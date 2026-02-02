अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक

शानदार बजट के लिए केंद्र का धन्यवाद- योगी, गरीब, वंचित और विकास पर केंद्रित बजट- योगी, योजनाएं कागजों पर नहीं, जमीन पर उतरेंगी-योगी, 25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से उठी- योगी, दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा-CM योगी, देश का बड़ा MSME यूपी के पास- CM योगी | बंगाल की CM ममता बनर्जी का बड़ा बयान, मैं दिल्ली आती हूं तो BJP घबरा जाती है-ममता, एजेंसियां टूलकिट की तरह काम कर रहीं-ममता, बंगाल में डर का माहौल बनाया जा रहा-ममता, बंगाल में SIR से बहुत टॉर्चर हो रहा- CM ममता, बंगाल को बीजेपी बदनाम करने में जुटी- ममता, हम सिर्फ अपनी आवाज उठाने आए हैं- ममता, हम आंदोलन करने नहीं आए हैं- ममता बनर्जी | NCP नेताओं ने प्रफुल्ल पटेल को पत्र लिखा, अजित पवार की पत्नी हैं सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को भी पत्र लिखा | यूपी- मदरसों में विदेशी फंडिंग की भी जांच होगी
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Feb 02, 2026, 09:32 AM IST
1. ये एक आटोइम्यून डिजीज है
टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे लेकि क्या आपने टाइप 1.5 डायबिटीज के बारे में सुना है? डॉक्टरों के अनुसार, टाइप 1.5 डायबिटीज एक आटोइम्यून डिजीज है. इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं और इसका सही निदान करना कठिन है. तो आइए जानते हैं इस विशिष्ट प्रकार के डायबिटीज के बारे में और इसके लक्षण क्या होता है.
2.Type 1.5 Diabetes क्या है?
जब शरीर दुबला हो, उम्र कम हो और शुगर फिर भी कंट्रोल में न आ रही हो तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए. क्योंकि ये बताता है कि शरीर में आटोइम्यून डिजीज यानी Type 1.5 Diabetes का अटैक हो चुका है. इसे मेडिकल टर्म में LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) कहा जाता है.
3.टाइप 1.5 डायबिटीज क्यों अलग है?
असल में टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज से अलग है लेकिन दोनों के कुछ-कुछ संकेत भी इसमें होते हैं. इस लिए इसे 1.5 कहा जाता है. टाइप-1 अक्सर बेहद कम उम्र में होता है और इसे बिना इंसुलिन के कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वहीं टाइप-2 डायबिटीज उम्र बढ़ने पर, मोटापा, खराब लाइफस्टाइल कारण होती है.
जबकि टाइप-1.5 (LADA) आमतौर पर 30–50 साल की उम्र में होती है. शुरुआत में तो टाइप-1.5 भी टाइप-2 जैसा दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर टाइप-1 जैसा ऑटोइम्यून अटैक होता है.
4.आखिर शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे होती है ये डायबिटीज?
Type 1.5 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है. इसमें शरीर की इम्यून सिस्टम ही अग्न्याशय (Pancreas) की बीटा कोशिकाओं को धीरे-धीरे नष्ट करने लगती है. शुरुआत में अग्न्याशय थोड़ा इंसुलिन बनाता रहता है इसलिए मरीज महीनों या वर्षों तक बिना इंसुलिन के रहता है लेकिन समय के साथ इंसुलिन पूरी तरह बंद होने लगता है और तब शुरू होती है तबाही.
5.Type 1.5 डायबिटीज के लक्षण
Type 1.5 डायबिटीज के लक्षण धीरे-धीरे उभरते हैं जैसे बिना किसी काम या मेहनत और डाइट के वेट का कम होते जाना और आंखों से बार-बार धुंधला दिखना. ये सबसे शुरुआती संकेत होता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, थकान, चिड़चिड़ापन ये सब संकेत भी दिखने लगते हैं. इस डायबिटीज के प्रकार में दवाएं भी जल्दी असर नहीं करती हैं.
6. गलत डायग्नोसिस होने का खतरा क्यों होता है?
मरीज Type 1.5 डायबिटीज से ग्रस्त है इसका डायग्नोसिस कई बार गलत भी हो जाता है क्योंकि ये न तो बचपन में होता है न 40 के बाद. ये डायबिटीज 30 की उम्र में ज्यादा होती है और इसके लक्षण टाइप-2 जैसे लगते हैं. इसमें शुरुआत में इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती और डॉक्टर भी कई बार इसे टाइप-2 मान लेते हैं. लेकिन जब दवाइयों और लाइफस्टाइल से भी शुगर नहीं संभलती, तब जांच आगे बढ़ती है.
7.कौन-से टेस्ट Type 1.5 की पुष्टि करते हैं?
GAD Antibody Test-ऑटोइम्यून अटैक की पुष्टि होती है. वहीं C-Peptide Test-शरीर कितना इंसुलिन बना रहा है या नहीं इसकी जांच होती है. इन दो टेस्ट से साफ हो जाता है कि मामला टाइप-2 नहीं, बल्कि LADA है.
