अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक

3 . टाइप 1.5 डायबिटीज क्यों अलग है?

असल में टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज से अलग है लेकिन दोनों के कुछ-कुछ संकेत भी इसमें होते हैं. इस लिए इसे 1.5 कहा जाता है. टाइप-1 अक्सर बेहद कम उम्र में होता है और इसे बिना इंसुलिन के कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वहीं टाइप-2 डायबिटीज उम्र बढ़ने पर, मोटापा, खराब लाइफस्टाइल कारण होती है.

जबकि टाइप-1.5 (LADA) आमतौर पर 30–50 साल की उम्र में होती है. शुरुआत में तो टाइप-1.5 भी टाइप-2 जैसा दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर टाइप-1 जैसा ऑटोइम्यून अटैक होता है.

