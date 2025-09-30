Stripes On Towel: क्यों तौलिए के किनारों पर बनी होती हैं पट्टियां? जानिए क्या होता है इसका मतलब

3 . लंबे समय तक चलाने में करता है मदद

3

डॉबी बॉर्डर सिर्फ तौलिए लंबे समय तक चलाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये उसके काम करने के तरीके को भी सुधारती है. इतना ही नहीं ये तौलिए को ज्यादा मोटा या सख्त बनाए बिना उसकी स्ट्रक्चर और नरमी को बनाए रखती है. इससे तौलिया अच्छी तरह से पानी सोखता है और इस्तेमाल में आसान रहता है.