लेख आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. इस लेख में हम आपको एक खास जड़ी-बूटी के बारे में बता रहे हैं, जो आपको झटपट चीनी खाने की इच्छा कम करने में मदद कर सकती है और इसके सेवन से बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
 

5.शुगर क्रेविंग खत्म करने वाली विशेष औषधि क्या है?

शुगर क्रेविंग खत्म करने वाली विशेष औषधि क्या है?
5

हम यहां शार्दुनिका यानी गुड़मार के पत्ते की बात कर रहे हैं. आयुर्वेद में गुड़मार को 'मधुनाशिनी' के नाम से भी जाना जाता है. वैसे तो इस खास जड़ी-बूटी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन यह खासतौर पर 'मीठे स्वाद' को दूर करने के लिए जानी जाती है. गुड़मार के पत्तों में एक सक्रिय अम्ल यौगिक होता है, जिसे जिम्नेमिक एसिड कहते हैं. जिम्नेमिक एसिड दरअसल एक एंटी-शुगर यौगिक है, जो मीठे की तलब को तुरंत कम करने का काम करता है.
 

6.गुड़मार के पत्ते होते हैं मधुनाशिनी

गुड़मार के पत्ते होते हैं मधुनाशिनी
6

ऐसे में अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे, तो गुड़मार के दो पत्ते लेकर उन्हें धीरे-धीरे चबाने से मीठा खाने की तलब तुरंत दूर हो जाएगी. हालाँकि, चूँकि गुड़मार के पत्तों का स्वाद ज़्यादा कड़वा और तीखा होता है, इसलिए आपको गुड़मार के चूर्ण को अपनी जीभ पर सिर्फ़ 5 सेकंड के लिए रखना चाहिए. ऐसा करने के बाद, आपकी मीठा खाने की इच्छा तुरंत खत्म हो जाएगी.
 

7.बढ़ते ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है ये

बढ़ते ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है ये
7

इन सबके अलावा, गुड़मार के पत्तों में राल, एल्ब्यूमिन, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटिरिक एसिड और एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो तेजी से बढ़ते ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में कारगर माने जाते हैं. ऐसे में, सुबह इस खास जड़ी बूटी के पत्तों या इसके चूर्ण का सेवन करने से पूरे दिन ब्लड शुगर का स्तर नहीं बढ़ता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

