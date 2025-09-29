FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

शरीर की जिद्दी चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी, बस रात को सोने से पहले अपनाएं ये टिप्स

अगर आप शरीर में जमा जिद्दी चर्बी को कम नहीं करते हैं, तो आप जल्दी ही कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. इसलिए अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले इन टिप्स को अपनाएं.

ऋतु सिंह | Sep 29, 2025, 12:56 PM IST

1.आदतों में बदलाव करना

आदतों में बदलाव करना
1

खराब जीवनशैली का सीधा असर आपके वजन पर पड़ता है. आज के समय में ज़्यादातर लोग बढ़ते वजन की समस्या से जूझ रहे हैं. बढ़ता वजन आपको कई बीमारियों का शिकार बना सकता है. ऐसे में अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है. ऐसे में अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ आदतों में बदलाव करना जरूरी होगा.

2.रात्रि भोजन का समय बदलें

रात्रि भोजन का समय बदलें
2

आमतौर पर ज़्यादातर लोग रात का खाना 8:30 बजे के बाद खाते हैं. लेकिन यह समय गलत है. अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो रात का खाना कम से कम 7:30 बजे से पहले खा लें. इसलिए, आपको सोने से दो घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए. देर से खाना खाने से पेट में गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याएँ हो सकती हैं. साथ ही, मेटाबॉलिज़्म भी धीमा हो जाता है. इसके लिए, हमेशा सोने से दो घंटे पहले खाना खाते रहें.
 

3.पर्याप्त नींद लें

पर्याप्त नींद लें
3


आपको जानकर हैरानी होगी कि अपर्याप्त नींद भी आपके वजन बढ़ने का कारण हो सकती है. इसके लिए हमेशा पर्याप्त नींद लेने की आदत डालें. रात में 6 से 7 घंटे की नींद लें. ऐसा करने से पेट की चर्बी कम होती है. जो लोग कम या ज़्यादा सोते हैं उनका पेट ज़्यादा बड़ा होता है. सोने से शरीर के हार्मोन नियंत्रित रहते हैं, जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है.
 
 

4.हरी चाय पिएं

हरी चाय पिएं
4

ग्रीन टी पीने से वज़न तेज़ी से कम होता है. अगर आप नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन करते हैं, तो यह वज़न कम करने में मदद करती है. इसलिए, आप रात के खाने के बाद ग्रीन टी पी सकते हैं. रात के खाने के बाद ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिज़्म तेज़ी से बढ़ता है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है.
 

5.मीठा खाने से बचें

मीठा खाने से बचें
5

मीठे व्यंजन खाने से बचें. चीनी इंसुलिन के स्राव की प्रक्रिया को उत्तेजित करती है. जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होती है, तो शरीर इंसुलिन में जमा वसा को जलाने लगता है. इससे धीरे-धीरे वज़न कम होने लगता है. इसके लिए रात को सोते समय मीठी चीज़ों का सेवन करने से बचें.
 

6.कार्डियो करें लेकिन...

कार्डियो करें लेकिन...
6

अगर आप वेट कम करने के लिए कॉर्डियो पर ही डिपेंड हैं तो आपका इससे वेट कम नहीं होगा. क्योंकि खाली कार्डियो करने के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना जरूरी है. अगर आप कार्डियो करें तो दौड़ते या चलते समय ऐसे चले कि आपकी सांस न फूले. अगर आपकी सांस फूलने लगे तो समझ लें आपका फैट नहीं केवल ग्लूकोज जल रहा है और ग्लूकोज जलेगा तो फैट कम नहीं होगा.  

7.चिया स्मूदी पीएं

चिया स्मूदी पीएं
7

चिया सीड्स, ओट्स, सेब या कोई भी कम मीठा फल, बादाम, अखरोट, और प्रोटीन पाउडर मिलाकर ठंडे पानी मिलाकर एक स्मूदी बना लें. इसे शाम को 7 बजे से पहले पी लें. इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और वेट भी कम होता जाएगा.  

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

