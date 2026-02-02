अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

शानदार बजट के लिए केंद्र का धन्यवाद- योगी, गरीब, वंचित और विकास पर केंद्रित बजट- योगी, योजनाएं कागजों पर नहीं, जमीन पर उतरेंगी-योगी, 25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से उठी- योगी, दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा-CM योगी, देश का बड़ा MSME यूपी के पास- CM योगी | बंगाल की CM ममता बनर्जी का बड़ा बयान, मैं दिल्ली आती हूं तो BJP घबरा जाती है-ममता, एजेंसियां टूलकिट की तरह काम कर रहीं-ममता, बंगाल में डर का माहौल बनाया जा रहा-ममता, बंगाल में SIR से बहुत टॉर्चर हो रहा- CM ममता, बंगाल को बीजेपी बदनाम करने में जुटी- ममता, हम सिर्फ अपनी आवाज उठाने आए हैं- ममता, हम आंदोलन करने नहीं आए हैं- ममता बनर्जी | NCP नेताओं ने प्रफुल्ल पटेल को पत्र लिखा, अजित पवार की पत्नी हैं सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को भी पत्र लिखा | यूपी- मदरसों में विदेशी फंडिंग की भी जांच होगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Silver and Gold Price: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या है रेट?

Silver and Gold Price: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या है रेट?

BSEB Intermediate Exam 2026: बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आज से आगाज, जानें नकल रोकने के लिए BSEB का क्या है प्लान

बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आज से आगाज, जानें नकल रोकने के लिए BSEB का क्या है प्लान

Indian railways: टिकट फुल डब्बा गुल, बिना कोच के ही स्टेशन पहुंची ट्रेन, सामान लेकर इधर-उधर भागते रहे यात्री

Indian railways: टिकट फुल डब्बा गुल, बिना कोच के ही स्टेशन पहुंची ट्रेन, सामान लेकर इधर-उधर भागते रहे यात्री

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह

भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह

भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र

भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र

अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक

अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक

HomePhotos

लाइफस्टाइल

अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक

What is Type 1.5 diabetes: क्या आपकी आंखों से अचानक रह रहकर धुंधला दिखता है या वजन बेवजह कम हो रहा है तो ये टाइप 1.5 डायबिटीज का संकेत हो सकता है. टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज से ये कैसे अलग है, चलिए समझते हैं.

ऋतु सिंह | Feb 02, 2026, 09:32 AM IST

1. ये एक आटोइम्यून डिजीज है

ये एक आटोइम्यून डिजीज है
1

टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे लेकि क्या आपने टाइप 1.5 डायबिटीज के बारे में सुना है? डॉक्टरों के अनुसार, टाइप 1.5 डायबिटीज एक आटोइम्यून डिजीज है. इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं और इसका सही निदान करना कठिन है. तो आइए जानते हैं इस विशिष्ट प्रकार के डायबिटीज के बारे में और इसके लक्षण क्या होता है.
 

Advertisement

2.Type 1.5 Diabetes क्या है?

Type 1.5 Diabetes क्या है?
2

जब शरीर दुबला हो, उम्र कम हो और शुगर फिर भी कंट्रोल में न आ रही हो तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए. क्योंकि ये बताता है कि शरीर में आटोइम्यून डिजीज यानी Type 1.5 Diabetes का अटैक हो चुका है.  इसे मेडिकल टर्म में LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) कहा जाता है.
 

3.टाइप 1.5 डायबिटीज क्यों अलग है?

टाइप 1.5 डायबिटीज क्यों अलग है?
3

असल में टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज से अलग है लेकिन दोनों के कुछ-कुछ संकेत भी इसमें होते हैं. इस लिए इसे 1.5 कहा जाता है. टाइप-1 अक्सर बेहद कम उम्र में होता है और इसे बिना इंसुलिन के कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वहीं  टाइप-2 डायबिटीज उम्र बढ़ने पर, मोटापा, खराब लाइफस्टाइल कारण होती है. 
जबकि टाइप-1.5 (LADA) आमतौर पर 30–50 साल की उम्र में होती है. शुरुआत में तो टाइप-1.5 भी टाइप-2 जैसा दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर टाइप-1 जैसा ऑटोइम्यून अटैक होता है. 
 

4.आखिर शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे होती है ये डायबिटीज? 

आखिर शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे होती है ये डायबिटीज? 
4

Type 1.5 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है. इसमें शरीर की इम्यून सिस्टम ही अग्न्याशय (Pancreas) की बीटा कोशिकाओं को धीरे-धीरे नष्ट करने लगती है. शुरुआत में अग्न्याशय थोड़ा इंसुलिन बनाता रहता है इसलिए मरीज महीनों या वर्षों तक बिना इंसुलिन के रहता है लेकिन समय के साथ इंसुलिन पूरी तरह बंद होने लगता है और तब शुरू होती है तबाही. 
 

TRENDING NOW

5.Type 1.5 डायबिटीज के लक्षण 

Type 1.5 डायबिटीज के लक्षण 
5

Type 1.5 डायबिटीज के लक्षण धीरे-धीरे उभरते हैं जैसे बिना किसी काम या मेहनत और डाइट के वेट का कम होते जाना और आंखों से बार-बार धुंधला दिखना. ये सबसे शुरुआती संकेत होता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, थकान, चिड़चिड़ापन ये सब संकेत भी दिखने लगते हैं. इस डायबिटीज के प्रकार में दवाएं भी जल्दी असर नहीं करती हैं.
 

6. गलत डायग्नोसिस होने का खतरा क्यों होता है?

 गलत डायग्नोसिस होने का खतरा क्यों होता है?
6

मरीज Type 1.5 डायबिटीज से ग्रस्त है इसका डायग्नोसिस कई बार गलत भी हो जाता है क्योंकि ये न तो बचपन में होता है न 40 के बाद. ये डायबिटीज 30 की उम्र में ज्यादा होती है और इसके लक्षण टाइप-2 जैसे लगते हैं. इसमें शुरुआत में इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती और डॉक्टर भी कई बार इसे टाइप-2 मान लेते हैं. लेकिन जब दवाइयों और लाइफस्टाइल से भी शुगर नहीं संभलती, तब जांच आगे बढ़ती है.
 

7.कौन-से टेस्ट Type 1.5 की पुष्टि करते हैं?

कौन-से टेस्ट Type 1.5 की पुष्टि करते हैं?
7

GAD Antibody Test-ऑटोइम्यून अटैक की पुष्टि होती है. वहीं  C-Peptide Test-शरीर कितना इंसुलिन बना रहा है या नहीं इसकी जांच होती है. इन दो टेस्ट से  साफ हो जाता है कि मामला टाइप-2 नहीं, बल्कि LADA है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह
भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह
भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र
भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र
अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक
अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक
भारत का ये राज्य कहलाता देश की आर्थिक रीढ़, इसी के बल पर वर्ल्ड की तीसरी सुपरपावर इकोनॉमी बनने जा रहा इंडिया
भारत का ये राज्य कहलाता देश की आर्थिक रीढ़, इसी के बल पर वर्ल्ड की तीसरी सुपरपावर इकोनॉमी बनने जा रहा इंडिया
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Grah Gochar: शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची 
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची
MORE
Advertisement