IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
चुनाव आयोग ने SIR का फाइनल डेटा जारी किया, 14,000,00 नए वोटर्स का जोड़ा गया नाम
All squads for ICC Cricket World Cup 2025: वनडे वर्ल्ड कप में एक दूसरे से भिड़ेंगी ये 8 टीमें, देखें सभी टीमों के फुल स्क्वाड
Stripes On Towel: क्यों तौलिए के किनारों पर बनी होती हैं पट्टियां? जानिए क्या होता है इसका मतलब
उपेंद्र कुशवाहा के पाले में पवन सिंह... तेज प्रताप बोले- इनका विवेक काम नहीं कर रहा, हर किसी के पैरों में गिर रहे
IND vs PAK: 5 अक्टूबर को फिर होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, जानें कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
Astro Remedies:पैसों की तंगी या विवाह में आ रही है बाधा तो आजमा लें इस नीले फूल के उपाय, झट से बन जाएंगे सभी काम
नवरात्रि में मंदिर के बाहर पहरा देता दिखा 'माता रानी का शेर', IFS अधिकारी ने शेयर किया अद्भुत वीडियो
स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट
1 अक्टूबर से बदल रहे हैं ये 5 अहम नियम, आम जनता पर होगा सीधा असर
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 30, 2025, 04:32 PM IST
1.सोशल मीडिया पर सवाल
हाल ही में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेट मैकग्राडी ने एक तौलिए की तस्वीर पोस्ट की और पूछा कि क्या लोग जानते हैं कि तौलिए के इस हिस्से का क्या काम है? उन्होंने इस पोस्ट में तौलिए पर बनी दो मोटी सिलाई वाली धारियों की बात की थी. इसपर यूजर ने कई जवाब भी दिए.
2.तौलिए को टूटने-फटने से बचाए
तौलिए का इस्तेमाल दिन में कई बार होता है. कई बार रगड़ते हैं, सुखाते हैं और धोते हैं. ऐसे में समय के साथ तौलिए के किनारे घिसने या खुलने लगते हैं. डॉबी बॉर्डर तौलिए के लिए एक मजबूत फ्रेम की तरह काम करती है और ये किनारों को टूटने या उधड़ने से बचाती है.
3.लंबे समय तक चलाने में करता है मदद
डॉबी बॉर्डर सिर्फ तौलिए लंबे समय तक चलाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये उसके काम करने के तरीके को भी सुधारती है. इतना ही नहीं ये तौलिए को ज्यादा मोटा या सख्त बनाए बिना उसकी स्ट्रक्चर और नरमी को बनाए रखती है. इससे तौलिया अच्छी तरह से पानी सोखता है और इस्तेमाल में आसान रहता है.
4.स्टाइल भी
डॉबी बॉर्डर तौलिए को खूबसूरत लुक भी देती है. ये बारीकी से बनी हुई लाइनें तौलिए के किनारों को साफ़-सुथरा और आकर्षक बनाती हैं और इससे तौलिया ज़्यादा प्रीमियम और खास लगता है.
5.टिकाऊपन आराम के साथ खूबसूरती
डॉबी बॉर्डर सोच-समझकर डिजाइन की जाती हैं ताकि तौलिया मजबूत, असरदार और सुंदर दिखे, ऐसे में अगली बार जब आप किसी तौलिए के किनारे वो लाइनें देखें तो समझ जाइए वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं, बल्कि बड़े काम की चीज़ है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं