लाइफस्टाइल

Stripes On Towel: क्यों तौलिए के किनारों पर बनी होती हैं पट्टियां? जानिए क्या होता है इसका मतलब

Stripes On Towel: आपने तौलिए के किनारों के पास डिजाइन वाली लाइनें जरूर देखी होंगी. यह महज एक डिजाइन नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ा कारण होता है. इसे डॉबी बॉर्डर कहा जाता है. ये आमतौर पर तौलिए के दोनों सिरों पर होती है. आइए जानें क्या होता है इसका मतलब? 

Abhay Sharma | Sep 30, 2025, 04:32 PM IST

1.सोशल मीडिया पर सवाल

सोशल मीडिया पर सवाल
1

हाल ही में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेट मैकग्राडी ने एक तौलिए की तस्वीर पोस्ट की और पूछा कि क्या लोग जानते हैं कि तौलिए के इस हिस्से का क्या काम है? उन्होंने इस पोस्ट में तौलिए पर बनी दो मोटी सिलाई वाली धारियों की बात की थी. इसपर यूजर ने कई जवाब भी दिए. 

2.तौलिए को टूटने-फटने से बचाए

तौलिए को टूटने-फटने से बचाए
2

तौलिए का इस्तेमाल दिन में कई बार होता है. कई बार रगड़ते हैं, सुखाते हैं और धोते हैं. ऐसे में समय के साथ तौलिए के किनारे घिसने या खुलने लगते हैं.  डॉबी बॉर्डर तौलिए के लिए एक मजबूत फ्रेम की तरह काम करती है और ये किनारों को टूटने या उधड़ने से बचाती है. 

3.लंबे समय तक चलाने में करता है मदद

लंबे समय तक चलाने में करता है मदद
3

डॉबी बॉर्डर सिर्फ तौलिए लंबे समय तक चलाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये उसके काम करने के तरीके को भी सुधारती है. इतना ही नहीं ये तौलिए को ज्यादा मोटा या सख्त बनाए बिना उसकी स्ट्रक्चर और नरमी को बनाए रखती है. इससे तौलिया अच्छी तरह से पानी सोखता है और इस्तेमाल में आसान रहता है. 

4.स्टाइल भी

स्टाइल भी
4

डॉबी बॉर्डर तौलिए को खूबसूरत लुक भी देती है. ये बारीकी से बनी हुई लाइनें तौलिए के किनारों को साफ़-सुथरा और आकर्षक बनाती हैं और इससे तौलिया ज़्यादा प्रीमियम और खास लगता है.

5.टिकाऊपन आराम के साथ खूबसूरती 

टिकाऊपन आराम के साथ खूबसूरती 
5

डॉबी बॉर्डर सोच-समझकर डिजाइन की जाती हैं ताकि तौलिया मजबूत, असरदार और सुंदर दिखे, ऐसे में अगली बार जब आप किसी तौलिए के किनारे वो लाइनें देखें तो समझ जाइए वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं, बल्कि बड़े काम की चीज़ है. 

