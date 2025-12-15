FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Schools: दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक छात्रों को नहीं जाना होगा स्कूल, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Delhi Schools: दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक छात्रों को नहीं जाना होगा स्कूल, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

दिल्ली के बाद अंबानी के वनतारा जाएंगे Lionel Messi, जानें आखिरी समय में क्यों लिया ये फैसला?

दिल्ली के बाद अंबानी के वनतारा जाएंगे Lionel Messi, जानें आखिरी समय में क्यों लिया ये फैसला?

ENBA Awards 2024 में जी मीडिया का बजा डंका, जीते 91 अवॉर्ड्स, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA को मिला गोल्ड

ENBA Awards 2024 में जी मीडिया का बजा डंका, जीते 91 अवॉर्ड्स, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA को मिला गोल्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख

Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख

IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी

IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख

Habits of Great Leaders: एक अच्छे लीडर में कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जो उन्हें बाकियों से अलग पहचान दिलाती हैं. ऐसे में इन 5 आदतों को अपनाकर आप भी एक अच्छे और सक्सेजफुल लीडर बन सकते हैं.

Abhay Sharma | Dec 15, 2025, 08:56 PM IST

1.अच्छे लीडर की पहचान

अच्छे लीडर की पहचान
1

एक अच्छा लीडर केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि टीम के प्रत्येक सदस्यों के बारे में सोचकर आगे कदम बढ़ाता है. ऐसे लीडर टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए जाने जाते हैं. इसलिए भविष्य में लीडर बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं तो इन आदतों को जरूर अपनाएं. 

Advertisement

2.खुद को अपडेट करते रहना

खुद को अपडेट करते रहना
2

अच्छे लीडर हमेशा सीखते रहते हैं, ऐसे लोग ये नहीं सोचता कि अब सब सीख लिया है और हमेशा अपनी स्किल्स को बेहतर करता है. इसके अलावा ऐसे लोग पढ़ाई, हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ के साथ खुद को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी फिट रखते हैं, ताकि लंबे समय तक लीड कर सके.

3.टीमवर्क पर फोकस

टीमवर्क पर फोकस
3

एक अच्छे लीडर का मानना है कि जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो यह एक नई ताकत बनती है, इसे सिनर्जी कहा जाता है. हर सक्सेजफुल लीडर यह जानता है कि अकेले कुछ भी करना मुश्किल है पर टीम के साथ कुछ भी पॉसिबल है. 

4.पहले समझना फिर समझाना

पहले समझना फिर समझाना
4

अच्छे लीडर हमेशा दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, केवल बोलने पर ही ध्यान नहीं देते. ऐसे लोग पहले बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है. इससे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है और काम में सफलता मिलती है. 

TRENDING NOW

5.Win-Win सिचुएशन

Win-Win सिचुएशन
5

एक अच्छा लीडर वही कहलाता है, जो हर किसी के लिए फायदे की सोच रखे. इसलिए अच्छा लीडर हमेशा ऐसी सिचुएशन बनाता है जिसमें सभी लोग जीतें, ताकि टीम में भरोसा बने और लोग खुलकर काम भी करें. 

6.जरूरी चीजें पहले करना

जरूरी चीजें पहले करना
6

इसके अलावा एक अच्छे लीडर में इस बात कि समझ होती है कि क्या जरूरी है और क्या इमरजेंसी. इसके अलावा ऐसे लोग अपनी एनर्जी उन कामों में लगाता है जो उसके लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े होते हैं, न कि उन चीजों में जो बस अभी-अभी करनी है. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख
Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख
IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी
IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी
IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे
क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे
Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें
Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें
MORE
Advertisement
धर्म
Saphala Ekadashi 2025: आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र
आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र
Rashifal 15 December 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
MORE
Advertisement